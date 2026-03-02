Σε συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των πιθανών επιπτώσεών τους στην κυπριακή οικονομία βρίσκεται το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), επαναβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως θεσμικού πυλώνα στήριξης της επιχειρηματικής κοινότητας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το Επιμελητήριο βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με αρμόδιους κρατικούς φορείς, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων και την προώθηση συντονισμένων παρεμβάσεων όπου απαιτείται.

Παράλληλα, το ΚΕΒΕ διατηρεί επαφή με επιμελητήρια και θεσμικούς εκπροσώπους επιχειρήσεων χωρών που επηρεάζονται άμεσα από τις εξελίξεις, επιδιώκοντας άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση για τις συνθήκες που διαμορφώνονται στους τομείς του εμπορίου, των μεταφορών, της ενέργειας και των επενδύσεων.

Το Επιμελητήριο επισημαίνει ότι αξιολογεί διαρκώς τα δεδομένα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις διεθνείς αγορές, στο κόστος ενέργειας και στις αλυσίδες εφοδιασμού, ενώ θα συνεχίσει να ενημερώνει συστηματικά τα μέλη του και να παρεμβαίνει θεσμικά όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Οι κυπριακές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή διαπιστώνουν ζητήματα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις εξελίξεις στην περιοχή καλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Οικονομικής Διπλωματίας του ΚΕΒΕ, προκειμένου να γίνεται καταγραφή των θεμάτων και συντονισμός ενεργειών με τις αρμόδιες Αρχές.

Το ΚΕΒΕ καταλήγει ότι θα συνεχίσει να ενεργεί με υπευθυνότητα και προσήλωση, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της κυπριακής οικονομίας εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.