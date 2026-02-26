Η GlobalWealth Group PLC ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με τη Βεργίνα Κύπρος TV Λτδ και τους μετόχους της, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διεύρυνση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, η συμφωνία προβλέπει την παροχή βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης από την GlobalWealth Group προς τη Βεργίνα, με τη μορφή μετατρέψιμου δανείου, με σκοπό την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συμφωνίας, παραχωρείται στη GlobalWealth Group αποκλειστικό δικαίωμα προαίρεσης (call option) για την απόκτηση μεριδίου του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Βεργίνα, το οποίο δύναται να ασκηθεί εντός συμφωνημένης χρονικής περιόδου.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος, το συνολικό τίμημα θα καλυφθεί μέσω συνδυασμού μετρητών και έκδοσης νέων μετοχών της GlobalWealth Group. Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής του ποσού του δανείου σε μετοχές της Βεργίνα.

Η ολοκλήρωση της ενδεχόμενης απόκτησης τελεί υπό την αίρεση πλήρωσης συνήθων προϋποθέσεων, με βασική την ενδελεχή διενέργεια νομικού και οικονομικού ελέγχου (due diligence), προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η οικονομική κατάσταση της Βεργίνα και να διαπιστωθεί η ύπαρξη τυχόν υφιστάμενων χρεών ή υποχρεώσεων. Προϋπόθεση αποτελεί, επίσης, η λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.

Η GlobalWealth Group ανέφερε ότι θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη αναφορικά με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης.

Η Global Wealth Group PLC είναι ένας επενδυτικός όμιλος εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών και χρηματιστηριακών συναλλαγών στην Κύπρο και την Ελλάδα. Προέκυψε από τη συγχώνευση των Wealth Avenue, GMM AIFM και GMM Global Money Managers.