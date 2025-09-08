Της Ομάδας Trefis

Η τιμή του χρυσού ξεπέρασε το όριο των 3.550 δολαρίων η ουγγιά, σημειώνοντας νέο ρεκόρ και συνεχίζοντας να εκπλήσσει ακόμη και τους πιο αισιόδοξους αναλυτές. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον σημείο: πώς θα σας φαινόταν αν σας λέγαμε ότι το κίτρινο μέταλλο θα μπορούσε να διευρύνει το ράλι κατά επιπλέον 20%, ξεπερνώντας ίσως και τα 4.250 δολάρια τους επόμενους μήνες; Για εμπόρευμα που συχνά χαρακτηρίζεται ως “βαρετό”, ο χρυσός έχει γίνει πλέον ένα από τα πιο “καυτά θέματα” στις παγκόσμιες αγορές.

Ιστορική υπεραπόδοση

Η τιμή του χρυσού έχει 14πλασιαστεί από το 2000: οι 10.000 δολάρια που επενδύθηκαν τότε έχουν γίνει 140.000 δολάρια σήμερα. Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η δυναμική του αν τη δούμε συγκριτικά: τα τελευταία πέντε χρόνια, ο χρυσός έχει υπεραποδώσει σε σχέση με τον Nasdaq, ξεπερνώντας τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Αξιοσημείωτο για περιουσιακό στοιχείο που δεν δίνει μερίσματα.

Οι κεντρικές τράπεζες οδηγούν το ράλι

Οι μεγαλύτεροι αγοραστές χρυσού παγκοσμίως δεν είναι τα hedge funds, αλλά οι κεντρικές τράπεζες. Το 2024 πρόσθεσαν πάνω από 1.200 τόνους στα αποθέματά τους, στη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση αποθεμάτων εδώ και τουλάχιστον 50 χρόνια. Η Κίνα αγοράζει χρυσό επί 16 συναπτούς μήνες, υποδηλώνοντας μια “προληπτική” στροφή μακριά από το δολάριο. Αν το μοτίβο αυτό συνεχιστεί, αρκεί και μια μικρή αύξηση των αγορών χρυσού από θεσμικές οντότητες για να πετύχει ο χρυσός το +20%.

Στάσιμη η προσφορά

Η παγκόσμια εξόρυξη χρυσού έχει αυξηθεί ελάχιστα την τελευταία δεκαετία. Σε αντίθεση με το πετρέλαιο, ο χρυσός δεν μπορεί να “εξορυχθεί γρηγορότερα”. Κατά μέσο όρο, χρειάζονται 10 με 15 χρόνια για να δημιουργηθεί ένα νέο ορυχείο, ενώ μερικές από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις κοιτασμάτων έγιναν πριν από δεκαετίες. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο χρυσός ίσως έχει φτάσει στο “αποκορύφωμά του”, υπονοώντας ότι η αύξηση της προσφοράς θα παραμείνει σταθερή. Ο περιορισμός της προσφοράς θέτει τις βάσεις για περαιτέρω αύξηση των τιμών του μετάλλου.

Νικώντας τον πληθωρισμό στο δικό του παιχνίδι

Ιστορικά ο χρυσός έχει χρησιμεύσει ως το απόλυτο αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού, αλλά η συνεχιζόμενη άνοδος υποδηλώνει ότι μπορεί ακόμα και να υπερέχει. Προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό των ΗΠΑ, η τρέχουσα τιμή του χρυσού ξεπερνά τις κορυφώσεις που παρατηρήθηκαν τόσο κατά τη δεκαετία του 1980 όσο και κατά την κρίση του 2011. Σε αντίθεση με αυτές τις περιπτώσεις, η σημερινή ζήτηση δεν τροφοδοτείται αποκλειστικά από τον φόβο — είναι δομική, και σε αυτή συμβάλλουν οι επενδύσεις από θεσμικές οντότητες, οι εισροές σε ETF και η συσσώρευση ράβδων.

Ο δρόμος προς τα 4.250 δολάρια

Ποιοι παράγοντες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον χρυσό σε ένα ακόμη ράλι της τάξης του 20%; Ας τους δούμε:

– Συνεχιζόμενες αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες, ειδικά στις αναδυόμενες αγορές.

– Γεωπολιτική αβεβαιότητα και διακυμάνσεις των νομισμάτων.

– Περιορισμένη αύξηση της προσφοράς παρά την εκρηκτική αύξηση της ζήτησης.

– Δυσπιστία των επενδυτών απέναντι στα νομίσματα fiat εν μέσω ραγδαίας αύξησης του παγκόσμιου χρέους.

Με την τιμή του χρυσού να έχει φτάσει τα 3.550 δολάρια, μια άνοδος στα 4.250 δολάρια θα εδραιώσει τη θέση του ως το περιουσιακό στοιχείο με την καλύτερη απόδοση παγκοσμίως. Στην πραγματικότητα, σε αυτό το επίπεδο τιμών, η συνολική αξία του χρυσού που έχει εξορυχθεί —που εκτιμάται σε περίπου 15 τρισ. δολάρια— θα ξεπερνούσε το ετήσιο ΑΕΠ της Κίνας.

Η ευρύτερη εικόνα

Οι επικριτές του πολύτιμου μετάλλου υποστηρίζουν ότι ο χρυσός είναι ένα “νεκρό περιουσιακό στοιχείο”. Ωστόσο, το σημερινό ράλι, σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο μιας περαιτέρω αύξησης της τιμής του χρυσού κατά 20%, αποδεικνύει το αντίθετο. Ο χρυσός δεν είναι απλώς ένα μέσο αντιστάθμισης κινδύνου, αλλά αποτυπώνει και την έλλειψη εμπιστοσύνης στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στα 3.550 δολάρια η ουγγιά, ο χρυσός έχει αφήσει ήδη το ιστορικό του αποτύπωμα. Αν “σκαρφαλώσει” στα 4.250 δολάρια, δεν θα μιλάμε απλώς για άνοδο, αλλά για μια θεμελιώδη ανατίμηση του χρήματος.

Forbes