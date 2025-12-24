Λευκωσία, Δεκέμβριος 2025 – Χαρά, ευχές και ελπίδα πλημμύρισαν οι διάδρομοι του Μακάριου Νοσοκομείου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Άγιου Βασίλη. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Eurobank στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, μοιράζοντας δώρα σε 110 παιδιά που νοσηλεύονται αυτές τις μέρες και θυμίζοντάς τους πως ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, οι ευχές μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου και την Παραμυθούπολη Χριστουγέννων, χαρίζοντας ζεστά χαμόγελα και στιγμές συγκίνησης.

Και φέτος, η Eurobank αγκαλιάζει με ιδιαίτερη θέρμη πλήθος εορταστικών δράσεων, με στόχο την προσφορά στιγμών χαράς και της αγάπης στην κοινωνία και κυρίως στα παιδιά. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα στηρίζει την Παραμυθούπολη Χριστουγέννων σε Λευκωσία και Λεμεσό, τα Χριστουγεννιάτικα Χωριά στην Κυπερούντα και τον Καλοπαναγιώτη, ενώ παράλληλα προσφέρει οικονομική στήριξη σε δημόσια σχολεία και σε διάφορους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ενισχύοντας έμπρακτα το πνεύμα των Χριστουγέννων.