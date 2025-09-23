Του Robert Daugherty

Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από οικονομικές τριβές, γεωπολιτικές εντάσεις και τεχνολογική εξέλιξη, οι πλουσιότερες οικογένειες του πλανήτη αναθεωρούν τους κανόνες των επενδύσεων. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση Family Office Investment Insights Report της Goldman Sachs, η οποία διεξήγαγε έρευνα σε 245 παγκόσμια family offices που διαχειρίζονται δισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία, η κυρίαρχη τάση για το 2025 είναι αυτή της μετρημένης επιθετικότητας: μια ισορροπία μεταξύ της προστασίας από ακραίους κινδύνους και της δυναμικής τοποθέτησης σε τομείς όπως η τεχνολογία, οι υποδομές και οι ιδιωτικές πιστώσεις.

Ακολουθούν πέντε βασικά συμπεράσματα από την έκθεση της Goldman Sachs και πώς αντανακλούν τη στρατηγική νοοτροπία της παγκόσμιας οικονομικής ελίτ:

Οι γεωπολιτικές συγκρούσεις αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο και ο χρυσός επιστρέφει στη μόδα

Τα family offices δεν ανησυχούν για μια φούσκα στην τεχνολογία ή για την κατάρρευση των κερδών, αλλά για την παγκόσμια αστάθεια. Στην πραγματικότητα, το 61% των ερωτηθέντων ανέφερε τις γεωπολιτικές συγκρούσεις ως έναν από τους τρεις μεγαλύτερους κινδύνους, ακολουθούμενες από κοντά από την πολιτική αστάθεια (39%) και την ύφεση (38%).

Πώς αντιδρούν; Με μία λέξη: χρυσός. Σε περιοχές όπως η Ασία-Ειρηνικός και η Μέση Ανατολή, οι πλούσιες οικογένειες αυξάνουν ενεργά τις τοποθετήσεις τους σε χρυσό ως μέσο αντιστάθμισης κινδύνου. Σύμφωνα με την Goldman, το 24% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί πλέον τον χρυσό για να αντισταθμίσει τον κίνδυνο της απώλειας με μια απότομη αύξηση που αντικατοπτρίζει την ανανεωμένη εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων σε περιόδους αβεβαιότητας.

Οι δημόσιες μετοχές επιστρέφουν, ειδικά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Ενώ πολλοί θεσμικοί επενδυτές έχουν μειώσει την έκθεση τους σε δημόσιες μετοχές, οι οικογενειακές επιχειρήσεις επενδύουν σε αυτές. Το 38% αναμένεται να αυξήσει τις τοποθετήσεις του σε δημόσιες αγορές τους επόμενους 12 μήνες, με ισχυρή υπερεκτίμηση στον τομέα της τεχνολογίας. Γιατί; Τεχνητή νοημοσύνη.

Ένα εκπληκτικό 86% των family offices έχει πλέον κάποια μορφή επένδυσης σε τεχνητή νοημοσύνη, κυρίως μέσω δημόσιων μετοχών σε τεχνολογικές εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης και ETF. Πολλοί επενδύουν ακόμη σε “δεύτερης τάξης” εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που δραστηριοποιούνται στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας και της βιομηχανίας, οι οποίες θα επωφεληθούν από την τεράστια αύξηση της ζήτησης για επεξεργασία δεδομένων και υπολογιστική ισχύ.

Τα ιδιωτικά δάνεια και οι υποδομές αναδεικνύονται σε αγαπημένα επενδυτικά προϊόντα

Με τη σταθεροποίηση των επιτοκίων και τη σύσφιξη των τραπεζικών δανείων, τα ιδιωτικά δάνεια έχουν καταστεί μια εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των family offices επενδύουν πλέον σε ιδιωτικά δάνεια και πάνω από το ένα τέταρτο σχεδιάζει να αυξήσει τις τοποθετήσεις του το επόμενο έτος. Τους προσελκύει η ανώτερη θέση τους, οι αυστηρότεροι όροι και η ικανότητά τους να προσφέρουν προστασία από τις πτώσεις.

Οι υποδομές, επίσης, βρίσκονται σε άνθηση, τροφοδοτούμενες από την ψηφιοποίηση, τη γήρανση του πληθυσμού και την αναδιάρθρωση των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων. Το 56% των ερωτηθέντων επενδύει άμεσα σε υποδομές, συχνά συνδεδεμένες με μακροπρόθεσμα έργα με απτή ταμειακή ροή, όπως ιατρικά κέντρα, κέντρα δεδομένων και κόμβοι logistics.

Και οι δύο κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων αντανακλούν μια νοοτροπία “υπηρεσιών κοινής ωφέλειας”: προβλέψιμες, αποδοτικές σε μετρητά και προστατευμένες από τον πληθωρισμό.

Το ιδιωτικό κεφάλαιο εξελίσσεται, δεν υποχωρεί

Σε αντίθεση με τα πρωτοσέλιδα των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την επιβράδυνση των ιδιωτικών επενδύσεων, τα στοιχεία της Goldman υποδηλώνουν κάτι πιο συγκεκριμένο. Ενώ οι συνολικές τοποθετήσεις σε ιδιωτικά κεφάλαια μειώθηκαν ελαφρώς στο 21% σε παγκόσμιο επίπεδο, το 39% των οικογενειακών γραφείων σχεδιάζει να αυξήσει την έκθεσή του, ιδίως σε μετοχές ανάπτυξης.

Η πρόκληση δεν είναι η πειστικότητα, αλλά η ρευστότητα. Τα family offices χρησιμοποιούν τις δευτερογενείς αγορές πιο ενεργά από ποτέ (72% συμμετέχουν), γεγονός που τους επιτρέπει να αγοράζουν μετοχές ώριμων χαρτοφυλακίων με έκπτωση και να μειώνουν την “καμπύλη J” που είναι χαρακτηριστική των παραδοσιακών επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων.

Καθώς δραστηριότητες, όπως, (IPO, συγχωνεύσεις και εξαγορές) θα ανακάμψουν στα τέλη του 2025, αναμένεται τα ιδιωτικά κεφάλαια να επιστρέψουν στο προσκήνιο.

Τα μετρητά εξακολουθούν να κυριαρχούν, αλλά το κεφάλαιο είναι έτοιμο να αξιοποιηθεί

Παρά την αισιοδοξία τους, τα family offices διατηρούν σημαντική ρευστότητα. Οι κατανομές μετρητών παραμένουν στο 12%, σηματοδοτώντας μια στρατηγική που βασίζεται σε δύο μέρη: ρευστότητα από τη μία πλευρά, ευκαιρίες ανάληψης κινδύνου από την άλλη.

Αυτό πρόκειται να αλλάξει. Το 34% των ερωτηθέντων σχεδιάζει να μειώσει τα διαθέσιμα μετρητά το επόμενο έτος, υποδηλώνοντας μια αυξανόμενη ετοιμότητα να εκμεταλλευτούν τις αναταράξεις και τις ασύμμετρες επενδύσεις. Όπως το θέτει η Goldman, τα family offices έχουν την ελευθερία να ενεργούν ως “οι πρώτοι που αναλαμβάνουν δράση όταν προκύπτουν ευκαιρίες”.

Τελική σκέψη: Ευελιξία, υπομονή και πάθος

Το πιο υποτιμημένο πλεονέκτημα των υπερπλουσίων είναι ίσως ο χρονικός τους ορίζοντας. Απαλλαγμένα από τις τριμηνιαίες πιέσεις της Wall Street, τα family offices επενδύουν με ένα συνδυασμό ευελιξίας και υπομονής, στοιχηματίζοντας σε θέματα που μπορεί να χρειαστούν μια δεκαετία ή και περισσότερο για να ωριμάσουν.

Από ράβδους χρυσού σε ελβετικά θησαυροφυλάκια έως τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που τροφοδοτούν την επόμενη βιομηχανική επανάσταση, τα σημερινά family offices είναι ταυτόχρονα διαχειριστές κληρονομιάς και πρωτοπόροι επενδυτές. Σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο, η στρατηγική τους μιλά με μια ήρεμη σαφήνεια. Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό συμπέρασμα από όλα.

Forbes