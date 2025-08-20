Της Δρος Ewelina U. Ochab

Ενώ ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να διασφαλίσει την ειρήνη στην Ουκρανία, η Ουκρανία συνεχίζει να βομβαρδίζεται από τη Ρωσία και δεν διαφαίνεται τέλος σε αυτή την επιθετικότητα. Πράγματι, οι τελευταίες εβδομάδες ήταν οι πιο θανατηφόρες στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Αυτό στέλνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που οι δυτικοί ηγέτες δεν μπορούν να αγνοήσουν: η Ρωσία δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να πάρει όλα όσα θέλει ο Πούτιν. Όπως σχολίασε ο πρόεδρος Ζελένσκι για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις, “αυτή τη στιγμή, οι Ρώσοι επιτίθενται στο Χάρκοβο, στη Ζαπορίζια, στην περιοχή Σούμι και στην Οδησσό, καταστρέφοντας συγκροτήματα κατοικιών και τις υποδομές μας. Οι Ρώσοι σκοτώνουν σκόπιμα ανθρώπους, ιδίως παιδιά. Μέχρι στιγμής, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από την επίθεση με drones στο Χάρκοβο, ανάμεσά τους ένα κορίτσι μόλις ενάμισι έτους, ενώ δεκάδες έχουν τραυματιστεί, ανάμεσά τους και παιδιά. Στη Ζαπορίζια, οι πυραυλικές επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 20 άνθρωποι και να σκοτωθούν τρεις. […] Η ρωσική πολεμική μηχανή συνεχίζει να αφανίζει ζωές. Ο Πούτιν θα σκοτώσει επιδεικτικά για να διατηρήσει την πίεση του στην Ουκρανία και στην Ευρώπη, αλλά και για να εξευτελίσει τις διπλωματικές προσπάθειες”.

Η δήλωση του προέδρου Ζελένσκι υποστηρίζεται από στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από διάφορους φορείς. Όπως αναφέρουν τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των θυμάτων-αμάχων συνέχισε να αυξάνεται τον Ιούλιο (συνολικά: 1.674 – 286 νεκροί, 1.388 τραυματίες), καταγράφοντας νέο ρεκόρ σε μηνιαία βάση από τον Μάιο του 2022. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, “τον Ιούλιο του 2025, 22,5% περισσότεροι άμαχοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024. Η αύξηση του αριθμού των θυμάτων μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου 2025 σημειώθηκε κυρίως σε περιοχές που ελέγχονται από την κυβέρνηση της Ουκρανίας κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, γεγονός που αποτυπώνει την κλιμάκωση των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων για την κατάληψη περισσότερων εδαφών. Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί ήταν η κύρια αιτία της αύξησης των αμάχων-θυμάτων: 276 (67 νεκροί, 209 τραυματίες) τον Ιούλιο του 2025, σε σύγκριση με 114 (34 νεκροί, 80 τραυματίες) τον Ιούνιο του 2025”. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Η Ρωσία δεν περιορίζει την επιθετικότητά της σε μια προσπάθεια για ειρηνευτική λύση, αλλά την εντείνει.

Αυτή η αύξηση των επιθέσεων είναι αισθητή εδώ και μήνες, παρότι ο Πούτιν συμφώνησε να ξεκινήσει διάλογο με τον πρόεδρο Τραμπ. Για παράδειγμα, ο Ιούνιος ήταν ένας από τους χειρότερους μήνες τα τελευταία τρία χρόνια όσον αφορά τα θύματα μεταξύ αμάχων, με 232 νεκρούς και 1.343 τραυματίες (συνολικά 1.575). Τον Ιούνιο, η Ρωσική Ομοσπονδία εξαπέλυσε δεκαπλάσιο αριθμό πυραυλικών επιθέσεων ή επιθέσεων με πυροβολικό κατά της Ουκρανίας σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024. Όπως ανέφερε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών: “Σχεδόν καμία περιοχή της Ουκρανίας δεν γλίτωσε, ανεξάρτητα από την απόστασή της από την πρώτη γραμμή του μετώπου. Αμάχοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε τουλάχιστον 16 περιοχές της χώρας και στην πόλη του Κιέβου”. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, η Ντανιέλ Μπελ, επικεφαλής της Αποστολής Παρακολούθησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία (HRMMU), τόνισε: “Οι άμαχοι σε όλη την Ουκρανία ταλαιπωρούνται στο χείριστο επίπεδο των τελευταίων 3 και πλέον ετών. Η κλιμάκωση των επιθέσεων με πυραύλους μεγάλης εμβέλειας και drones σε όλη τη χώρα έχει φέρει περισσότερο θάνατο και καταστροφή σε άμαχους που βρίσκονται μακριά από το μέτωπο”. Μία από αυτές τις επιθέσεις στο Κίεβο, στις 16-17 Ιουνίου, κατέστρεψε ένα συγκρότημα κατοικιών, σκότωσε 30 άμαχους και άφησε πίσω 172 τραυματίες. Αυτή η επίθεση ήταν η δεύτερη πιο θανατηφόρα επίθεση στο Κίεβο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Η Ντανιέλ Μπελ τόνισε ακόμη τον καταστροφικό αντίκτυπο του συνεχιζόμενου πολέμου στους πολίτες, και ιδίως στα παιδιά: “Τα παιδιά περνούν πολλές νύχτες όχι στο κρεβάτι τους, αλλά σε διαδρόμους, υπόγεια και μπάνια, καλύπτοντας τα αυτιά τους από τους ήχους των σειρήνων και των εκρήξεων. Αυτές οι εμπειρίες αφήνουν μόνιμα σημάδια”.

Ο φετινός Αύγουστος σημαδεύτηκε επίσης από κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων και μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων. Ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι ταξίδευε στην Ουάσινγκτον για να συναντήσει τον Τραμπ, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μεγάλες ουκρανικές πόλεις από ρωσικές επιθέσεις. Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις αναφορές, δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει ότι η Ρωσία κάνει το παραμικρό για να αποκλιμακώσει τη σύγκρουση και να μειώσει τον αριθμό των επιθέσεων, ως ένδειξη καλής θέλησης για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι μονόπλευρη διαδικασία, με την Ουκρανία να υποχρεώνεται να υποκύψει στις απαιτήσεις του Πούτιν. Το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να καθοριστεί από τον Πούτιν, τον ίδιο άνθρωπο που ξεκίνησε τον πόλεμο και προκάλεσε απίστευτα δεινά στον ουκρανικό λαό. Τα εγκλήματα που διέπραξε ο Πούτιν, εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ενδεχομένως ακόμη και γενοκτονία, απαιτούν συνολικές απαντήσεις, συμπεριλαμβανομένης της δικαιοσύνης και της λογοδοσίας – και όχι κόκκινα χαλιά, χαμόγελα και χειραψίες. Η ειρήνη για την Ουκρανία είναι επείγουσα ανάγκη, και μάλιστα μια ειρήνη διαρκείας. Με υποταγή στον Πούτιν δεν θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο.

Forbes