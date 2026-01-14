Σε τροχιά στρατηγικών εξελίξεων εισέρχεται η Alpha Bank, καθώς το ισχυρό ξεκίνημα του 2026 στο Χρηματιστήριο Αθηνών και το ενδεχόμενο νέας αναβάθμισης της αγοράς από τη MSCI ενισχύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον τραπεζικό κλάδο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Alpha Bank, τόσο λόγω της κερδοφορίας και της χρηματιστηριακής της επίδοσης, όσο και εξαιτίας των κινήσεων της UniCredit στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Η μετοχή της Alpha Bank καταγράφει άνοδο 11,45% από την αρχή του έτους, ενώ η UniCredit προχώρησε σε αναδιάρθρωση της συμμετοχής της, γεγονός που προκάλεσε ερμηνείες στην αγορά σχετικά με τις προθέσεις της ιταλικής τράπεζας.

Τι ισχύει με το ποσοστό της UniCredit

Σύμφωνα με τις επίσημες γνωστοποιήσεις:

Στις αρχές Ιανουαρίου 2026 , η UniCredit μετέτρεψε παράγωγα σε φυσικές μετοχές , ανεβάζοντας την άμεση συμμετοχή της στο 29,79% .

, η UniCredit μετέτρεψε παράγωγα σε , ανεβάζοντας την . Στις 9 Ιανουαρίου , ανακοίνωσε δικαιώματα που αντιστοιχούν συνολικά σε 2,272% , εκ των οποίων 0,288% αφορά συνδυασμό δικαιωμάτων put/call .

, ανακοίνωσε δικαιώματα που αντιστοιχούν συνολικά σε , εκ των οποίων αφορά συνδυασμό δικαιωμάτων . Η συνολική έκθεση ανέρχεται σε 32,069%, παραμένοντας κάτω από το όριο του 33,33%, το οποίο θα ενεργοποιούσε υποχρέωση δημόσιας πρότασης.

Η διοίκηση της UniCredit, μέσω επανειλημμένων δηλώσεων του CEO Andrea Orcel, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να υπερβεί το όριο του ενός τρίτου, θέση που επαναλαμβάνεται και σε διεθνή μέσα.

Παράγωγα και επαναγορά ιδίων μετοχών

Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι μέρος των παραγώγων έχει συναφθεί από το 2025, ενώ το εργαλείο put/call combination επιτρέπει στη UniCredit να διαχειρίζεται τον κίνδυνο χωρίς να αυξάνει το ποσοστό της πάνω από το κρίσιμο όριο.

Παράλληλα, η Alpha Bank υλοποιεί πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, έως 170 εκατ. μετοχές (7,34%), με τις μέχρι σήμερα αγορές να αντιστοιχούν σε 1,3798%, ποσοστό που θα διαγραφεί. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει έμμεσα τα ποσοστά των βασικών μετόχων, στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη στη στρατηγική της UniCredit.

Το μήνυμα του Βασίλη Ψάλτη για το 2026

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, έστειλε σαφές μήνυμα αναπτυξιακής συνέχειας προς τους εργαζομένους του Ομίλου, θέτοντας τα βασικά ορόσημα του 2026:

Επιστροφή στο ιστορικό και ανακαινισμένο κτίριο της τράπεζας, που μετατρέπεται σε ενιαίο τραπεζικό campus .

στο ιστορικό και ανακαινισμένο κτίριο της τράπεζας, που μετατρέπεται σε . Πρώτο rebranding μετά το 2000 , με στόχο τη νέα τοποθέτηση της Alpha Bank σε πελάτες και αγορές.

, με στόχο τη νέα τοποθέτηση της Alpha Bank σε πελάτες και αγορές. Παρουσίαση στο Investor Day του τριετούς πλάνου και της επέκτασης στο εξωτερικό.

Αναφερόμενος στη UniCredit, ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η συνεργασία της περιόδου 2024-2025 οδήγησε σε επένδυση άνω των €1,7 δισ. για περίπου 30% της τράπεζας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική της Alpha Bank.

Ανοιχτά μέτωπα για τη UniCredit

Την ίδια ώρα, η UniCredit διατηρεί πολλαπλές στρατηγικές επιλογές στην Ιταλία και την Ευρώπη, με συμμετοχές σε Commerzbank, Generali και ενδιαφέρον για την Monte dei Paschi di Siena, σε ένα περιβάλλον αυξημένων ρυθμιστικών και πολιτικών προκλήσεων.

