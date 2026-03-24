Σε ένα ευρωπαϊκό τραπεζικό περιβάλλον όπου η ψηφιακή καινοτομία αξιολογείται με βάση την πραγματική χρήση και τον μετρήσιμο αντίκτυπο στον πελάτη, οι διακρίσεις αποκτούν νόημα μόνο όταν συνοδεύονται από αποτελέσματα. Η βράβευση «Best Digital Bank in Cyprus» από το Global Finance, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, καθώς και η απονομή δύο ευρωπαϊκών διακρίσεων, αντικατοπτρίζουν την επιτυχημένη μετατροπή της ψηφιακής στρατηγικής σε λειτουργικά προϊόντα με υψηλή υιοθέτηση και καθημερινή αξία για τον πελάτη.

Καθοριστικό ρόλο στη διάκριση διαδραμάτισαν τα καινοτόμα ψηφιακά προϊόντα και οι πλατφόρμες που αναπτύχθηκαν το 2025:

Fleksy (Buy Now Pay Later), το πρώτο τραπεζικό BNPL προϊόν στην Κύπρο που τέθηκε σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2025. Αγκαλιάστηκε από 2.231 πελάτες, με συνολικό εγκεκριμένο όριο €4,8 εκ. και αξία αγορών €3,44 εκ., αποδεικνύοντας τη δυναμική υιοθέτησή του.

Joey, η ενισχυμένη πλατφόρμα για παιδιά και εφήβους <18 με στόχους αποταμίευσης, dark mode, μεταφορές μεταξύ Joeyers, Joey Extras rewards και παραπομπές, που κατέγραψε 9.000 εγγραφές και περίπου 50 χιλιάδες συναλλαγές καρτών και αξίας €400 χιλ. μηνιαίως.

Η υπηρεσία QuickPay κατέγραψε ρεκόρ Δεκεμβρίου 2025, με αξία συναλλαγών €101,1 εκ. (αύξηση 17,9% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι) και 881 χιλιάδες συναλλαγές (αύξηση 13,7% σε σύγκριση με πέρσι), ενισχύοντας τη μετάβαση σε ψηφιακές, άμεσες και ασφαλείς πληρωμές.

Οι ευρύτεροι ψηφιακοί δείκτες επιβεβαιώνουν την καθοριστική επίδραση των προϊόντων αυτών:

Έγιναν πελάτες ψηφιακά μέσω mobile app: 10.461 (αύξηση 20% σε σχέση με πέρσι)

Ενεργοί ψηφιακοί χρήστες: 504 χιλιάδες

Ενεργοί χρήστες QuickPay: 249 χιλιάδες

Νέες χρεωστικές κάρτες μέσω ψηφιακών καναλιών: 32.065 (αύξηση 27% σε σύγκριση με πέρσι)

Ασφάλειες Motor και Home των Γενικών Ασφαλειών μέσω ψηφιακών καναλιών της Τράπεζας: €698,9 χιλ. (αύξηση 12% σε σύγκριση με πέρσι).

Η υψηλή διείσδυση των ψηφιακών καναλιών, η ενεργή χρήση και η προστιθέμενη αξία για τους πελάτες αποτέλεσαν κρίσιμους παράγοντες στην αξιολόγηση της Τράπεζας από το Global Finance. Η διεθνής αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα Fleksy, Joey και QuickPay δεν είναι αποκλειστικά και μόνο καινοτομίες, αλλά ταυτόχρονα και εργαλεία που μετασχηματίζουν την τραπεζική εμπειρία στην Κύπρο και καθιερώνουν νέα πρότυπα ψηφιακής τραπεζικής.