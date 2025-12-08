Η RSM Cyprus γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα RSM με μια ημερίδα που συνδέει τις γενιές και εμπνέει ευημερία!

Με ιδιαίτερη θεματολογία η εν λόγω ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων στη Λεμεσό, στις 4 Δεκεμβρίου 2025.

Το θέμα της ημερίδας «Το μέλλον δεν έχει ηλικία. Συνδέοντας τις γενιές, εμπνέουμε ευημερία» είχε ως βασικό στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των γενεών. Αυτό επιτεύχθηκε προωθώντας τη συνεργασία, την καινοτομία και την ευημερία μέσω μια ουσιαστικής ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών μεταξύ της ομάδας της RSM Cyprus και των παρευρισκόμενων τρίτης ηλικίας.

Η εκδήλωση ανέδειξε πώς οι γενιές μεταξύ τους μπορούν να δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς και αμοιβαία οφέλη. Η ημέρα περιλάμβανε μια ποικίλη ατζέντα με στόχο την ενδυνάμωση και την προστασία των ατόμων τρίτης ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων πολύ πρακτικών συζητήσεων για την άνοια και τεχνικών μνήμης, καθώς και καθοδήγηση για την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων που συχνά στοχεύουν την εν λόγω ηλικιακή ομάδα. Επιπλέον, τα μέλη της ομάδας της RSM Cyprus παρείχαν εκπαίδευση στη χρήση έξυπνων ρολογιών (Smart Watch) στους προσκεκλημένους, τα οποία τους δόθηκαν ως δώρο, βοηθώντας τους να εξοικειωθούν με τη σύγχρονη τεχνολογία η οποία μπορεί να τους προσφέρει υποστήριξη στην υγεία αλλά και στη συνδεσιμότητα τους.

Όπως κάθε χρόνο, η παγκόσμια ημέρα της RSM επικεντρώνεται στην προσφορά κοινωφελούς έργου και δράσεων που προάγουν την ευημερία στις κοινότητες μας, τιμώντας με τον τρόπο αυτό τη συλλογική δύναμη του Δικτύου να προάγει και να ενδυναμώνει τις ανθρώπινες σχέσεις.

Οι ενέργειες αυτές είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού των Ηνωμένων Εθνών, όπου οι πρωτοβουλίες των εταιρειών μελών του δικτύου της RSM αναδεικνύουν την αφοσίωση των επαγγελματιών της στην προσφορά τους στις τοπικές τους κοινότητες μέσω εθελοντικής εργασίας και δράσεων pro bono.

Παράλληλα, το δίκτυο της RSM υποστηρίζει ενεργά το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact) εστιάζοντας σε πέντε θεμελιώδεις Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) οι οποίοι είναι: Καλή Υγεία και Ευημερία, Ποιοτική Εκπαίδευση, Ισότητα των Φύλων, Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη, Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές.

Ο Γιώργος Θεμιστοκλέους, Managing Partner και CEO της RSM Cyprus, τόνισε τη σημασία αυτής της διαγενεακής συνεργασίας και την αφοσίωση της RSM Cyprus σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναφέροντας:

«Η συνεισφορά των εταιρειών στην κοινότητά μας είναι καταλυτική για την επίτευξη διαρκούς προόδου και συνοχής. Όταν οι γενιές συνεργάζονται, δημιουργείται ένα δυναμικό περιβάλλον όπου η γνώση και η εμπειρία διαχέονται, οδηγώντας σε πραγματική ευημερία και καινοτομία.

Η RSM Cyprus, συμμετέχει ενεργά σε διάφορες εθελοντικές δράσεις που έχουν ως στόχο να παρέχουν έμπνευση, να ενδυναμώνουν και να προσφέρουν νέα προοπτική σε όσους το έχουν ανάγκη. Υποστηρίζουμε με συνέπεια πρωτοβουλίες που προάγουν τις ανθρώπινες σχέσεις, αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και ενισχύουν τη γνώση. Αυτές οι αξίες καθοδηγούν τις δράσεις μας και μας δίνουν τη δύναμη να προσφέρουμε ουσιαστικά στο μέλλον της κοινότητάς μας.

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της ημερίδας μας, τον Δρ. Μάριο Κυριαζή και τον κ. Δήμο Αντωνίου, που είχαν την ευγενή καλοσύνη να μοιραστούν μαζί μας τις γνώσεις και τις σκέψεις τους, τους οργανισμούς και φορείς που ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκλησή μας και υποστήριξαν την εκδήλωση: το Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων, το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου, το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Μέσα Γειτονιάς και το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Αγίας Φύλας, τους συνεργάτες μας στην RSM Cyprus, που με τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή τους συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της εκδήλωσης και φυσικά τους εκλεκτούς μας καλεσμένους, που με την παρουσία τους μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό και πολύτιμο είναι να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες, γνώσεις και αξίες μας. Ο καθένας αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και φάρο στην πορεία όλων μας».

Η ημερίδα ανέδειξε με επιτυχία ότι το μέλλον δεν έχει ηλικία και ότι η ευημερία ενός τόπου δεν αφορά μόνο την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και την ανταλλαγή αξιών και γνώσεων μεταξύ των ηλικιακών ομάδων. Το μέλλον χτίζεται πάνω στον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνεργασία μεταξύ όλων των γενεών.

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της RSM Cyprus στο www.rsmcyprus.com