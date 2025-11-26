Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) διοργανώνει στις 3 Δεκεμβρίου σημαντικό Road Show στην Αθήνα, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για ενίσχυση της διεθνούς προβολής της κυπριακής χρηματιστηριακής αγοράς και των εισηγμένων εταιρειών του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από τις 09:30 έως τις 14:30, με δυνατότητα συμμετοχής για όσους ενδιαφέρονται.

Την έναρξη του Road Show θα χαιρετίσουν ο Πρόεδρος του ΧΑΚ, Μαρίνος Χριστοδουλίδης, και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Γιώργος Θεοχαρίδης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας για την ενίσχυση των διασυνοριακών επενδυτικών συνεργασιών.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι τελευταίες εξελίξεις στην κυπριακή χρηματιστηριακή αγορά, ενώ επτά εισηγμένες εταιρείες θα παρουσιάσουν τις δραστηριότητες και τα αναπτυξιακά τους σχέδια. Πρόκειται για τις:

Τράπεζα Κύπρου

Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια Λτδ

Netinfo Plc

Petrolina (Holdings) Public Ltd

Ellinas Finance Public Company Ltd

Top Kinisis Travel Public Ltd

Athantic Insurance Company Plc Ltd

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί κατ’ ιδίαν συναντήσεις (one-to-one business meetings) μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών και θεσμικών επενδυτών, αναλυτών, διαχειριστών κεφαλαίων και άλλων χρηματοοικονομικών φορέων της Ελλάδας, με στόχο την ενίσχυση της επενδυτικής δικτύωσης και τη δημιουργία νέων συνεργασιών.