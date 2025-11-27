Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% της Ethniki Holdings S.à.r.l., μητρικής εταιρείας της Εθνικής Ασφαλιστικής, από το CVC Capital Partners Fund VII και την Εθνική Τράπεζα. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €0,6 δισ. σε μετρητά.
Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς Financial Holdings αναμένεται να διαμορφωθεί στο 19% στο τέλος του 2025, με απόθεμα 300 μονάδων βάσης έναντι της σύστασης Πυλώνα 2. Η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στον Όμιλο αναμένεται να διευρύνει τις πηγές εσόδων και να ενισχύσει το εύρος προϊόντων, συμπληρώνοντας τραπεζικές, ασφαλιστικές και επενδυτικές λύσεις.
Η θέση της Εθνικής Ασφαλιστικής στην αγορά
Η Εθνική Ασφαλιστική αποτελεί κορυφαία εταιρεία του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα, με ιστορία άνω των 130 ετών. Διαθέτει:
- 1,8 εκατ. ενεργούς πελάτες,
- 14,6% μερίδιο αγοράς συνολικά (18,3% στις ασφαλίσεις ζωής, 11,3% στις ασφαλίσεις ζημιών),
- €850 εκατ. μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2024,
- €4,1 δισ. ενεργητικό και €0,4 δισ. ίδια κεφάλαια.
Το 2024 κατέγραψε κέρδη προ φόρων €14,8 εκατ., ενώ τα προσωρινά στοιχεία δεκαμήνου 2025 δείχνουν κέρδη άνω των €30 εκατ.. Ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ (SCR) διαμορφώθηκε στο 188% το 2024, υπερβαίνοντας τις ρυθμιστικές απαιτήσεις.
Στρατηγική προοπτική του νέου Ομίλου Πειραιώς
Η Πειραιώς θα παρουσιάσει το πρώτο τρίμηνο 2026 τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική του διευρυμένου ομίλου, με έμφαση στην εστιασμένη ανάπτυξη και την ενίσχυση της αξίας για μετόχους, πελάτες και εργαζομένους.
Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Χρήστος Μεγάλου, χαρακτήρισε την εξαγορά «καθοριστική στιγμή» για την Πειραιώς, σημειώνοντας ότι η συμφωνία δημιουργεί νέες δυνατότητες σε λύσεις προστασίας και επενδύσεων και θέτει τα θεμέλια για «βιώσιμες, μακροπρόθεσμες αποδόσεις».
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, Δημήτρης Μαζαράκης, τόνισε ότι η ένταξη στον Όμιλο Πειραιώς σηματοδοτεί «νέα εποχή ανάπτυξης» και δημιουργία ενός «αξιόπιστου και καινοτόμου οικοσυστήματος».
Ρόλος συμβούλων και η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας
Σύμβουλοι της Πειραιώς ήταν:
- UBS Europe SE (χρηματοοικονομικός σύμβουλος)
- Milliman (αναλογιστικός σύμβουλος)
- Milbank LLP, Μωράτη Πασσά και Ποταμίτη Βεκρή (νομικοί σύμβουλοι)
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης του ποσοστού 9,99% στην Εθνική Ασφαλιστική προς την Πειραιώς, έναντι περίπου €62,4 εκατ., με θετική επίδραση 10 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1 (30/9/2025).