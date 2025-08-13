Μπορεί μια πτήση να ξεκινά με χαμόγελα, αλλά αν βρεθείτε ξαφνικά στο αεροδρόμιο με την αναχώρηση στον «αέρα», η ευρωπαϊκή νομοθεσία σας έχει καλυμμένους. Ο Κανονισμός 261/2004 της ΕΕ κατοχυρώνει σειρά δικαιωμάτων για επιβάτες που αντιμετωπίζουν ακύρωση, καθυστέρηση, άρνηση επιβίβασης ή απώλεια αποσκευών.
Πότε ισχύουν τα δικαιώματα;
Οι διατάξεις εφαρμόζονται όταν η πτήση:
- Είναι εντός ΕΕ και εκτελείται από αεροπορική εταιρεία κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας.
- Φθάνει στην ΕΕ από χώρα εκτός ΕΕ και εκτελείται από ευρωπαϊκή εταιρεία.
- Αναχωρεί από χώρα της ΕΕ προς τρίτη χώρα, ανεξαρτήτως αν η εταιρεία είναι ευρωπαϊκή ή όχι.
Άρνηση επιβίβασης λόγω overbooking;
Αν βρεθείτε με εισιτήριο στο χέρι αλλά η εταιρεία σας «κόψει» λόγω υπεράριθμων κρατήσεων ή επιχειρησιακών λόγων, και δεν δώσατε τη θέση σας οικειοθελώς, τότε έχετε δικαίωμα σε:
- Χρηματική αποζημίωση.
- Βοήθεια στο αεροδρόμιο.
- Επιλογή ανάμεσα σε επιστροφή του εισιτηρίου, μεταφορά με άλλη πτήση ή μεταγενέστερη κράτηση.
Ακύρωση πτήσης – και οι αποζημιώσεις
Σε περίπτωση ακύρωσης, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων, εναλλακτική πτήση ή επιστροφή στον τόπο αναχώρησης. Επιπλέον, υπό προϋποθέσεις, προβλέπεται αποζημίωση €250-€600. Αν η ακύρωση ανακοινωθεί λιγότερο από 14 ημέρες πριν την αναχώρηση, η εταιρεία οφείλει αποζημίωση, εκτός εάν αποδείξει έκτακτες περιστάσεις.
Καθυστερήσεις – πότε πληρώνουν οι εταιρείες
Για καθυστέρηση άνω των 3 ωρών στον τελικό προορισμό, δικαιούστε αποζημίωση, εκτός αν η αιτία είναι εκτός ελέγχου της εταιρείας. Για μικρότερες καθυστερήσεις, παρέχεται βοήθεια (γεύματα, ποτά, επικοινωνία, διαμονή).
Αποσκευές – όταν η βαλίτσα κάνει δική της πτήση
Η Σύμβαση του Μόντρεαλ 1999 ορίζει ότι η εταιρεία αποζημιώνει σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή καθυστέρησης αποσκευών, με ανώτατο όριο περίπου €1.200. Εξαίρεση: όταν αποδειχθεί ότι έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα.
Πού να απευθυνθείτε
- Για κυπριακές αεροπορικές: Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.
- Για εταιρείες ΕΕ: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου.