Ως πολύ σημαντική θεωρείται η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη στην Ινδία, μετά από επίσημη πρόσκληση του Πρωθυπουργού της χώρας, Ναρέντρα Μόντι, με επίκεντρο την επιχειρηματική και οικονομική συνεργασία.

Η κυπριακή αποστολή θα βρεθεί στην Ινδία εντός Μαΐου και σε αυτή θα συμμετέχουν, πέραν από αξιωματούχους και Κύπριοι επιχειρηματίες.

Η επίσκεψη στην Ινδία αποκτά ιδιαίτερη επιχειρηματική αξία, αφού μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει το Νέο Δελχί αλλά και τη Μουμπάι, που είναι το επιχειρηματικό κέντρο της Ινδίας.

Να σημειωθεί πως ήδη στην Κύπρο υπάρχουν επενδύσεις από εταιρείες της Ινδίας. Αυτό εξάλλου είχε πει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε πρόσφατες δηλώσεις, συμπληρώνοντας πως θα μεταβεί στην Ινδία μαζί με επιχειρηματική αποστολή, ανακοινώνοντας παράλληλα πως θα διοργανωθεί και ένα επιχειρηματικό φόρουμ.

Παράλληλα, πέραν από την επιχειρηματική πτυχή, ο Πρόεδρος θα συνοδεύεται και από αριθμό υπουργών, οι οποίοι θα συζητήσουν ζητήματα των χαρτοφυλακίων τους με τους ομολόγους τους και άλλους Ινδούς αξιωματούχους.

Ετοιμάζει αποστολή το ΚΕΒΕ

Σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν, την επιχειρηματική αποστολή θα συντονίσει το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ). Ο «Φ» επικοινώνησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρο Ρουσουνίδη, ο οποίος μάς ανέφερε πως το Επιμελητήριο, ως θεσμικός εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας και αφού είναι κατά νόμο υπεύθυνο για τις επιχειρηματικές και εμπορικές αποστολές, σε συνεργασία με την πολιτεία θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα (και αφού συμφωνηθεί η ατζέντα των συναντήσεων) με τον συντονισμό των επιχειρηματιών και εταιρειών που θα μεταβούν στην Ινδία.

Επίσκεψη μετά το deal με ΕΕ

Η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του επιχειρείν στην Ινδία έρχεται σε μια σημαντική συγκυρία, αφού πρόσφατα Ευρωπαϊκή Ένωση και Ινδία ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών.

Ουσιαστικά, βάσει της συμφωνίας, θα μειωθούν ή θα καταργηθούν οι δασμοί για το 96,6% των εξαγωγών αγαθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ινδία, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για εξοικονόμηση περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο σε δασμούς για τα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Ενδεικτικά να πούμε πως οι μειώσεις θα αφορούν πολλά προϊόντα, από γεωργικά μέχρι και φάρμακα.

Για παράδειγμα, οι δασμοί στα αυτοκίνητα, θα μειωθούν σταδιακά από 110% σε 10%, ενώ για τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων καταργούνται πλήρως μετά από 5 έως και 10 χρόνια. Επιπλέον, οι δασμοί στα κρασιά προβλέπεται να μειωθούν από 150% σε 75% με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας και στη συνέχεια σταδιακά έως το 20%, ενώ για το ελαιόλαδο η επιβάρυνση θα περιοριστεί από 45% σε μηδενικό επίπεδο εντός πενταετίας. Παράλληλα, οι δασμοί σε μεταποιημένα προϊόντα, όπως το ψωμί και τα ζαχαρώδη, θα μειωθούν έως και κατά 50%.

Την ίδια ώρα, ευαίσθητοι τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων το βόειο κρέας, το κοτόπουλο, το ρύζι και η ζάχαρη, εξαιρούνται από τη διαδικασία απελευθέρωσης, ενώ όλες οι εισαγωγές από την Ινδία θα συνεχίσουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων. Παράλληλα, Βρυξέλλες και Νέο Δελχί βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για ξεχωριστή συμφωνία που αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις.

Ευκαιρίες για τη φαρμακοβιομηχανία

Επίσης, δασμοί 44% για μηχανήματα, 22% για χημικά και 11% για φαρμακευτικά προϊόντα καταργούνται. Το τελευταίο σημείο είναι σημαντικό για την Κύπρο, αφού τα φαρμακευτικά προϊόντα βρίσκονται στο τοπ 3 των κυπριακών εξαγωγών, με την αξία αυτών των εξαγωγών να ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Με την κατάργηση των δασμών σε αυτού του είδους προϊόντα ανοίγει μια τεράστια αγορά για την Κύπρο που εάν μπορέσει να τύχει σωστής εμπορικής και επιχειρηματικής εκμετάλλευσής δημιουργεί συνθήκες και περιθώρια για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη του κλάδου.