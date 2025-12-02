Το Heritage Private School βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τις εξαιρετικές επιτυχίες των μαθητών του στις εξετάσεις Pearson και Cambridge International του 2025, με μαθητές να κατακτούν διακρίσεις “Top in the World”, “Top in Cyprus”, “Best Across Seven/Eight” και “High Achievement”. Τα αξιοσημείωτα αυτά αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τη μακροχρόνια δέσμευση του Σχολείου στην ακαδημαϊκή αριστεία.

Τέσσερις μαθητές του Heritage πέτυχαν τις υψηλότερες βαθμολογίες παγκοσμίως, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε χιλιάδες υποψηφίους:

Leying Qin – Top in the World for IGCSE Mathematics (Cambridge International)

– Top in the World for Aris Grigoriadis – Top in the World for IGCSE Foreign Language German (Cambridge International)

– Top in the World for Ingeborga Lazareva – Highest Mark in the World for GCSE Russian (Pearson)

– Highest Mark in the World for Dikaia Michaela Tzamalouka – Highest Mark in the World for International A Level Greek (Pearson)

Το σχολείο είναι επίσης υπερήφανο για τους μαθητές που κατέκτησαν τις ακόλουθες διακρίσεις στις εξετάσεις Cambridge International το 2025:

Anika Sharma : Best Across Seven (IGCSE) – 1st place in Cyprus

: Best Across Seven (IGCSE) – 1st place in Cyprus Leying Qin: Best Across Eight (IGCSE) – 1st place in Cyprus

Top in Cyprus for IGCSE Geography

High Achievement for IGCSE Foreign Language French

Alisa Moraru: Top in Cyprus for IGCSE History

Top in Cyprus for IGCSE History Apollonia Annenkova: High Achievement for IGCSE Foreign Language Spanish

High Achievement for IGCSE Foreign Language Spanish Reuben Perrott: High Achievement for AS Level Thinking Skills

High Achievement for AS Level Thinking Skills Margarita Anishchenko : Top in Cyprus for AS Level Literature in English

: Top in Cyprus for AS Level Literature in English Veronika Seredenko: Top in Cyprus for A Level History

«Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για τους μαθητές μας και τις εντυπωσιακές επιτυχίες τους, τόσο σε παγκόσμιο όσο και εθνικό επίπεδο», δήλωσε η Έλενα Σμίλα, Executive Head του Heritage Private School. «Αυτά τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν όχι μόνο τη μεθοδικότητα, την αποφασιστικότητα και το ήθος των μαθητών μας, αλλά και την αέναη και άοκνη αφοσίωση των εκπαιδευτικών μας».