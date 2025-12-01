Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση αποστολών και περιστατικών, τα μέλη της Δημοτικής Αστυνομίας στο Αιγάλεω, θα χρησιμοποιούν πλέον το σύστημα MAESTRO4Police, το οποίο ανέπτυξε η κυπριακή εταιρεία IANUS Technologies.

Πρόκειται για ένα δυναμικό εργαλείο το οποίο περιλαμβάνει web πλατφόρμα για το Κέντρο Επιχειρήσεων και mobile εφαρμογή για τους αστυνομικούς πεδίου. Σύμφωνα την εταιρεία, το σύστημα, είναι σε θέση να προσφέρει ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση περιστατικών, real-time γεωεντοπισμό, άμεση επικοινωνία με τα πληρώματα, διαχείριση πόρων και εξοπλισμού, καθώς και πλήρη στατιστική απεικόνιση της επιχειρησιακής δραστηριότητας .

Η Αστυνομία στο Αιγάλεω, θα έχει πλέον μια ψηφιακή ενιαία εικόνα της πόλης, όπου θα μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο, όλα τα περιστατικά, την τοποθεσία των πληρωμάτων και των περιπόλων, την εξέλιξη κάθε συμβάντος και τον βαθμό απασχόλησης των διαθέσιμων πόρων, την ώρα που όλες οι ενέργειες θα καταγράφονται αυτόματα, προσφέροντας πλήρη διαφάνεια και τεκμηρίωση.

Πέραν αυτού, τα δεδομένα και τα στοιχεία που θα συλλέγονται, για παράδειγμα αν κάποιες περιοχές συγκεντρώνουν περισσότερα περιστατικά, θα μπορούν να αξιοποιούνται από την Αστυνομία για να βελτιώσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της.

Όσον αφορά την εφαρμογή για τους Αστυνομικούς επί του πεδίου, θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης λήψης αποστολών, την πλοήγηση στο σημείο του συμβάντος, την αποστολή φωτογραφιών και αναφορών, την κατηγοριοποίηση συμβάντων, ακόμη και λειτουργίες OCR (οπτική αναγνώριση) και μετάφρασης για περιπτώσεις αλλοδαπών πολιτών.

Η ΙΑΝUS και o Δήμος Αιγαλέου, υπέγραψαν πρόσφατα την εν λόγω σύμβαση, ενώ σύμφωνα με την εταιρεία το MAESTRO4Police, χρησιμοποιείται και από άλλους δήμους στην Ελλάδα.

«Το έργο αυτό αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές υλοποιήσεις της IANUS στον τομέα της δημοτικής αστυνόμευσης και αποδεικνύει πώς η κυπριακή τεχνογνωσία μπορεί να μετατραπεί σε πρακτικά εργαλεία που ενισχύουν το έργο της αστυνομίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πρώτων ανταποκριτών», αναφέρει η εταιρεία η οποία συμμετέχει ενεργά στο οικοσύστημα της Κυπριακής Αμυντικής Βιομηχανίας.