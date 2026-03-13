Η Great Place To Work® Cyprus ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη δημοσίευση της επίσημης λίστας Cyprus’ Best Workplaces™ 2026. Η φετινή λίστα αναδεικνύει τους οργανισμούς που θέτουν τα πρότυπα για το εργασιακό περιβάλλον στην Κύπρο, επενδύοντας στην εμπιστοσύνη, τη συμπερίληψη και τις καινοτόμες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Η Μεθοδολογία πίσω από τη Διάκριση

Η επιλογή των εταιρειών δεν είναι τυχαία. Βασίζεται στην επιστημονικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία της Great Place To Work®, η οποία εφαρμόζεται σε πάνω από 170 χώρες. Οι εταιρείες αξιολογήθηκαν με βάση:

Trust Index©: Την ανώνυμη έρευνα των ίδιων των εργαζομένων που μετρά την εμπιστοσύνη, την υπερηφάνεια και τη συντροφικότητα. Culture Audit©: (Για τις μεγάλες εταιρείες) Μια εις βάθος ανάλυση των εταιρικών πολιτικών και των στρατηγικών HR.

«Καμία διάκριση δεν έχει αξία αν δεν στηρίζεται σε διαφανή και διεθνώς καθιερωμένα κριτήρια», δήλωσε ο κ. Κυριάκος Ιακωβίδης, Γενικός Διευθυντής της Great Place To Work® Cyprus. «Ο θεσμός των Best Workplaces™ ενθαρρύνει τις εταιρείες να επιδιώκουν τη συνεχή αναβάθμιση, ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω των ανθρώπων τους».

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί την έναρξη μιας εκτεταμένης εκστρατείας προβολής των εταιρειών που κατάφεραν να διακριθούν ως «Best Workplaces™» για το 2026. Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της φετινής διοργάνωσης διαδραματίζει ο Kronos Corporate Group ως ο Στρατηγικός Συνεργάτης (Strategic Partner) για το 2026. Σε δηλώσεις του ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Kronos Corporate Group, κ. Γιώργος Αθηνής ανέφερε, «Η χορηγία μας αποτελεί τη δική μας συνεισφορά στη επιχειρηματική κοινότητα του τόπου. Εκφράζει την πεποίθηση μας ότι η ανθεκτικότητα μιας επιχείρησης και της οικονομίας γενικότερα συνδέεται με την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος. Αυτή είναι και η αποστολή του Great Place To Work®. Να βοηθήσει εταιρείες να κτίσουν μια εξαιρετική εργασιακή κουλτούρα.

Σε μια εποχή όπου βιώνουμε μια δραματική κρίση με απρόβλεπτες συνέπειες η ευκαιρία να αναγνωρίσουμε και να χειροκροτήσουμε οργανισμούς που δικαιωματικά θεωρούνται εργοδότες προτίμησης, είναι ένα γεγονός που αποπνέει αισιοδοξία . Το χρειαζόμαστε.»

Οι Νικητές της Λίστας Cyprus’ Best Workplaces™ 2026

Κατηγορία Μικρών Εταιρειών (20 – 49 άτομα)

Κατηγορία Μεσαίων Εταιρειών (50 – 199 άτομα)

Κατηγορία Μεγάλων Εταιρειών (200+ άτομα)

Η σημασία του θεσμού για την Κύπρο

Η ανάδειξη των Cyprus’ Best Workplaces™ δεν αποτελεί απλώς μία ετήσια διάκριση, αλλά έναν θεσμό που ενισχύει τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και τη συνεχή βελτίωση στο κυπριακό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Μέσα από τη συστηματική μέτρηση της εμπειρίας των εργαζομένων, οι εταιρείες αποκτούν πολύτιμα δεδομένα που τις βοηθούν να εξελίσσονται, να προσελκύουν και να διατηρούν ταλέντα και να ενισχύουν τη φήμη τους ως εργοδότες επιλογής.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση οι ενέργειες προβολής και ανάδειξης των διακριθέντων εταιρειών, έχει και στόχο να αναδειχθούν οι πρακτικές που διαμορφώνουν τα πρότυπα της σύγχρονης εργασιακής κουλτούρας στην Κύπρο. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Ιακωβίδης: ‘Η επιτυχία του θεσμού Cyprus’ Best Workplaces™ 2026 ενισχύεται από την πολύτιμη στήριξη κορυφαίων οργανισμών που μοιράζονται το όραμα για ένα καλύτερο εργασιακό μέλλον, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα που προωθεί την επιχειρηματική αριστεία και την ανθρωποκεντρική διοίκηση. Τους είμαστε ευγνώμονες’

Στους υποστηρικτές του θεσμού, περιλαμβάνονται, φέτος, εκτός από τον Kronos Corporate Group που είναι ο Στρατηγικός Συνεργάτης (Strategic Partner), η Sepaga EMI ως Χρυσός Χορηγός (Gold Sponsor), ενώ η Prospectacy συμμετέχει ως επίσημος Υποστηρικτής (Supporter).

Την επικοινωνιακή προβολή και ανάδειξη των διακριθέντων εταιρειών αναλαμβάνουν οι Χορηγοί Επικοινωνίας (Media Partners) PhileNews, Insider και Φιλελεύθερος, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή απήχηση των αποτελεσμάτων στο ευρύ κοινό. Τέλος, ο οργανισμός Vassos Eliades Ltd συμβάλλει καθοριστικά ως Υποστηρικτής της Εκδήλωσης (Event Supporter).

Οι Υποστηρικτές της Λίστας 2026

Kronos Corporate Group (Strategic Partner): Ένας δυναμικός και πολυδιάστατος όμιλος με ηγετική παρουσία στην αγορά της Κύπρου. Με ρίζες στη διανομή τύπου και επέκταση σε τομείς όπως τα FMCG, τα Logistics και οι τεχνολογικές λύσεις πληρωμών, ο όμιλος Kronos αποτελεί πρότυπο εξέλιξης και στρατηγικής επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό.

Sepaga EMI (Gold Sponsor): Ως αδειοδοτημένο Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η Sepaga EMI πρωτοπορεί στον τομέα των ψηφιακών χρηματοοικονομικών λύσεων. Η δέσμευσή της στην ασφάλεια και την ευελιξία αντικατοπτρίζει τις αξίες που προωθεί το Great Place To Work®.

Prospectacy (Supporter): Μια σύγχρονη συμβουλευτική εταιρεία που ειδικεύεται σε νομικές και οικονομικές υπηρεσίες, καθώς και στη μεταφορά επιχειρήσεων (corporate relocation). Η Prospectacy, έχοντας διακριθεί και η ίδια στο παρελθόν ως εξαιρετικός εργοδότης, γνωρίζει από πρώτο χέρι τη σημασία της κουλτούρας εμπιστοσύνης.

Vassos Eliades Ltd (Event Supporter): Μία από τις ιστορικότερες και μεγαλύτερες εμπορικές εταιρείες του νησιού. Με σχεδόν έναν αιώνα επιτυχημένης πορείας και εκπροσώπησης διεθνών κολοσσών, η Vassos Eliades Ltd στηρίζει την εκδήλωση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ποιότητας και των διαχρονικών αξιών στον εργασιακό χώρο.

Philenews, Insider & Φιλελεύθερος (Media Partners): Το μεγαλύτερο δημοσιογραφικό συγκρότημα της Κύπρου αποτελεί τη φωνή του θεσμού. Μέσα από την έγκυρη ενημέρωση και την εξειδικευμένη επιχειρηματική ανάλυση των μέσων του ομίλου, οι βέλτιστες εργασιακές πρακτικές επικοινωνούνται σε κάθε γωνιά της Κύπρου.

Σχετικά με την Great Place To Work®

Με εμπειρία άνω των 35 ετών, η Great Place To Work® είναι η παγκόσμια αυθεντία στην εργασιακή κουλτούρα. Βοηθά τους οργανισμούς να δημιουργήσουν εξαιρετικά περιβάλλοντα εργασίας που αποδίδουν καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα δίνει στις διακριθείσες εταιρείες το εισιτήριο για τις πανευρωπαϊκές λίστες.

