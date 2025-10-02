Της Marisa Garcia

Η Lufthansa ποντάρει στην τεχνητή νοημοσύνη, στην αυτοματοποίηση και στην ψηφιοποίηση για να αυξήσει την κερδοφορία του μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Ο Όμιλος παρουσίασε το σχέδιο του στο Μόναχο τη Δευτέρα, το οποίο περιλαμβάνει την μεγαλύτερη ανανέωση στόλου στην ιστορία της εταιρείας και φιλόδοξους οικονομικούς στόχους. Ωστόσο, αυτό συνεπάγεται την κατάργηση περίπου 4.000 θέσεων εργασίας μέχρι το 2030, οι οποίες θα αντικατασταθούν από ψηφιακές διαδικασίες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

ΑΙ και ψηφιοποίηση στο επίκεντρο της στρατηγικής αναστροφής

Η Lufthansa έχει θέσει μεσοπρόθεσμους στόχους για την περίοδο 2028-2030, οι οποίοι περιλαμβάνουν προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT 8-10%, προσαρμοσμένη απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου 15-20% και ετήσιες προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές που υπερβαίνουν τα 2,5 δισ. ευρώ. Αυτοί οι στόχοι, σύμφωνα με την εταιρεία, “θα φέρουν την εταιρεία σε θέση να αντιμετωπίσει το μέλλον και να επιτύχει βιώσιμες ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους”.

Στην ανακοίνωσή της, η Lufthansa δήλωσε ότι οι περικοπές θέσεων εργασίας θα πραγματοποιηθούν “λόγω αλληλεπικάλυψης εργασιών” και ότι “οι βαθιές αλλαγές που επιφέρει η ψηφιοποίηση και η αυξημένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε πολλούς τομείς και διαδικασίες”. Ο Όμιλος τόνισε ότι οι περικοπές θα επικεντρωθούν στο διοικητικό και όχι στο επιχειρησιακό προσωπικό, “το μεγαλύτερο μέρος του οποίου θα βρίσκεται στη Γερμανία”. Η Lufthansa σημείωσε επίσης ότι τυχόν περικοπές θέσεων εργασίας θα γίνουν “σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους”.

Ο Όμιλος Lufthansa θα αναδιαρθρώσει τις λειτουργίες πληροφορικής του, ενοποιώντας τες σε ένα τμήμα του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Θα συνδυάσει τα τμήματα “Digital Hangar” και “Innovation & Tech Factory” σε έναν κεντρικό ψηφιακό ρόλο. Ο Όμιλος υποστηρίζει ότι αυτή η αναδιοργάνωση θα “επεκτείνει σημαντικά την ψηφιακή εμπειρογνωμοσύνη” σε ολόκληρο τον όμιλο, ενώ θα εναρμονίσει τις εμπορικές και λειτουργικές διαδικασίες μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών του, δηλαδή τις Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines και ITA Airways, καθώς και τη low-cost αεροπορική εταιρεία Eurowings και τις περιφερειακές εταιρείες Air Dolomiti, Edelweiss και Discover Airlines.

Παράλληλα με την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης, η Lufthansa δεσμεύεται να προσθέσει περισσότερα από 230 νέα αεροσκάφη στον στόλο της έως το 2030, συμπεριλαμβανομένων 100 αεροσκαφών μεγάλων αποστάσεων. Ο Όμιλος χαρακτήρισε αυτό το βήμα ως “τη μεγαλύτερη εκσυγχρονιστική αναβάθμιση του στόλου στην ιστορία της εταιρείας” και ως “σαφή δέσμευση για καινοτομία, βιωσιμότητα και κορυφαία ποιότητα”.

Ο Όμιλος ήδη “τρέχει” πολλές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

Η Lufthansa λειτουργεί ήδη μια σειρά από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η Lufthansa Technik χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη στην προληπτική συντήρηση. Η ψηφιακή πλατφόρμα Aviatar της εταιρείας περιλαμβάνει ένα εργαλείο που ονομάζεται Technical Repetitives Examination (TRE) και αναλύει αυτόματα τα τεχνικά ημερολόγια των αεροσκαφών για να εντοπίσει επαναλαμβανόμενα ελαττώματα. Η Lufthansa Technik το περιέγραψε ως το πρώτο εργαλείο του είδους του που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, καθιστώντας τις τάσεις των ελαττωμάτων πιο διαφανείς και ευκολότερες στην αντιμετώπιση. Επιπλέον, η Lufthansa Technik έχει συνεργαστεί με τη Microsoft για την εφαρμογή πάνω από 50 περιπτώσεων χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στο Microsoft Azure, από τη βελτιστοποίηση της συντήρησης έως την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών, η Lufthansa έχει εφαρμόσει τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματοποίηση ρομποτικών διαδικασιών για την απλοποίηση των διαδικασιών κράτησης. Ένα σύστημα που ξεκίνησε στη Φρανκφούρτη “σαρώνει” αταξινόμητα αιτήματα κρατήσεων που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημιουργεί αυτόματα μια κράτηση σε λίγα δευτερόλεπτα.

Όσον αφορά τις λειτουργίες του αεροδρομίου, η Lufthansa και η Fraport έχουν αναπτύξει από κοινού ένα σύστημα καμερών που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη, γνωστό ως “seer”. Το σύστημα χρησιμοποιεί μηχανική όραση για την παρακολούθηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε πραγματικό χρόνο, όπως τον ανεφοδιασμό καυσίμων, τη τροφοδοσία και τη φόρτωση αποσκευών. Ο στόχος, όπως εξήγησε η Lufthansa, είναι να καταστούν οι διαδικασίες “πιο διαφανείς, ακριβείς και αποδοτικές”.

Στις εμπορικές δραστηριότητες, η Lufthansa έχει εφαρμόσει την τεχνητή νοημοσύνη στην τιμολόγηση. Μέσω μιας συνεργασίας με την εταιρεία λογισμικού PROS, ο όμιλος χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να καθορίζει τις τιμές των πρόσθετων υπηρεσιών, όπως της μεταφορά αποσκευών ή της αναβάθμισης θέσεων, με βάση τη ζήτηση σε πραγματικό χρόνο.

“Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε πιο εξατομικευμένες και ευέλικτες επιλογές τιμολόγησης που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των υποψήφιων ταξιδιωτών μας, βελτιώνοντας τη συνολική ταξιδιωτική τους εμπειρία και προωθώντας εμπορικές προσφορές με επίκεντρο τον πελάτη”, επισήμανε ο Stefan Kreuzpaintner, αντιπρόεδρος και υπεύθυνος για τις εμπορικές προσφορές στους πελάτες της Lufthansa.

Η Lufthansa πειραματίζεται επίσης με την τεχνητή νοημοσύνη όσον αφορά τη διάδραση με τους πελάτης της αλλά και στις εσωτερικές της διαδικασίες.

Το πρόγραμμα Innovation Runway περιλαμβάνει έναν ταξιδιωτικό σύμβουλο με τεχνητή νοημοσύνη για το τμήμα Eurowings Holidays. Ο ταξιδιωτικός πράκτορας βάζει τον ταξιδιωτικό σύμβουλο με τεχνητή νοημοσύνη, “Holly”, να προσφέρει στους πελάτες “ταξιδιωτικές ιδέες προσαρμοσμένες στις ατομικές τους προτιμήσεις”. Για να συνθέσει τα ταξιδιωτικά πακέτα, η Holly λαμβάνει υπόψη τις προσωπικές προτιμήσεις και τις ειδικές απαιτήσεις των πελατών, συμπεριλαμβανομένων “των προτιμήσεών τους σε φαγητό ή αθλητικές δραστηριότητες, αλλά και τους περιορισμούς που έχουν”. Συγκρίνει αυτές τις απαιτήσεις “με δισεκατομμύρια συνδυασμούς πτήσεων και ξενοδοχείων” για να κάνει προτάσεις. Η Holly παρακολουθεί επίσης τις κριτικές ξενοδοχείων και προτείνει προσφορές για ενοικίαση αυτοκινήτου.

Αντίστοιχα, το Lufthansa Innovation Hub έχει λανσάρει το Swifty, έναν βοηθό τεχνητής νοημοσύνης που βοηθά τους επιβάτες να αναζητούν πτήσεις και να κάνουν κρατήσεις παράλληλα με τα παραδοσιακά εργαλεία αναζήτησης.

Επέκταση των εφαρμογών AI

Η στρατηγική της Lufthansa για την τεχνητή νοημοσύνη ευθυγραμμίζεται με τη γενική τάση στον τομέα της αεροπορίας να εφαρμόζεται η τεχνητή νοημοσύνη για την απλοποίηση των σύνθετων διαδικασιών του κλάδου. Οι αεροπορικές εταιρείες στρέφονται προς την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιστοποιήσουν τις τιμές, να εξατομικεύσουν τις προσφορές, να διαχειριστούν καθυστερήσεις και μεταβολές των πτήσεων και να μειώσουν το κόστος.

Υπήρξαν βέβαια και αποτυχίες που οφείλονται στην υπερβολική εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, το chatbot της Air Canada, το οποίο παρείχε σε έναν επιβάτη παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της εταιρείας για την απώλεια συγγενών, αφού παραποίησε τα γεγονότα. Υπήρξε επίσης κάποια αντίδραση στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για τον καθορισμό των ναύλων, όπως συνέβη πρόσφατα με την Delta Air Lines.

Ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Ruben Gallego από την Αριζόνα κατήγγειλε τη Delta στην πλατφόρμα X, λέγοντας:

“Ο διευθύνων σύμβουλος της Delta μόλις καυχήθηκε ότι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να βρει τα αδύνατα σημεία σας – που σημαίνει ότι θα σας αποσπάσουν κάθε δεκάρα. Αυτό δεν είναι δίκαιη τιμολόγηση ή ανταγωνιστική τιμολόγηση. Είναι επιθετική τιμολόγηση. Δεν θα τους αφήσω να τη γλιτώσουν”.

Οι περισσότερες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην αεροπορία έχουν αποδειχθεί χρήσιμες και δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε μαζικές απολύσεις, στην κλίμακα που προτείνει η Lufthansa.

Ο Όμιλος Lufthansa ποντάρει ότι η ψηφιακή μετάβαση θα τον βοηθήσει να επιτύχει τους οικονομικούς του στόχους, ακόμη και αν αυτό απαιτεί αναδιάρθρωση του εργατικού δυναμικού του.

Ωστόσο, όπως δείχνει η περίπτωση του chatbot της Air Canada, ενώ τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να βοηθήσουν στην επεξεργασία του τεράστιου όγκου δεδομένων που διαχειρίζονται καθημερινά οι αεροπορικές εταιρείες, δεν μπορούν πάντα να αντικαταστήσουν αξιόπιστα την ανθρώπινη κρίση.

