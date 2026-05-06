Η Aqua Crystal, εταιρεία που εξειδικεύεται στην επεξεργασία και φιλτράρισμα πόσιμου νερού εδώ και είκοσι χρόνια, συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση της δράσης «Plastic Free Schools», ενισχύοντας μια πρωτοβουλία που προάγει τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία.

Στο πλαίσιο της δράσης, 350 μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Πέγειας, συμμετείχαν σε ένα δυναμικό και διαδραστικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης γύρω από τη ρύπανση από πλαστικά και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βιωματική μάθηση, με τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης να συμμετέχουν σε εργαστήριο δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης (upcycling), παρουσιάζοντας πασχαλινά καλάθια κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά.

Η Aqua Crystal συμμετείχε στην συγκεκριμένη δράση τοποθετώντας ψύκτη πόσιμου νερού στο Δημοτικό Σχολείο Πέγειας, καλύπτοντας την ανάγκη των μαθητών για δωρεάν πόσιμο, δροσερό και καθαρό νερό.

Η συμμετοχή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσης της Aqua Crystal για προώθηση πρακτικών που συμβάλλουν στη μείωση της χρήσης πλαστικών μίας χρήσης.

Μέσω της εγκατάστασης ψυκτών νερού σε σχολεία και άλλους χώρους, η εταιρεία προσφέρει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στην κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού, ενισχύοντας την καθημερινή χρήση επαναχρησιμοποιούμενων δοχείων από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η δράση «Plastic Free Schools» εντάσσεται στο μεγάλο πρόγραμμα «Schools for Change: Leading the Plastic Free Movement», το οποίο αποτελεί μέρος του «Keep our Sand and Sea Plastic Free – Destination Zero Waste in Cyprus and Greece», που υλοποιείται από το «TUI Care Foundation» και την ΜΚΟ «Πρωτοβουλία Βιώσιμου Τουρισμού Κύπρου – Cyprus Sustainable Tourism Initiative (CSTI)», με την υποστήριξη του «Cyprus Environment Foundation».

Η Aqua Crystal παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη δράσεων που ενδυναμώνουν τη νέα γενιά, καλλιεργώντας περιβαλλοντική συνείδηση και ενθαρρύνοντας τη μετάβαση σε πιο υπεύθυνες καθημερινές πρακτικές.