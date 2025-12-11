Το πρόγραμμα επιβράβευσης «Μπλε» της Eurobank εισέρχεται σε νέα εποχή, καθώς από την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 μετονομάζεται σε «€πιστροφή», αποκτώντας ενιαία ταυτότητα για Κύπρο και Ελλάδα και προσφέροντας σημαντικά αναβαθμισμένα προνόμια στους κατόχους καρτών.

Με τη νέα του μορφή, το «€πιστροφή» προσφέρει άμεση επιστροφή χρημάτων, μεγαλύτερη ευελιξία και ενισχυμένο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Όλοι οι υφιστάμενοι συμμετέχοντες του προγράμματος «Μπλε» εντάσσονται αυτόματα και δωρεάν στο νέο σχήμα.

Τι αλλάζει για Κύπρο και Ελλάδα

Με το ενιαίο πρόγραμμα «€πιστροφή»:

Αυτόματη ένταξη για όλους τους κατόχους καρτών Eurobank που συμμετείχαν στο «Μπλε».

για όλους τους κατόχους καρτών Eurobank που συμμετείχαν στο «Μπλε». Άμεση ανταμοιβή σε ευρώ για αγορές σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, σε Κύπρο και Ελλάδα, τόσο σε φυσικά καταστήματα όσο και online.

για αγορές σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, σε Κύπρο και Ελλάδα, τόσο σε φυσικά καταστήματα όσο και online. Μόνιμη επιστροφή 2% , με αυξημένα ποσοστά σε γιορτινές και τουριστικές περιόδους.

, με αυξημένα ποσοστά σε γιορτινές και τουριστικές περιόδους. Δίκτυο άνω των 800 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στην Κύπρο και 8.500 στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα προσφέρει στους πελάτες ενιαίο υπόλοιπο €πιστροφή, επιτρέποντας τη συλλογή και εξαργύρωση ευρώ και στις δύο χώρες, δημιουργώντας μια ενιαία διασυνοριακή εμπειρία επιβράβευσης.

Η Κύπρος στον ευρωπαϊκό χάρτη επιβράβευσης της Eurobank

Η Eurobank γίνεται ο πρώτος ελληνικός τραπεζικός όμιλος που επεκτείνει πρόγραμμα επιβράβευσης καρτών στην Κύπρο. Το «€πιστροφή», ήδη το μεγαλύτερο αντίστοιχο πρόγραμμα στην Ελλάδα, επεκτείνεται πλέον στη χώρα, ενοποιώντας τα οφέλη για εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες.

Οι κάτοχοι καρτών:

Από την Ελλάδα μπορούν να συλλέγουν ευρώ €πιστροφή από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στην Κύπρο και να τα εξαργυρώνουν στην Ελλάδα.

Από την Κύπρο αποκτούν πρόσβαση στο εκτεταμένο ελληνικό δίκτυο των 8.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, διατηρώντας τη δυνατότητα εξαργύρωσης και στις δύο αγορές.

Ένα ενιαίο οικοσύστημα επιβράβευσης

Το νέο πρόγραμμα δημιουργεί ένα διπλό πλεονέκτημα: οι Κύπριοι πελάτες ενισχύουν τις επιλογές αγορών τους στην Ελλάδα, ενώ οι Έλληνες επισκέπτες μπορούν να αξιοποιούν τα προνόμια του δικτύου της Κύπρου. Παράλληλα, η λειτουργική ενοποίηση των δύο αγορών ανοίγει τον δρόμο για διεθνή επέκταση του προγράμματος.

Πληροφορίες και εργαλεία ενημέρωσης είναι διαθέσιμα:

Οι πελάτες από την Ελλάδα μπορούν να ενημερωθούν για τα προνόμιά τους στην Κύπρο μέσα από την ειδική σελίδα στο eurobank.gr/epistrofi. Αντίστοιχα, οι πελάτες από την Κύπρο μπορούν να ενημερωθούν για τα προνόμιά τους στην Ελλάδα μέσω της ιστοσελίδας της Eurobank Limited και του eurobank.cy/epistrofi._