Η εθνική ομάδα σκακιού της Κύπρου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο 9ο Ευρωπαϊκό Ομαδικό Πρωτάθλημα Μικρών Χωρών. Το τουρνουά διεξήχθη από τις 15 έως τις 22 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Sun Hall στη Λάρνακα. Η ομάδα των Νήσων Φερόε κατέκτησε το χρυσό, ενώ η Ανδόρα πήρε το ασημένιο μετάλλιο. Το τουρνουά blitz ολοκληρώθηκε με θρίαμβο για την κυπριακή σκακιστική σχολή. Την πρώτη θέση κατέλαβε ο 17χρονος υποψήφιος master Ραφαήλ Αντωνίου, ενώ τη δεύτερη θέση πήρε ο 26χρονος FIDE master Αλέξανδρος Ισαακίδης.

Andrey Avsitidiysky

Τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Μικρών Χωρών διεξάγονται κάθε δύο χρόνια. Στους αγώνες συμμετέχουν σκακιστές από την Ανδόρα, τη Μάλτα, το Μονακό, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, την Κύπρο, το Σαν Μαρίνο, τα νησιά Γκέρνσεϊ και Τζέρσεϊ, καθώς και τις Νήσους Φερόε.

NEA ΝΟΡΜΑ

«Για εμάς, η τρίτη θέση στο ομαδικό πρωτάθλημα είναι ένα ιστορικό αποτέλεσμα. Είναι η πρώτη φορά που η Κύπρος ανεβαίνει στο βάθρο και είμαι πραγματικά υπερήφανος για όλη την ομάδα. Αυτό δεν είναι τυχαίο· πίσω από τα χάλκινα μετάλλια κρύβονται ώρες σκληρής δουλειάς και απόλυτης αφοσίωσης», δήλωσε ο αρχηγός της ομάδας και πρωταθλητής Κύπρου 2025, Αλέξανδρος Ισαακίδης.

«Θα ήθελα να τονίσω την ομάδα μας – νέους, φιλόδοξους παίκτες που δεν φοβούνται κανέναν και τίποτα. Αυτό φάνηκε από τον πρώτο κιόλας γύρο, όταν φέραμε ισοπαλία με το Λουξεμβούργο, και στον δεύτερο γύρο, όταν νικήσαμε την Ανδόρα – δύο ομάδες που παραδοσιακά θεωρούνται φαβορί. Συνειδητοποιήσαμε ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε οποιονδήποτε».

Σύμφωνα με τον Ραφαήλ Αντωνίου, τριπλό χάλκινο πρωταθλητή Κύπρου, μετά από δύο γύρους τα μέλη της ομάδας είχαν υψηλές φιλοδοξίες και πίστευαν ειλικρινά ότι μπορούσαν να διεκδικήσουν την πρώτη θέση:

«Καθοριστική στιγμή ήταν ο αγώνας με την Ανδόρα, η οποία είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο προηγούμενο ομαδικό πρωτάθλημα. Καταφέραμε να τους νικήσουμε για πρώτη φορά. Βγήκα από το άνοιγμα με μια θέση που δεν μου άρεσε ιδιαίτερα, αλλά ήμουν υπομονετικός, περίμενα την ευκαιρία μου στο τελικό στάδιο και τελικά κατάφερα να γυρίσω το παιχνίδι υπέρ μας».

Μετά από πέντε από τους εννέα γύρους, η κυπριακή ομάδα βρισκόταν στην πρώτη θέση. Ο καθοριστικός αγώνας ήταν με τις Νήσους Φερόε, στον οποίο η ομάδα μας ηττήθηκε. Αυτή η ήττα ήταν η μοναδική για την Κύπρο σε ολόκληρο το τουρνουά. Το όνειρο για το χρυσό διαλύθηκε, αλλά η μάχη για μία θέση στο βάθρο των τριών κορυφαίων συνεχίστηκε.

«Η πιο αξέχαστη στιγμή για μένα ήταν η ισοπαλία στον τελευταίο γύρο με τον grandmaster Amir Bagheri από το Μονακό. Χάρη σε αυτή την ισοπαλία, αλλά και στην εντυπωσιακή νίκη του φίλου μου Αλέξανδρου Ισαακίδη επί του grandmaster Igor Efimov, κατακτήσαμε την τρίτη θέση», δήλωσε ο επτά φορές πρωταθλητής Κύπρου Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης.

Igor Efimov (Μονακό) – Αλέξανδρος Ισαακίδης (Κύπρος)

17… Ne5

18. Ne4 Rd3

19. Qe2 f5

20. Bf4 fxe4

21. Bxe5 Qg5+

22. f4 exf3+

0:1

«Συνολικά, το τουρνουά ήταν συναρπαστικό, δυναμικό και γεμάτο συναισθήματα. Τώρα θέλουμε μόνο ένα πράγμα – να γίνουν τέτοια αποτελέσματα ο κανόνας για την Κύπρο και όχι η εξαίρεση», συνοψίζει ο αρχηγός της ομάδας Αλέξανδρος Ισαακίδης.

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Όλα τα μέλη της εθνικής ομάδας σκακιού της Κύπρου τόνισαν την υπέροχη ατμόσφαιρα στην ομάδα. Ο Ραφαήλ Αντωνίου επισήμανε ότι κάθε παίκτης ήταν σε εξαιρετική φόρμα, αλλά το βασικό «κλειδί» της επιτυχίας ήταν ότι όλοι έβαζαν πρώτα τα συμφέροντα της ομάδας. Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Μιχαηλίδη, «ήμασταν σαν μία οικογένεια, επικοινωνούσαμε εύκολα και καταλαβαίναμε ο ένας τον άλλον».

«Το “μυστικό” ήταν έτοιμο από την πρώτη μέρα – η ατμόσφαιρα στην ομάδα ήταν φανταστική. Περάσαμε πολύ χρόνο μαζί. Νομίζω πως κάποιες φορές γελούσαμε περισσότερο από όσο μετρούσαμε επιλογές – και λειτούργησε! Αυτή η ενότητα μας έδινε τεράστια ώθηση πριν από κάθε γύρο», ανέφερε ο Αλέξανδρος Ισαακίδης, αποκαλύπτοντας το μυστικό της επιτυχίας τους.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ BLITZ

Τη μοναδική μέρα ξεκούρασης διεξήχθη τουρνουά blitz με 34 συμμετοχές από εννέα σκακιστικές ομοσπονδίες. Ο Ραφαήλ Αντωνίου και ο Αλέξανδρος Ισαακίδης μοιράστηκαν την πρώτη και δεύτερη θέση, καθώς όλοι οι επιπλέον δείκτες ήταν ίσοι. Σε έναν επιπλέον αγώνα τεσσάρων παρτίδων, τον οποίο ο Αλέξανδρος περιέγραψε ως «ένα αληθινό σκακιστικό θρίλερ», επικράτησε ο Ραφαήλ Αντωνίου.

Ήταν πολύ ωραίο που δείξαμε τη δύναμη της Κύπρου στο blitz.

Ραφαήλ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Ισαακίδη, οι διοργανωτές έκαναν εξαιρετική δουλειά – το τουρνουά διεξήχθη σε υψηλό επίπεδο, κάτι που σημείωσαν όλοι οι παίκτες από όλες τις ομάδες. Οι άνετες συνθήκες βοήθησαν κάθε συμμετέχοντα να δείξει το καλύτερο των δυνατοτήτων του.

Το πρωτάθλημα διεξήχθη με την οικονομική υποστήριξη του γενικού συνεργάτη της Κυπριακής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, Freedom24. «Για τη Freedom24, το σκάκι δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι. Αναπτύσσει στρατηγική σκέψη, αντοχή και σεβασμό – αξίες που επιδιώκουμε να ενσωματώνουμε στην καθημερινή μας εργασία. Ως εταιρεία με έδρα τη Λεμεσό, είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε την τοπική σκακιστική κοινότητα, από ερασιτεχνικές πρωτοβουλίες μέχρι τα πιο φημισμένα διεθνή τουρνουά, όπως το 9ο Ευρωπαϊκό Ομαδικό Πρωτάθλημα Μικρών Χωρών», δήλωσε ο Bulat Latypov, Διευθυντής Επικοινωνίας της Freedom24.

Φωτογραφίες Sotos Kon

Εθνική ομάδα σκακιού Κύπρου: Αλέξανδρος Ισαακίδης, Ραφαήλ Αντωνίου, Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Samuel Johanes Κωνσταντίνου