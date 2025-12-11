Η Alpha Bank Κύπρου ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διαδικασίες πιστοποίησης με τα διεθνή πρότυπα ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018, εντάσσοντας όλες τις λειτουργίες, τα καταστήματα και τους χώρους εργασίας της σε δύο ολοκληρωμένα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Με τις πιστοποιήσεις αυτές η Τράπεζα επιβεβαιώνει ότι λειτουργεί με βάση υψηλά διεθνή πρότυπα, διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο, δεσμεύεται για βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης και υπεύθυνης επιχειρηματικής λειτουργίας της σε κάθε επίπεδο.

Το ISO 14001:2015 θέτει το πλαίσιο για συνεπή παρακολούθηση και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προωθώντας την ορθολογική χρήση πόρων και τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Τράπεζας. Η εφαρμογή του αποτελεί βασικό εργαλείο στην προσπάθεια της Alpha Bank Κύπρου για βιώσιμη ανάπτυξη και ουσιαστικό περιορισμό του οικολογικού της αποτυπώματος.

Η πιστοποίηση κατά ISO 45001:2018 επιβεβαιώνει ότι η Τράπεζα εφαρμόζει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, το οποίο καλύπτει όλα τα υποστατικά της και λαμβάνει υπόψη τόσο τους εργαζομένους, όσο και τρίτα πρόσωπα, όπως Πελάτες και εξωτερικούς συνεργάτες στους χώρους εργασίας της. Με την εφαρμογή του εν λόγω Συστήματος διασφαλίζει την άμεση αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων, την αποτελεσματική ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, καθώς και τη συνεχή εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και υγείας.

Οι δύο πιστοποιήσεις ενισχύουν τον τρόπο με τον οποίο η Alpha Bank Κύπρου εφαρμόζει τις αρχές Βιωσιμότητας και Επιχειρησιακής Υπευθυνότητας και υιοθέτησης Κουλτούρας Ασφάλειας και Υγείας, ενώ αναδεικνύουν παράλληλα τη δέσμευσή της στη συνεχή βελτίωση, στην ευημερία των ανθρώπων της και στην υπεύθυνη λειτουργία με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.