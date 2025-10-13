Η εκτόξευση της τιμής του χρυσού στα 4.000 δολάρια δεν αποτελεί ένδειξη φόβου ή επικείμενης κρίσης, αλλά αντιστάθμισμα κινδύνων που προέρχονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), σύμφωνα με τον αναλυτή Jon Markman.

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αποδίδουν την άνοδο στις γνωστές ανησυχίες: ενδεχόμενη κατάρρευση των αγορών, στασιμότητα τύπου 1970 και παρακμή του δολαρίου. Όμως, το παραδοσιακό αφήγημα δεν εξηγεί την έκταση του ράλι. Ο χρυσός, υπογραμμίζει ο Markman, δεν είναι στοίχημα ενάντια στο παρελθόν, αλλά αντιστάθμιση απέναντι στο μέλλον.

Η τρέχουσα άνοδος δεν αποτελεί “προφητεία κατάρρευσης”, αλλά ένδειξη ότι οι επενδυτές προσαρμόζονται σε μια νέα οικονομική πραγματικότητα γεμάτη αβεβαιότητες. Η δυναμική του χρυσού δεν συνδέεται πλέον με τον πληθωρισμό, αλλά με την ανασφάλεια που προκαλεί η ταχύτατη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι επενδυτές στρέφονται στον χρυσό ως αντιστάθμισμα στους τεχνολογικούς κινδύνους, καθώς η ΤΝ δύναται να μεταβάλει θεμελιωδώς τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων, τον τρόπο διαχείρισης του ρίσκου και την επενδυτική ψυχολογία.

Τα τελευταία χρόνια, μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως το AlphaGeometry της Google DeepMind έχουν επιδείξει πρωτοφανείς ικανότητες, επιλύοντας το 95% των προβλημάτων γεωμετρίας της Διεθνούς Μαθηματικής Ολυμπιάδας. Αυτή η καταιγιστική πρόοδος προκαλεί ανατροπές ακόμη και στις βάσεις της Χρηματοοικονομικής.

Αν η ΤΝ μπορεί να μοντελοποιήσει σύνθετα συστήματα ή να αποτιμήσει τον κίνδυνο με σχεδόν απόλυτη ακρίβεια, τότε οι παραδοσιακές δομές της αγοράς ενδέχεται να ανατραπούν. Η πρόβλεψη ταμειακών ροών και η ανάλυση επιχειρηματικών κύκλων, θεμελιώδεις πυλώνες των σημερινών αγορών, ίσως οδηγήσουν σε νέα αστάθεια και άγνωστες παραμέτρους.

Η ιστορική αύξηση των επενδύσεων στην ΤΝ, που εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 400 δισ. δολάρια το 2025, συνδέεται με αυτή την παγκόσμια στροφή στην ασφάλεια. Οι κεφαλαιακές ροές δείχνουν ότι η αγορά αναγνωρίζει τις νέες μορφές ρίσκου, τις οποίες τα παραδοσιακά μοντέλα δεν μπορούν να προβλέψουν ή να ελέγξουν.

Ο Markman εκτιμά πως, όπως και σε προηγούμενες ιστορικές περιόδους, η άνοδος του χρυσού αποτελεί αντίδραση σε στιγμές αμφισβήτησης της ανθρώπινης γνώσης και των θεσμών. Η διάσπαση του φράγματος των 4.000 δολαρίων είναι, όπως σημειώνει, σήμα αλλαγής και όχι κρίσης. Ο χρυσός παραμένει το απόλυτο αντιστάθμισμα απέναντι στον νέο, τεχνητά παραγόμενο κίνδυνο του αιώνα.

Forbes