Του John Tamny

Να είναι ανοιχτό ένα κράτος απέναντι στην ξένη παραγωγή είναι η καλύτερη στρατηγική εθνικής ασφάλειας. Με διαφορά από τη δεύτερη.

Κι αυτό γιατί τα κράτη δεν θέλουν να στρέψουν τα όπλα και τους πυραύλους τους εναντίον των πελατών τους. Είναι προφανές πως μια τέτοια κίνηση έχει κόστος, φτωχοποιεί και, κατ’ επέκταση, συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Καθώς η Ουάσιγκτον απειλεί να απαγορεύσει τα drones της DJI με έδρα την Κίνα, η κοινή λογική λέει πως ένα τέτοιο “μπλόκο” θα αποδυνάμωνε την αμερικανική οικονομία, ζημιώνοντας τις επιχειρήσεις και την παραγωγικότητα της χώρας. Παράλληλα, θα μειωνόταν σημαντικά το κόστος μιας επίθεσης από την Κίνα, ενδεχόμενο που φοβούνται πολλοί συντηρητικοί.

Για να καταλάβουμε τη ζημιά που θα προκαλέσει η απαγόρευση, ας δούμε τη nuWay Ag. Η Farah Stockman των New York Times αναφέρει ότι “τα τελευταία τρία χρόνια, ο Mike Yoder [ιδιοκτήτης της nuWay Ag] έγινε γνωστός στην αγροτική περιοχή του Οχάιο πουλώντας ένα κιτ ρυμουλκούμενου drone ψεκασμού που εξοικονομεί στους αγρότες χρήματα και εβδομάδες εργασίας, ρίχνοντας σπόρους, λιπάσματα και μυκητοκτόνα από αέρος”. Το πρόβλημα, σύμφωνα με την Stockman, είναι ότι τα drones της DJI “βρίσκονται προ των πυλών απαγόρευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες”. Αυτός ο κραυγαλέος προστατευτισμός των ΗΠΑ είναι οικονομικά επιζήμιος για τις ίδιες τις ΗΠΑ.

Η επιχείρηση του Yoder βασίζεται στα drones της DJI για να μπορεί να λειτουργεί, πόσο μάλλον για να αναπτυχθεί. Όπως αναφέρει η Stockman, “ο κ. Yoder πρόσφατα αναγκάστηκε να απολύσει δύο από τους 22 υπαλλήλους του, επειδή δεν μπορούσε να προμηθευτεί αρκετά drones της DJI για να τα πουλήσει και να πληρώσει τα μισθολόγια”.

Οι εισαγωγές αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των Αμερικανών. Στην αγροτική περιοχή του Οχάιο όπου δραστηριοποιείται ο Yoder, τα drones που εισάγει αυξάνουν την παραγωγικότητα των αμερικανικών αγροκτημάτων.

Εγείρεται το ερώτημα: γιατί η κυβέρνηση Τραμπ, που υποτίθεται ότι εστιάζει στην ανάπτυξη, κινείται προς τη γραμμή απαγόρευσης των drones της DJI; Το ερώτημα είναι εύλογο, διότι η καλύτερη στρατηγική εξωτερικής πολιτικής, πέρα από το άνοιγμα των αγορών σε πλούσια κράτη, είναι η οικονομική ευημερία. Σκεφτείτε το.

Οι κυβερνήσεις αποκτούν αγοραστική δύναμη μέσω της φορολογητέας παραγωγής. Όσο μεγαλύτερη είναι μια οικονομία, τόσο ισχυρότερα είναι τα όπλα που διαθέτει για να ορθώσει ένα αδιαπέραστο εθνικό αμυντικό σύστημα.

Η κυβέρνηση Τραμπ κρύβεται πίσω από την “εθνική ασφάλεια” ως κίνητρο για τον προστατευτισμό της. Στον προστατευτισμό δεν υπάρχει εθνική ασφάλεια, ακριβώς γιατί οι εισαγωγές βελτιώνουν την οικονομία της χώρας που εισάγει, επειδή ο καταμερισμός της εργασίας είναι ο μεγαλύτερος μοχλός παραγωγικότητας που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος. Αν το Πεκίνο ήθελε πραγματικά να βλάψει την Ουάσιγκτον, θα σταματούσε τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

Εν ολίγοις, απαγορεύοντας τα drones της DJI, η κυβέρνηση Τραμπ ζημιώνει τις αμερικανικές επιχειρήσεις που τα πουλάνε ή τα χρησιμοποιούν, αλλά και τους εργαζόμενους που δεν θα μπορούν να απασχοληθούν σε σχετικές θέσεις εργασίας, γεγονός που επηρεάζει την ανάπτυξη.

Με την απαγόρευση των drones της DJI, η κυβέρνηση Τραμπ θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Ο προστατευτισμός της όχι μόνο αποδυναμώνει την αμερικανική οικονομία, η οποία πρέπει να αναπτυχθεί αν θέλουμε να διατηρήσουμε ισχυρή την εθνική μας άμυνα, αλλά και μειώνει το κόστος για μια κινεζική επίθεση κατά των ΗΠΑ, συρρικνώνοντας την αμερικανική πελατειακή βάση των κινεζικών εταιρειών.

Forbes