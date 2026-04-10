Ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου, στέλνει στο πασχαλινό του μήνυμα μήνυμα ευθύνης, ενότητας και συνέχειας, επαναβεβαιώνοντας τον θεσμικό ρόλο του Επιμελητηρίου στην ενίσχυση της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Όπως αναφέρει, το ΚΕΒΕ ιδρύθηκε πριν από σχεδόν έναν αιώνα πάνω σε μια σταθερή αρχή: ότι οικονομία, κοινωνία και επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να συνυπάρχουν και να εξελίσσονται με ισορροπία και αρμονία.

Στο μήνυμά του υπογραμμίζει ότι με αυτή τη φιλοσοφία το ΚΕΒΕ διαμόρφωσε την αποστολή του, προωθώντας το υγιές επιχειρείν ως βασική προϋπόθεση για μια ισχυρή οικονομία και μια ευημερούσα κοινωνία. Επισημαίνει ακόμη ότι το 1968, με τη θεσμοθέτησή του μέσω του περί Επιμελητηρίων Νόμου, κατοχυρώθηκε ο ρόλος του ως θεσμικού εκφραστή της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας.

Ο Σταύρος Σταύρου σημειώνει ότι το ΚΕΒΕ διατηρεί διαχρονικά πορεία συνέπειας, υπευθυνότητας και θεσμικής συνέχειας, υπηρετώντας αδιάλειπτα την αποστολή του τόσο σε περιόδους σταθερότητας όσο και σε φάσεις έντονων προκλήσεων.

Παράλληλα, αναφέρεται στην ιστορική πορεία της Κύπρου, επισημαίνοντας ότι ακόμη και μέσα από δύσκολες δοκιμασίες, η συλλογική προσπάθεια και η ισορροπημένη λειτουργία των βασικών πυλώνων της χώρας μπορούν να οδηγήσουν σε ανάκαμψη και πρόοδο.

Όπως τονίζει, το ΚΕΒΕ συνεχίζει, σε συνεργασία με θεσμικούς και κοινωνικούς εταίρους, να εργάζεται για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και για τη διαμόρφωση των αναγκαίων προϋποθέσεων που θα στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με αφορμή τις Άγιες Ημέρες, ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ απευθύνει ευχές για Καλή Ανάσταση, με υγεία, δύναμη και προοπτική, καλώντας παράλληλα όλους να συνεχίσουν με ενότητα και συνέπεια την κοινή προσπάθεια για μια δυνατή οικονομία και μια ευημερούσα κοινωνία.