Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% της Ethniki Holdings S.à.r.l., μητρικής εταιρείας της Εθνικής Ασφαλιστικής, από το CVC Capital Partners Fund VII και την Εθνική Τράπεζα. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €0,6 δισ. σε μετρητά.

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς Financial Holdings αναμένεται να διαμορφωθεί στο 19% στο τέλος του 2025, με απόθεμα 300 μονάδων βάσης έναντι της σύστασης Πυλώνα 2. Η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στον Όμιλο αναμένεται να διευρύνει τις πηγές εσόδων και να ενισχύσει το εύρος προϊόντων, συμπληρώνοντας τραπεζικές, ασφαλιστικές και επενδυτικές λύσεις.

Η θέση της Εθνικής Ασφαλιστικής στην αγορά

Η Εθνική Ασφαλιστική αποτελεί κορυφαία εταιρεία του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα, με ιστορία άνω των 130 ετών. Διαθέτει:

1,8 εκατ. ενεργούς πελάτες ,

, 14,6% μερίδιο αγοράς συνολικά (18,3% στις ασφαλίσεις ζωής, 11,3% στις ασφαλίσεις ζημιών),

συνολικά (18,3% στις ασφαλίσεις ζωής, 11,3% στις ασφαλίσεις ζημιών), €850 εκατ. μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2024,

το 2024, €4,1 δισ. ενεργητικό και €0,4 δισ. ίδια κεφάλαια.

Το 2024 κατέγραψε κέρδη προ φόρων €14,8 εκατ., ενώ τα προσωρινά στοιχεία δεκαμήνου 2025 δείχνουν κέρδη άνω των €30 εκατ.. Ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ (SCR) διαμορφώθηκε στο 188% το 2024, υπερβαίνοντας τις ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Στρατηγική προοπτική του νέου Ομίλου Πειραιώς

Η Πειραιώς θα παρουσιάσει το πρώτο τρίμηνο 2026 τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική του διευρυμένου ομίλου, με έμφαση στην εστιασμένη ανάπτυξη και την ενίσχυση της αξίας για μετόχους, πελάτες και εργαζομένους.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Χρήστος Μεγάλου, χαρακτήρισε την εξαγορά «καθοριστική στιγμή» για την Πειραιώς, σημειώνοντας ότι η συμφωνία δημιουργεί νέες δυνατότητες σε λύσεις προστασίας και επενδύσεων και θέτει τα θεμέλια για «βιώσιμες, μακροπρόθεσμες αποδόσεις».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, Δημήτρης Μαζαράκης, τόνισε ότι η ένταξη στον Όμιλο Πειραιώς σηματοδοτεί «νέα εποχή ανάπτυξης» και δημιουργία ενός «αξιόπιστου και καινοτόμου οικοσυστήματος».

Ρόλος συμβούλων και η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας

Σύμβουλοι της Πειραιώς ήταν:

UBS Europe SE (χρηματοοικονομικός σύμβουλος)

(χρηματοοικονομικός σύμβουλος) Milliman (αναλογιστικός σύμβουλος)

(αναλογιστικός σύμβουλος) Milbank LLP, Μωράτη Πασσά και Ποταμίτη Βεκρή (νομικοί σύμβουλοι)

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης του ποσοστού 9,99% στην Εθνική Ασφαλιστική προς την Πειραιώς, έναντι περίπου €62,4 εκατ., με θετική επίδραση 10 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1 (30/9/2025).