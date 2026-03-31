Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) ανακοίνωσε τον διορισμό του Ανδρέα Παπαδάτου στη θέση του γενικού διευθυντή, με ισχύ από την 1η Μαΐου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου για τον οργανισμό.

Ο Ανδρέας Παπαδάτος γεννήθηκε το 1977 και είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας. Σπούδασε Οικονομικά στο London School of Economics and Political Science στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ είναι Εγκεκριμένος Λογιστής (F.C.A.), μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales και του ΣΕΛΚ.

Διαθέτει μακρά επαγγελματική πορεία στον τομέα των ελεγκτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έχοντας υπηρετήσει ως διευθυντής στους ελεγκτικούς οίκους Arthur Andersen και Deloitte στο Λονδίνο. Ακολούθως εργάστηκε στην KPMG Κύπρου ως διευθυντής, με εξειδίκευση στους ελέγχους χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών εταιρειών.

Το 2006 εντάχθηκε στον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας, αναλαμβάνοντας καθήκοντα στην Οικονομική Διεύθυνση. Το 2009 διορίστηκε οικονομικός διευθυντής της Hellenic Life Insurance Company Ltd, ενώ από το 2016 κατείχε τη θέση του γενικού διευθυντή και εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Παπαδάτος έχει ήδη υπογράψει το συμβόλαιο εργοδότησής του με τον ΣΕΛΚ και αναλαμβάνει επισήμως τα νέα του καθήκοντα την 1η Μαΐου 2026.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΣΕΛΚ, Οδυσσέας Χριστοδούλου, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο νέος γενικός διευθυντής θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του Συνδέσμου, υπογραμμίζοντας ότι θα έχει τη στήριξη τόσο του ίδιου όσο και των μελών του Συμβουλίου στο έργο που αναλαμβάνει.

Ο διορισμός του Ανδρέα Παπαδάτου εκπέμπει μήνυμα συνέχειας και αναβάθμισης για τον ΣΕΛΚ, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου του ως θεσμικός πυλώνας αξιοπιστίας και επαγγελματικής αριστείας στην Κύπρο, σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων για τη σύγχρονη οικονομία.