Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι από αύριο 23 Δεκεμβρίου θα επιβάλλει δασμούς έως και 42,7% σε γαλακτοκομικά προϊόντα από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι οι επιδοτήσεις που παρέχουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και η ίδια η ΕΕ σε παραγωγούς γαλακτομικών προϊόντων πλήττουν τη δική της παραγωγή.

Όπως αναφέρει το CNBC, σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου της Κίνας σημειώνεται πως οι δασμοί θα ισχύουν από αύριο 23 Δεκεμβρίου. Οι δασμοί κυμαίνονται από 21,9% έως 42,7%, με τις εταιρείες «που συνεργάστηκαν στην έρευνα» να υπόκεινται σε δασμούς 28,6% και εκείνες που «δεν συνεργάστηκαν» να αντιμετωπίζουν τον ανώτατο συντελεστή 42,7%, σύμφωνα με δήλωση αξιωματούχου του Υπουργείου Εμπορίου.

Τα προϊόντα που θα επηρεαστούν περιλαμβάνουν φρέσκα, επεξεργασμένα και μπλε τυριά (όπως το διάσημο μπλε τυρί Roquefort που παλαιώνει στις σπηλιές του Roquefort-sur-Soulzon στη Γαλλία), καθώς και ορισμένα είδη γάλακτος και κρέμας γάλακτος.

Οι τελευταίοι δασμοί σηματοδοτούν μια κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ Κίνας και ΕΕ, οι οποίες οξύνθηκαν όταν οι Βρυξέλλες επέβαλαν δασμούς έως και 45% στα ηλεκτρικά οχήματα που εισάγονται από την Κίνα.