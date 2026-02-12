Μιλώντας χθες στο συνέδριο «CY Economy Forex Conference ’26», στη Λευκωσία, αξιωματούχοι του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ τόνισαν τη μεγάλη συμβολή του θεσμού των εταιρειών Forex στη γενικότερη ανάπτυξη της οικονομίας στην Κύπρο και τις προοπτικές που δημιουργούν για μετατροπή της χώρας σε περιφερειακό χρηματοοικονομικό κέντρο.

Στην ομιλία του, ο ΓΓ του ΚΕΒΕ ο Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης είπε ότι η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα εγκατάστασης εταιρειών Forex στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι ο βασικός λόγος είναι το συνδυασμένο πλεονέκτημα σαφούς και οργανωμένου ρυθμιστικού πλαισίου, ανταγωνιστικού φορολογικού καθεστώτος και της δυνατότητας πρόσβασης σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά.

Επίσης, ο κ. Ρουσουνίδης είπε ότι το καθεστώς των εταιρειών Forex στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από αυστηρή εποπτεία και εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

«Παρότι η Κύπρος προσελκύει μεγάλο αριθμό forex εταιρειών, οι κανονισμοί λειτουργούν άψογα και τηρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις που στοχεύουν στην προστασία των επενδυτών και στη διασφάλιση της αξιοπιστίας της αγοράς», πρόσθεσε.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι το Forex trading παραμένει δραστηριότητα υψηλού κινδύνου και απαιτεί σωστή ενημέρωση και υπεύθυνη προσέγγιση.

Αναφερόμενος στη συνεισφορά του τομέα forex στην κυπριακή οικονομία, ο ΓΓ του ΚΕΒΕ είπε ότι εκτός του ότι η παρουσία και δράση των εταιρειών forex συμβάλλει στον πάγιο στόχο όλων μας για μετατροπή της χώρας μας σε περιφερειακό χρηματοοικονομικό κέντρο, ο τομέας των forex δημιουργεί ελκυστικές θέσεις εργασίας για τους Κύπριους, συμβάλλει στην ανάπτυξη του εμπορίου, δημιουργεί προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις, διευρύνει την τεχνογνωσία σε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, ενισχύει τα φορολογικά έσοδα του κράτους και γενικά συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας μας.

Ο κ. Ρουσουνίδης είπε ότι το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την ανάπτυξη του τομέα, γιατί επιδιώκουμε η Κύπρος να καταστεί ένα σύγχρονο κέντρο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως είπε, «που θα αξιοποιεί τη γεωγραφική μας θέση, την ιδιότητα μας ως μέλος της ΕΕ και της Ευρωζώνης και των οικονομικών πλεονεκτημάτων μας».

Οι θέσεις της ΟΕΒ

Εξάλλου, σε χαιρετισμό ο Ά Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) Δημήτρης Βάκης είπε ότι ο θεσμός των Forex στην Κύπρο έχει προοπτικές αλλά και ευθύνες, προσθέτοντας ότι θέση της ΟΕΒ είναι πως δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα χωρίς αποτελεσματική εποπτεία, χωρίς ξεκάθαρους κανόνες και χωρίς ουσιαστική ενημέρωση.

Ο κ. Βάκης είπε ότι ο θεσμός των Forex έχει προοπτικές να συμβάλει στην προσέλκυση ποιοτικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στην απασχόληση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και στη διατήρηση της Κύπρου στον χάρτη των διεθνών χρηματοοικονομικών κέντρων.

«Ταυτόχρονα, όμως, έχει την ευθύνη να λειτουργεί με απόλυτη προσήλωση στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο, με σεβασμό προς τον τελικό επενδυτή και με πλήρη κατανόηση των κινδύνων που συνεπάγεται η συγκεκριμένη μορφή επενδύσεων», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι η ΟΕΒ ως εκφραστής της οργανωμένης επιχειρηματικότητας στην Κύπρο, προσεγγίζει τον θεσμό των Forex με νηφαλιότητα, θεσμική σοβαρότητα και ξεκάθαρες αρχές.

«Αναγνωρίζουμε πλήρως ότι οι αγορές Forex αποτελούν μέρος ενός παγκοσμιοποιημένου χρηματοοικονομικού συστήματος, το οποίο εξελίσσεται ραγδαία, επηρεάζεται από τις τεχνολογικές και γεωπολιτικές συνθήκες και απαιτεί υψηλό επίπεδο γνώσης, εποπτείας και υπευθυνότητας», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην ανάληψη από την Κύπρο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ά Αντιπρόεδρος της ΟΕΒ είπε ότι είπε ότι η κυπριακή οικονομία παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και θετικές προοπτικές και πρόσθεσε ότι οι μακροοικονομικές προβλέψεις συγκλίνουν σε ρυθμό ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ της τάξης του 3%, με τον πληθωρισμό να σταθεροποιείται κοντά στο 2% και την ανεργία να διατηρείται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία, υποχωρώντας κάτω από το 50% του ΑΕΠ ενώ το δημοσιονομικό ισοζύγιο αναμένεται να παραμείνει πλεονασματικό, σε επίπεδα της τάξης του 2,9% του ΑΕΠ.

«Οι συνθήκες αυτές ενισχύουν την αξιοπιστία της χώρας μας και δημιουργούν ένα σταθερό οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο, εντός του οποίου η Κύπρος μπορεί να ανταποκριθεί με συνέπεια και υπευθυνότητα στον αυξημένο ρόλο και τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η άσκηση της Ευρωπαϊκής Προεδρίας», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι η φορολογική μεταρρύθμιση η οποία τέθηκε σ’ εφαρμογή από τις αρχές του χρόνου, αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της απλοποίησης, της ενίσχυσης της διαφάνειας και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού φορολογικού συστήματος.

Κεραυνός: Forex με ισχυρή προστασία των επενδυτών

Η αγορά forex -όπως κάθε δραστηριότητα που συνδέεται με επενδυτικές υπηρεσίες- προϋποθέτει ισχυρή έμφαση στην προστασία των επενδυτών, στην ορθή πληροφόρηση και στην καλλιέργεια χρηματοοικονομικής παιδείας, ανέφερε την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός. Από την πλευρα του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) Γιώργος Θεοχαρίδης αναφέρθηκε στις προσπάθειες να παραμένει η κυπριακή κεφαλαιαγορά ανταγωνιστική, αλλά και θωρακισμένη απέναντι σε κινδύνους που δύνανται να υπονομεύσουν την προστασία των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της, ενώ σημείωσε ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν γύρω στους 600 ελέγχους σε ΚΕΠΕΥ και επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις περίπου €2,3 εκατ.

Οι δύο αξιωματούχοι μιλούσαν στο Συνέδριο «CY Economy Forex Conference ’26», το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, στη Λευκωσία. Σε παρεμβάσεις τους στο ίδιο συνέδριο, εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ σημείωσαν την ανάγκη για αποτελεσματική εποπτεία, ενώ αναφέρθηκαν και στη συνεισφορά του τομέα forex στην κυπριακή οικονομία.

Σε χαιρετισμό του, τον οποίο ανέγνωσε η Αυγή Χρυσοστόμου Λαπαθιώτη, Διευθύντρια Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ, ο κ. Κεραυνός είπε ακόμη ότι σταθερή προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας και η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, ως θεμέλιο για βιώσιμη ανάπτυξη και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Πρόσθεσε ότι επιδίωξη είναι «μια οικονομία πιο ανταγωνιστική, που αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και ενισχύει την παραγωγική της βάση».

Είπε ακόμη ότι «κεντρικός άξονας της πολιτικής μας είναι η εξασφάλιση επαρκούς και αποδοτικής χρηματοδότησης για την οικονομία».

Εργαζόμαστε ώστε να αναπτυχθούν εργαλεία και μηχανισμοί, συνέχισε ο Υπουργός Οικονομικών, που καλύπτουν χρηματοδοτικά κενά – ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καινοτόμες/νεοφυείς επιχειρήσεις – με πιο σύγχρονα, «μετοχικού χαρακτήρα» εργαλεία, όπως η αξιοποίηση Equity Fund, αλλά και με δράσεις για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία (FinTech) και νέα μοντέλα χρηματοδότησης.

Αφού σημείωσε ότι η αγορά forex προϋποθέτει ισχυρή έμφαση στην προστασία των επενδυτών, στην ορθή πληροφόρηση και στην καλλιέργεια χρηματοοικονομικής παιδείας, ο κ. Κεραυνός είπε ότι μέσα σε ένα ισχυρά ελεγχόμενο πλαίσιο οι εταιρείες forex μπορούν και προσφέρουν θέσεις εργασίας, εξειδίκευση και τεχνογνωσία τόσο σε επίπεδο εταιρειών forex όσο και σε επίπεδο εξωτερικών παρόχων και συνεργατών, ενισχύοντας τη λειτουργία της Κύπρου ως περιφερειακού επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κέντρου στην εποχή των ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Digital Finance).

Σε ομιλία του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) Γιώργος Θεοχαρίδης είπε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου εργάζεται με συνέπεια, ώστε η κυπριακή κεφαλαιαγορά να παραμένει ανταγωνιστική, ανοικτή στην καινοτομία, αλλά ταυτόχρονα θωρακισμένη απέναντι σε κινδύνους που δύνανται να υπονομεύσουν την προστασία των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της.

Ανέφερε ότι εντός του 2025 πραγματοποιήθηκαν γύρω στους 600 επιτόπιους και εξ αποστάσεως θεματικούς ελέγχους σε ΚΕΠΕΥ για τις οργανωτικές απαιτήσεις και τα θέματα επαγγελματικής συμπεριφοράς, όπως ορίζονται από τη MiFID II και επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις περίπου €2,3 εκατ. εκ των οποίων τα €1,3 εκατ. ήταν σε ΚΕΠΕΥ. Πρόσθεσε ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις περίπου €7,3 εκατ. εκ των οποίων τα €5,3 εκατ. ήταν σε ΕΠΕΥ για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας. Όλα τα ποσά κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Κυπριακή Δημοκρατίας.

Ανέφερε επίσης ότι η ΕΚΚ εντός του 2025, απέστειλε δύο υποθέσεις στην Αστυνομία και πέντε υποθέσεις στον Γενικό Εισαγγελέα για διερεύνηση κατά πόσο προκύπτουν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα, ενώ για άλλες δύο περιπτώσεις διαβιβάστηκαν πληροφορίες στη ΜΟΚΑΣ.