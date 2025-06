Έξι ελληνικές εταιρείες συγκαταλέγονται στη λίστα Global 2000 του Forbes με τις μεγαλύτερες και πολυτιμότερες εταιρείες του κόσμου για το 2025.

Πιο ψηλά στην κατάταξη βρίσκεται η Eurobank και συγκεκριμένα στο Νο 901, ενώ ο τραπεζικός κλάδος συμπληρώνει τις πέντε πρώτες ελληνικές θέσεις με την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Alpha Bank. Την ελληνική 6άδα συμπληρώνει η ΔΕΗ.

Νο 901 Eurobank

Έσοδα $6,45 δισ.

Κέρδη $1,57 δισ.

Περιουσιακά στοιχεία $104,74 δισ.

Market Value $10,4 δισ.

Νο 1036 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Έσοδα $3,96 δισ.

Κέρδη $1,25 δισ.

Περιουσιακά στοιχεία $77,62 δισ.

Market Value $9,85 δισ.

Νο 1161 Τράπεζα Πειραιώς

Έσοδα $4,21 δισ.

Κέρδη $1,15 δισ.

Περιουσιακά στοιχεία $82,89 δισ.

Market Value $7,05 δισ.

Νο 1307 Τράπεζα της Ελλάδος

Έσοδα $7,68 δισ.

Κέρδη $90 εκατ.

Περιουσιακά στοιχεία $227,1 δισ.

Market Value $313 εκατ.

Νο 1361 Alpha Bank

Έσοδα $5,44 δισ.

Κέρδη $680 εκατ.

Περιουσιακά στοιχεία $74,63 δισ.

Market Value $5,75 δισ.

Νο 1721 ΔΕΗ

Έσοδα $9,71 δισ.

Κέρδη $164,3 εκατ.

Περιουσιακά στοιχεία $28,29 δισ.

Market Value $5,39 δισ.

Η JPMorgan παρέμεινε στην κορυφή της λίστας Global 2000 του Forbes για τρίτη συνεχόμενη χρόνια. Η μετοχή της έχει ενισχυθεί κατά 30% τον τελευταίο χρόνο. Η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ, με ενεργητικό 4,4 τρισ. δολαρίων, είναι η μόνη εταιρεία που κατατάσσεται στην πρώτη 20άδα παγκοσμίως σε κάθε μία από τις τέσσερις κατηγορίες που εξετάζονται για την κατάρτιση της λίστας. Η Berkshire Hathaway, η ICBC ή αλλιώς γνωστή ως Industrial and Commercial Bank of China, η Saudi Aramco και η Amazon συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Πέντε από τις οκτώ κορυφαίες εταιρείες της λίστας είναι τράπεζες, παρόλο που οι Magnificient-7 της τεχνολογίας φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις της κεφαλαιοποίησης. Οι τεχνολογικοί κολοσσοί είναι “ελαφρύτεροι” σε περιουσιακά στοιχεία. Ο τραπεζικός είναι ο κλάδος με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στη λίστα: συνολικά 328 τράπεζες, από την JPMorgan έως την ιαπωνική Keiyo Bank με ενεργητικό 43 δισ. δολάρια.

Ακόμη 134 εταιρείες της λίστας είναι χρηματοοικονομικές με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, όπως η Goldman Sachs (Νο 20), η Charles Schwab (Νο. 124) και η Blackstone (Νο. 418). Η τεχνολογία υποεκπροσωπείται συγκριτικά, με 186 εταιρείες που κατανέμονται στις κατηγορίες λογισμικού και υπηρεσιών, software και ημιαγωγών. Από τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες με βάση το ενεργητικό τους στον κόσμο, οι 88 είναι τράπεζες, ασφαλιστικές ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ενώ δεν υπήρξε μεγάλη κινητικότητα στην κορυφή της Global 2000, χαμηλότερα στη λίστα έγιναν πολλές ανακατατάξεις. Η κατασκευάστρια τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Nvidia μπήκε για πρώτη φορά στην πρώτη 100άδα, κάνοντας άλμα 63 θέσεων και έτσι βρίσκεται στο Νο 47. Η Disney (71η θέση) και η Pfizer (73η θέση) επέστρεψαν επίσης στην πρώτη 100άδα χάρη στην ανάκαμψη των κερδών τους, αφού διολίσθησαν στο Νο 155 και στο Νο 436 πέρυσι, αν και η μετοχή της Pfizer, με κεφαλαιοποίηση 130 δισ. δολαρίων, παραμένει 60% χαμηλότερα από το ρεκόρ που σημείωσε εν μέσω της πανδημίας στα τέλη του 2021.

Στον αντίποδα, η BP υποχώρησε κατά 374 θέσεις στο Νο 421, αφού τα κέρδη της μειώθηκαν από τα 9,2 δισ. δολάρια στα 399 εκατ. δολάρια, λόγω της πτώσης της τιμής του πετρελαίου και των απροσδόκητων διακοπών λειτουργίας των διυλιστηρίων. Η Intel κατρακύλησε από την 107η στην 488η θέση, αφού κατέγραψε καθαρές ζημίες ύψους 19 δισ. δολαρίων στο έτος. Η εταιρεία έχει μείνει πολύ πίσω σε σύγκριση με την Nvidia στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης και είναι ζημιογόνος εδώ και πέντε συνεχόμενα τρίμηνα, με ζημιες ύψους 16,6 δισ. δολαρίων μόνο στο γ΄ τρίμηνο του 2024, λόγω των αποσβέσεων που σχετίζονται με τις προσπάθειες αναδιάρθρωσής της, που περιλάμβαναν μεταξύ άλλων την απόλυση 15.000 εργαζομένων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τους περισσότερους εκπροσώπους στη λίστα (612 εταιρείες από 621 πέρυσι). Ακολουθεί η Κίνα με 317 εταιρείες εκπροσωπούνται, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που εδρεύουν στο Χονγκ Κονγκ.

Σε μια υποτονική χρονιά για τις δημόσιες εγγραφές, δεν υπάρχουν πολλοί νεοεισερχόμενοι στη λίστα, αλλά ξεχωρίζουν η Smithfield Foods (Νο 1.383), η εταιρεία cloud computing AI CoreWeave (Νο 1.799) και η SiriusXM Holdings (Νο 1.822), που αποσχίστηκε από την Liberty Media τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η νεοεισερχόμενη εταιρεία με την υψηλότερη θέση στη λίστα είναι η ιρλανδική εταιρεία Smurfit Westrock στην 855η θέση, μια εταιρεία με “ρίζες” περίπου 100 ετών στον κλάδο του χαρτιού και συσκευασίας, αφού προέκυψε από τη συγχώνευση της Smurfit Kappa και της Westrock τον περασμένο Ιούλιο.

Φέτος το Forbes καταρτίζει τη λίστα Global 2000 για 23η χρονιά, κατατάσσοντας τις 2.000 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου με βάση τα έσοδα, τα κέρδη, τα περιουσιακά στοιχεία και την market value, με ίση βαρύτητα για κάθε μία από τις τέσσερις μετρήσεις. Πριν από είκοσι χρόνια, οι 2.000 εταιρείες της λίστας κατέγραφαν συνολικά έσοδα ύψους 21,9 τρισ. δολαρίων, κέρδη 1,3 τρισ. δολάρια, περιουσιακά στοιχεία αξίας 80,7 τρισ. δολαρίων και 26,6 τρισ. δολάρια σε market value. Έκτοτε, οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται σταθερά και έτσι φέτος οι 2000 εταιρείες της λίστας μετρούν συνολικά: έσοδα-ρεκόρ στα 52,9 τρισ. δολάρια, κέρδη 4,9 τρισ. δολάρια, περιουσιακά στοιχεία αξίας 242,2 τρισ. δολαρίων και market value στα 91,3 τρισ. δολάρια.

Δείτε ΕΔΩ όλη τη λίστα Global 2000