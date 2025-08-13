Μπορεί μια πτήση να ξεκινά με χαμόγελα, αλλά αν βρεθείτε ξαφνικά στο αεροδρόμιο με την αναχώρηση στον «αέρα», η ευρωπαϊκή νομοθεσία σας έχει καλυμμένους. Ο Κανονισμός 261/2004 της ΕΕ κατοχυρώνει σειρά δικαιωμάτων για επιβάτες που αντιμετωπίζουν ακύρωση, καθυστέρηση, άρνηση επιβίβασης ή απώλεια αποσκευών.

Πότε ισχύουν τα δικαιώματα;

Οι διατάξεις εφαρμόζονται όταν η πτήση:

Είναι εντός ΕΕ και εκτελείται από αεροπορική εταιρεία κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας.

Φθάνει στην ΕΕ από χώρα εκτός ΕΕ και εκτελείται από ευρωπαϊκή εταιρεία.

Αναχωρεί από χώρα της ΕΕ προς τρίτη χώρα, ανεξαρτήτως αν η εταιρεία είναι ευρωπαϊκή ή όχι.

Άρνηση επιβίβασης λόγω overbooking;

Αν βρεθείτε με εισιτήριο στο χέρι αλλά η εταιρεία σας «κόψει» λόγω υπεράριθμων κρατήσεων ή επιχειρησιακών λόγων, και δεν δώσατε τη θέση σας οικειοθελώς, τότε έχετε δικαίωμα σε:

Χρηματική αποζημίωση. Βοήθεια στο αεροδρόμιο. Επιλογή ανάμεσα σε επιστροφή του εισιτηρίου, μεταφορά με άλλη πτήση ή μεταγενέστερη κράτηση.

Ακύρωση πτήσης – και οι αποζημιώσεις

Σε περίπτωση ακύρωσης, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων, εναλλακτική πτήση ή επιστροφή στον τόπο αναχώρησης. Επιπλέον, υπό προϋποθέσεις, προβλέπεται αποζημίωση €250-€600. Αν η ακύρωση ανακοινωθεί λιγότερο από 14 ημέρες πριν την αναχώρηση, η εταιρεία οφείλει αποζημίωση, εκτός εάν αποδείξει έκτακτες περιστάσεις.

Καθυστερήσεις – πότε πληρώνουν οι εταιρείες

Για καθυστέρηση άνω των 3 ωρών στον τελικό προορισμό, δικαιούστε αποζημίωση, εκτός αν η αιτία είναι εκτός ελέγχου της εταιρείας. Για μικρότερες καθυστερήσεις, παρέχεται βοήθεια (γεύματα, ποτά, επικοινωνία, διαμονή).

Αποσκευές – όταν η βαλίτσα κάνει δική της πτήση

Η Σύμβαση του Μόντρεαλ 1999 ορίζει ότι η εταιρεία αποζημιώνει σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή καθυστέρησης αποσκευών, με ανώτατο όριο περίπου €1.200. Εξαίρεση: όταν αποδειχθεί ότι έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Πού να απευθυνθείτε