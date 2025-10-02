Η «χρυσή δεκάδα» των αεροδρομίων έσπασε ρεκόρ επιβατών το 2024· η Ατλάντα ξανά στην κορυφή, το Ντουμπάι ισχυρό στα διεθνή και η Σανγκάη Πουντόνγκ εκτοξεύεται στη δεκάδα

Η παγκόσμια αεροπορική κίνηση έκλεισε το 2024 σε ιστορικό υψηλό, με τα αεροδρόμια να εξυπηρετούν 9,4 δισ. επιβάτες — αύξηση 8,4% σε ετήσια βάση και πάνω από τα προ πανδημίας επίπεδα. Στην κορυφή της λίστας των πιο πολυσύχναστων αεροδρομίων, βάσει συνολικών επιβατών, η Ατλάντα διατήρησε την πρωτιά, ενώ το Ντουμπάι ενίσχυσε τη δεκαετή κυριαρχία του στους διεθνείς επιβάτες.

Η μεγάλη είδηση της χρονιάς ήταν η επιστροφή της Κίνας: η Σανγκάη Πουντόνγκ ανέβηκε θεαματικά στη 10η θέση. Η κατάταξη της ACI World για το 2024 αποτυπώνει όχι μόνο τον όγκο, αλλά και τις τάσεις: αποκατάσταση των διεθνών ροών, ισχυρή εσωτερική ζήτηση στις ΗΠΑ και αυξανόμενη βαρύτητας της Ασίας.

Ατλάντα (ATL) – 108,1 εκατ. Επιβάτες

Το Hartsfield–Jackson Atlanta International παρέμεινε ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης με 108,1 εκατομμύρια επιβάτες, τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του μετά το 2019. Ως ο απόλυτος εγχώριος αεροπορικός κόμβος των ΗΠΑ και βασικός κόμβος της Delta, η Ατλάντα αξιοποιεί τη γεωγραφική της θέση για ταχεία διασύνδεση ανατολικών και δυτικών ακτών, αλλά και του Νότου με τον υπόλοιπο κόσμο. Παράλληλα, η αύξηση της διεθνούς κίνησης μετά την πανδημία ενίσχυσε τα μεγέθη, αν και το μερίδιο παραμένει ως επί το πλείστον εγχώριο.

Τι να περιμένουμε: Συνεχιζόμενες επενδύσεις σε χωρητικότητα πυλών και υποδομές επίγειας εξυπηρέτησης, με στόχο τη μείωση χρόνων ανταπόκρισης και τη βελτιστοποίηση των ροών.

Ντουμπάι (DXB) – 92,3 εκατ. επιβάτες

Η διεθνής πύλη των ΗΑΕ σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ με 92,3 εκατ. επιβάτες και συμπλήρωσε δεκαετία στην κορυφή της ACI ως το πιο πολυσύχναστο διεθνές αεροδρόμιο. Η επέκταση δικτύων προς Ινδία, Ευρώπη, Αμερική και Αφρική και η ανάκαμψη των premium και transfer ροών ενίσχυσαν την επίδοση. Η στρατηγική του Dubai Airports να αναβαθμίζει την εμπειρία και τη διαχείριση ενός υπερμεγέθους hub διατηρεί το DXB σημείο αναφοράς για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Τι να περιμένουμε: Ενίσχυση χωρητικότητας και επενδύσεις σε τεχνολογίες ροής επιβατών, καθώς και σταδιακή αξιοποίηση του Al Maktoum (DWC) σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

3. Ντάλας/Φορτ Γουόρθ (DFW) – 87,8 εκατ. επιβάτες

Το DFW κράτησε την τρίτη θέση παγκοσμίως, με 87,8 εκατ. επιβάτες και τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των τριών πρώτων. Η εξάρτηση από την εγχώρια αγορά των ΗΠΑ λειτουργεί ως «μαξιλάρι» ζήτησης, ενώ έργα όπως ο νέος τερματικός F θα προσθέσουν χωρητικότητα και ανθεκτικότητα στο δίκτυο.

Τι να περιμένουμε: Νέες πύλες και βελτιώσεις στη διασύνδεση (Skylink), με στόχο τη μείωση της συμφόρησης σε ώρες αιχμής.

Τόκιο Χανέντα (HND) – περίπου 85–85,7 εκατ. επιβάτες

Η Χανέντα, η «μηχανή» των ιαπωνικών εγχώριων γραμμών και κορυφαία πύλη του Τόκιο, επανήλθε δυναμικά με περίπου 85 εκατ. επιβάτες το 2024, ωφελημένη από την πλήρη επαναφορά της διεθνούς ζήτησης και τη συνεχιζόμενη ισχύ των εσωτερικών ροών. Ο συνδυασμός αξιοπιστίας, συνδεσιμότητας και υψηλών προτύπων εξυπηρέτησης κρατά το HND ψηλά στις παγκόσμιες κατατάξεις.

Τι να περιμένουμε: Σταθερή ενίσχυση διεθνών συχνοτήτων και περαιτέρω βελτιστοποίηση της κατανομής των slots.

Λονδίνο Χίθροου (LHR) – 83,9 εκατ. επιβάτες

Το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό hub ολοκλήρωσε ένα έτος-ρεκόρ με 83,9 εκατ. επιβάτες, χάρη στη δυνατή διατλαντική ζήτηση και την ευρεία κάλυψη προορισμών. Παρά τους περιορισμούς χωρητικότητας —και εν αναμονή αποφάσεων για πιθανή μελλοντική επέκταση— το LHR βελτίωσε τις επιδόσεις εξυπηρέτησης και διεύρυνε το μερίδιο κοντινών και μεσαίων αποστάσεων.

Τι να περιμένουμε: Συνεχείς επενδύσεις εκσυγχρονισμού με έμφαση στις αποσκευές, στην ακρίβεια χρόνων και στη βιωσιμότητα.

6. Ντένβερ (DEN) – 82,36 εκατ. επιβάτες

Το Ντένβερ ξεπέρασε για πρώτη φορά το ορόσημο των 80 εκατ. επιβατών, επιβεβαιώνοντας ότι το «μοντέλο» των ΗΠΑ με ισχυρές εσωτερικές γραμμές και στρατηγικές συνδέσεις μικρών και μεσαίων αγορών αποδίδει. Η γεωγραφική θέση στο κέντρο των ΗΠΑ προσφέρει πλεονέκτημα για τη ροή προς ανατολή και δύση.

Τι να περιμένουμε: Βελτιώσεις στους τερματικούς και αναβάθμιση πυλών για την αποσυμφόρηση στις ώρες αιχμής.

7. Σικάγο Ο’Χερ (ORD) – 80,04 εκατ. επιβάτες

Το Ο’Χερ παραμένει στην πρώτη γραμμή χάρη στην συνδεσιμότητα στις ΗΠΑ. Με πάνω από 80 εκατ. επιβάτες και τη δεύτερη θέση παγκοσμίως σε κινήσεις αεροσκαφών το 2024, ο αερολιμένας βελτίωσε τις επιχειρησιακές του επιδόσεις και ενίσχυσε τις διεθνείς του συνδέσεις, κυρίως προς την Ευρώπη.

Τι να περιμένουμε: Πρόοδος στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού (O’Hare 21) και αύξηση της διεθνούς χωρητικότητας.

8. Κωνσταντινούπολη (IST) – περίπου 80,0–80,4 εκατ. επιβάτες

Η Κωνσταντινούπολη σταθεροποίησε τη θέση της στο παγκόσμιο Top-10 με σχεδόν 80 εκατ. επιβάτες, ενισχυμένη από την ανάπτυξη του δικτύου της Turkish Airlines και τη στρατηγική της θέση ανάμεσα σε Ευρώπη, Ασία και Μέση Ανατολή. Το 2025 κατέρριψε ευρωπαϊκά ημερήσια ρεκόρ επιβατών, στοιχείο ανθεκτικότητας και δυναμικής.

Τι να περιμένουμε: Νέες επενδύσεις σε χωρητικότητα με στόχο την υπέρβαση των 85 εκατ. επιβατών εντός διετίας.

9. Δελχί (DEL) – 77,8 εκατ. επιβάτες

Το αεροδρόμιο Indira Gandhi της Δελχί ανέβηκε μία θέση φτάνοντας τους 77,8 εκατ. επιβάτες. Η Ινδία αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές αερομεταφορών και η Δελχί λειτουργεί ως υπερκόμβος που συνδέει τεράστια εσωτερική ζήτηση με ολοένα αυξανόμενες διεθνείς ροές προς Μέση Ανατολή, Ευρώπη και Βόρεια Αμερική.

Τι να περιμένουμε: Βελτιώσεις στις υποδομές και στις δυνατότητες των τερματικών, με έμφαση στην ανθεκτικότητα μετά τα περιστατικά καθυστερήσεων της άνοιξης του 2025.

10. Σανγκάη Πουντόνγκ (PVG) – 76,8 εκατ. επιβάτες

Η μεγάλη επιστροφή της Κίνας στην επιβατική κίνηση αποτυπώθηκε εντυπωσιακά στο PVG: άλμα 41% σε ετήσια βάση και είσοδος στη δεκάδα με 76,8 εκατ. επιβάτες. Με ισχυρή ανάκαμψη διεθνών και διηπειρωτικών ροών, η Πουντόνγκ εξελίσσεται εκ νέου σε κυρίαρχο ασιατικό κόμβο. Σε επίπεδο πόλης, τα δύο αεροδρόμια της Σανγκάης (PVG και Hongqiao) ξεπέρασαν συνολικά τα 124 εκατ. επιβάτες.

Τι να περιμένουμε: Περαιτέρω αύξηση διεθνών συχνοτήτων, ολοκλήρωση έργων υποδομής και ενίσχυση του cargo — το PVG παραμένει κορυφαίος παγκόσμιος κόμβος εμπορικού φορτίου.

Πέρα από τους αριθμούς: τάσεις που «γράφουν» το επόμενο κεφάλαιο

Απογείωση των διεθνών ροών: Η πλήρης επάνοδος ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων (ιδίως Ευρώπη–Β. Αμερική και Ασία–Μ. Ανατολή) αναβάθμισε hubs (κόμβους) με ισχυρή βάση transit, όπως το DXB και το LHR.

Η πλήρης επάνοδος ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων (ιδίως Ευρώπη–Β. Αμερική και Ασία–Μ. Ανατολή) αναβάθμισε hubs (κόμβους) με ισχυρή βάση transit, όπως το DXB και το LHR. ΗΠΑ, η εγχώρια «ατμομηχανή»: Έξι αεροδρόμια των ΗΠΑ βρέθηκαν στο Top-20 της ACI, με το τρίπτυχο ATL–DFW–DEN να αξιοποιεί τη δομή «hub-and-spoke», τις πολλαπλές βάσεις αεροπορικών και την αυξημένη συχνότητα.

Έξι αεροδρόμια των ΗΠΑ βρέθηκαν στο Top-20 της ACI, με το τρίπτυχο ATL–DFW–DEN να αξιοποιεί τη δομή «hub-and-spoke», τις πολλαπλές βάσεις αεροπορικών και την αυξημένη συχνότητα. Ασία με ορμή: Η Ιαπωνία επανέφερε δυναμικά τη διεθνή ζήτηση, ενώ η Κίνα πέρασε από «υποτονική» σε «υπερδραστήρια» κατάσταση, με το PVG να ξεπερνά ακόμη και τα επίπεδα του 2019.

Η Ιαπωνία επανέφερε δυναμικά τη διεθνή ζήτηση, ενώ η Κίνα πέρασε από «υποτονική» σε «υπερδραστήρια» κατάσταση, με το PVG να ξεπερνά ακόμη και τα επίπεδα του 2019. Μεγάλα έργα, μεγάλη ανθεκτικότητα: Σειρά αεροδρομίων υλοποιούν έργα αναβάθμισης: το DFW κατασκευάζει νέο τερματικό, το ORD προχωρά με το O’Hare 21, ενώ το LHR επικεντρώνεται στην αξιοπιστία και τον εκσυγχρονισμό διαδικασιών.

Σειρά αεροδρομίων υλοποιούν έργα αναβάθμισης: το DFW κατασκευάζει νέο τερματικό, το ORD προχωρά με το O’Hare 21, ενώ το LHR επικεντρώνεται στην αξιοπιστία και τον εκσυγχρονισμό διαδικασιών. Βιωσιμότητα και εμπειρία: Τα κορυφαία hubs επενδύουν σε τεχνολογίες (βιομετρικά, «έξυπνη» δρομολόγηση ροών, predictive maintenance) για να μειώσουν ουρές και εκπομπές, χωρίς να θυσιάζουν την εμπορική απόδοση.

Γιατί έχει σημασία η κατάταξη

Οι λίστες των «πιο πολυσύχναστων» δεν είναι απλώς μια κούρσα αριθμών. Αποτυπώνουν την κατανομή της οικονομικής δραστηριότητας, τις ροές εμπορίου και τουρισμού, τη γεωπολιτική σταθερότητα και την πρόσβαση σε αεροπορικές συμμαχίες.

Το γεγονός ότι τρία αεροδρόμια των ΗΠΑ βρίσκονται στην εξάδα υπογραμμίζει τη δύναμη της εγχώριας αγοράς τους. Η παρουσία του IST και του DEL στη δεκάδα καταγράφει τη μετατόπιση του κέντρου βάρους της αεροπορίας προς τον άξονα Ευρώπης–Ασίας, ενώ η επιστροφή του PVG δείχνει πως η κινεζική ζήτηση παραμένει καθοριστική για τις παγκόσμιες αερομεταφορές.

Μεθοδολογία και έλεγχος στοιχείων

Τα στοιχεία βασίζονται στην τελική κατάταξη της ACI World για το 2024 (δημοσίευση 8 Ιουλίου 2025) και σε επίσημα δελτία ή στατιστικά των αεροδρομίων και των διαχειριστών τους. Όπου ήταν διαθέσιμα, οι αριθμοί επιβατών διασταυρώθηκαν με πρωτογενείς πηγές (π.χ. επίσημες ανακοινώσεις αεροδρομίων).

Σε περιπτώσεις όπου διαφορετικές πηγές δίνουν ελαφρώς αποκλίνουσες τιμές (π.χ. ημερολογιακό έναντι οικονομικού έτους), παρατίθεται στρογγυλοποιημένος αριθμός ή εύρος, με προτεραιότητα στις τελικές ετήσιες ανακοινώσεις και στην κατάταξη της ACI.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ:

Εκτός παγκόσμιας εκατοντάδας, στην κορυφή της Ευρώπης σε συνδεσιμότητα

Παρότι τα αεροδρόμια της Κύπρου δεν συγκαταλέγονται στην παγκόσμια εκατοντάδα με βάση τον απόλυτο όγκο επιβατών, οι επιδόσεις τους το 2024 και το 2025 καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ και σημαντικές διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως στον τομέα της συνδεσιμότητας.

Λάρνακα: ιστορικό ρεκόρ και ευρωπαϊκή διάκριση

Το αεροδρόμιο Λάρνακας κατέγραψε το 2024 περίπου 8,7 εκατομμύρια επιβάτες, επίδοση που συνιστά ιστορικό ρεκόρ και αύξηση 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αν και παραμένει εκτός της παγκόσμιας λίστας των 100 πιο πολυσύχναστων αεροδρομίων, κατατάσσεται στην κατηγορία των μεσαίων ευρωπαϊκών αεροδρομίων με κίνηση 5–10 εκατομμυρίων επιβατών. Το 2025, η ACI Europe βράβευσε τη Λάρνακα ως “Highly Commended” στα βραβεία Best Airports in Europe (5–10m pax), αναγνωρίζοντας την πρόοδο και την ποιότητα υπηρεσιών της.

Πάφος: σταθερή ανάπτυξη

Το αεροδρόμιο Πάφου εξυπηρέτησε το 2024 περίπου 3,6 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 2%. Βρίσκεται στην κατηγορία των ευρωπαϊκών αεροδρομίων με 2–5 εκατομμύρια επιβάτες, χωρίς να εμφανίζεται σε πανευρωπαϊκές ή παγκόσμιες κατατάξεις βάσει όγκου. Ωστόσο, η συμβολή του, σε συνδυασμό με τη Λάρνακα, ήταν καθοριστική στην ενίσχυση της συνολικής συνδεσιμότητας της Κύπρου.

Κύπρος συνολικά: ρεκόρ επιβατών και κορυφή στη συνδεσιμότητα

Η Hermes Airports ανακοίνωσε ότι τα δύο κυπριακά αεροδρόμια κατέγραψαν το 2024 περισσότερους από 12,3 εκατομμύρια επιβάτες, νέο ιστορικό ρεκόρ. Στο πρώτο επτάμηνο του 2025 εξυπηρετήθηκαν 7,3 εκατομμύρια επιβάτες (+11,4% σε σχέση με το 2024), ενώ μέχρι τον Αύγουστο ο αριθμός έφτασε τα 9,2 εκατομμύρια. Η ACI Europe κατατάσσει την Κύπρο στην 3η θέση στην Ευρώπη σε ρυθμό αύξησης επιβατών για το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η επίδοση στον τομέα της συνδεσιμότητας. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Airport Industry Connectivity 2025, τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου σημείωσαν την υψηλότερη αύξηση άμεσης συνδεσιμότητας στην Ευρώπη, με άνοδο 18% σε σχέση με το 2024, γεγονός που σημαίνει περισσότερες πτήσεις και νέους προορισμούς.

Η θέση των κυπριακών αεροδρομίων στον διεθνή χάρτη

Παρά το γεγονός ότι η Λάρνακα και η Πάφος δεν εισέρχονται στις πρώτες 100 θέσεις της ACI World —οι οποίες καταλαμβάνονται κυρίως από γιγαντιαία hubs με πάνω από 20 εκατομμύρια επιβάτες— η στρατηγική τους αξία αυξάνεται διαρκώς. Η Λάρνακα διακρίνεται πλέον ανάμεσα στα καλύτερα ευρωπαϊκά αεροδρόμια της κατηγορίας της, ενώ σε συνδυασμό με την Πάφο, η Κύπρος αναδεικνύεται σε ταχύτερα αναπτυσσόμενο κόμβο συνδεσιμότητας στην Ευρώπη.

Με βάση την τάση του 2025, τα κυπριακά αεροδρόμια αναμένεται να βελτιώσουν περαιτέρω τη θέση τους στις κατηγορίες μεγέθους, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του νησιού στον ευρωπαϊκό και περιφερειακό αεροπορικό χάρτη.

Κύρια Πηγή: Airports Council International (ACI World): τελική κατάταξη 2024 και ανάλυση (8 Ιουλίου 2025). ACI WorldACI World Insights

Σημείωση: Η σειρά κατάταξης και τα μεγέθη σταθμίζονται με βάση τα πλέον πρόσφατα συγκεντρωτικά στοιχεία της ACI World για το ημερολογιακό έτος 2024. Όπου χρησιμοποιούνται εσωτερικά ή οικονομικά έτη από φορείς διαχείρισης, γίνεται σχετική επισήμανση στο κείμενο.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ INSIDER