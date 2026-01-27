Στον τομέα της ενέργειας φαίνεται να εστιάζονται κατά κύριο λόγο οι επιδιώξεις της κυπριακής πλευράς, όσον αφορά στις προσπάθειες για εμβάθυνση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων με το Μπαχρέιν.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, η εξειδίκευση που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και οι λοιπές χώρες του Αραβικού Κόλπου όπως το Ντουμπάι και το Μπαχρέιν, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τη χώρα μας στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα, όπου πολλά μέτωπα παραμένουν ανοικτά σε αυτόν τον τομέα. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, πέραν της συνεργασίας, η κυπριακή πλευρά φαίνεται να στοχεύει και στην προσέλκυση επενδυτών για διάφορα έργα που αφορούν στον τομέα της ενέργειας και όχι μόνο.

Ανάλογη θα είναι και η στόχευση στο προσεχές ταξίδι του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία. Όπως ανακοίνωσε χθες ο ίδιος ο Πρόεδρος, τον Μάιο θα ταξιδέψει στη μεγαλύτερη πληθυσμιακά χώρα του πλανήτη, όπου αναμένεται να έχει συνομιλίες για ενεργειακά και ευρύτερα οικονομικά θέματα. Μάλιστα, η επικείμενη συμφωνία της ΕΕ με την Ινδία δίνει νέα διάσταση στο επικείμενο ταξίδι του ΠτΔ.

Σημειώνεται ότι χθες πραγματοποιήθηκε το Επιχειρηματικό Φόρουμ Μπαχρέιν–Κύπρου στη Μάναμα, το οποίο συνδιοργανώθηκε από το ΚΕΒΕ και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Μπαχρέιν, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ Σταύρος Σταύρου, επεσήμανε στα πλαίσια του Φόρουμ, ότι η Κύπρος μπορεί ν’ αποτελέσει μια ισχυρή και ανταγωνιστική επιλογή για τις εταιρείες του Μπαχρέιν, οι οποίες θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενιαία αγορά. Επίσης, πρόσθεσε ότι η δημιουργία συνεργειών μεταξύ των κυπριακών εταιρειών και των εταιρειών του Μπαχρέιν μπορούν να επιτρέψουν στις εταιρείες μας να ανταγωνιστούν εταιρείες και εκτός συνόρων των δύο χωρών, προσκαλώντας τις Κυπριακές επιχειρήσεις να δουν την σχέση τους με τις εταιρείες του Μπαχρέιν ως μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία, παρά ως μια ευκαιριακή και συναλλακτική σχέση.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Μπαχρέιν Sameer Abdulla Nass τόνισε ότι αυτή είναι η κατάλληλη περίοδος για τις Κυπριακές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις του Μπαχρέιν να εργαστούν από κοινού, ειδικότερα σε τομείς όπως η τεχνολογία, η βιομηχανία, η γεωργία, η ναυτιλία και οι επενδύσεις. Κλείνοντας, ο κ. Sameer Abdulla Nass τόνισε ότι οι κυπριακές επιχειρήσεις μπορούν να υπολογίζουν το Μπαχρέιν ως το ιδανικό μέρος για την είσοδο τους στις αγορές των χωρών του Κόλπου.

Τέλος, ο Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας του Μπαχρέιν Abdulla Adel Fakhro, εστίασε στα κοινά χαρακτηριστικά που συνδέουν την Κύπρο και το Μπαχρέιν, τονίζοντας ότι και οι δύο χώρες αποτελούν νησιά με παρόμοιο ΑΕΠ, οικονομίες που βασίζονται στις υπηρεσίες, τον τουρισμό και την τεχνολογία, και μέρη με εξαιρετική γεωγραφική τοποθεσία.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού φόρουμ, υπήρξε υπογραφή MoU μεταξύ των επιμελητηρίων των δύο χωρών, η οποία σφράγισε την πρόθεση των δύο μερών για εμβάθυνση της μεταξύ τους συνεργασίας και έβαλε επί τάπητος το πλαίσιο για ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεων, αρχής γενομένης από την επίσκεψη αντιπροσωπείας του Επιμελητηρίου του Μπαχρέιν και εταιρειών στην Κύπρο εντός του 2026.