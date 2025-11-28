Του Dan Alexander

Λίγο μετά την απονομή χάριτος από τον Ντόναλντ Τραμπ στον πλουσιότερο άνθρωπο των κρυπτονομισμάτων, τον Changpeng Zhao, ο πρόεδρος κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το αν τα προσωπικά του οικονομικά συμφέροντα επηρέασαν την απόφασή του, δεδομένου ότι μια συμφωνία τον Μάιο με την εταιρεία του Zhao συνέβαλε στην αύξηση της καθαρής αξίας του Τραμπ κατά εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. “Δεν τον γνωρίζω — δεν νομίζω ότι τον έχω συναντήσει ποτέ”, δήλωσε ο πρόεδρος. “Είχε μεγάλη υποστήριξη. Και λένε ότι αυτό που έκανε δεν αποτελεί καν έγκλημα”. Δεν έχει σημασία ότι ο ίδιος ο Zhao ομολόγησε την ενοχή του για την αποτυχία του να προστατεύσει το σύστημα της πλατφόρμας του από το ξέπλυμα χρήματος.

Η Liz Oyer, υπεύθυνη του Γραφείου Χάριτος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μέχρι τον Μάρτιο, κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: “Ο Τραμπ έχει δημιουργήσει ένα σύστημα χάριτος με ανταλλάγματα”. Άλλοι επενδυτές και εταιρείες κρυπτονομισμάτων, που αντιμετωπίζουν νομικά προβλήματα, φαίνεται πως είδαν την ευκαιρία. Κάποιοι εξ αυτών έκαναν δωρεές στις πολιτικές ομάδες του Τραμπ, συνεργάστηκαν με τις επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων του προέδρου και επένδυσαν στις εταιρείες του, καθώς η κυβέρνηση λάμβανε αποφάσεις για νομικά ζητήματα που επηρεάζουν τις εταιρείες τους. Όλα αυτά έφεραν τον πρόεδρο σε ευνοϊκή θέση με έναν κλάδο γεμάτο ανθρώπους πρόθυμους να βοηθήσουν την προεδρική οικογένεια να διευρύνει τις δραστηριότητές της στον κλάδο των crypto.

Ο Λευκός Οίκος δέχεται τόσες πολλές ερωτήσεις για τη συγκρούση συμφερόντων στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, που έχει καταρτίσει μια λίστα από “προκάτ” απαντήσεις για στους δημοσιογράφους. “Ούτε ο πρόεδρος ούτε η οικογένειά του έχουν εμπλακεί ποτέ, ούτε θα εμπλακούν ποτέ, σε σύγκρουση συμφερόντων”, σχολίασε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος Τύπου Karoline Leavitt. “Η κυβέρνηση εκπληρώνει την υπόσχεση του προέδρου να καταστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες την παγκόσμια πρωτεύουσα των crypto, προωθώντας την καινοτομία και τις οικονομικές ευκαιρίες για όλους τους Αμερικανούς”.

Είναι εύκολο για τo επιτελείο του Τραμπ να βάλει στην άκρη το ηθικό ζήτημα, εφόσον οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν το Κογκρέσο. Οι αντίπαλοι του Τραμπ αδημονούν να διερευνήσουν τα οικονομικά του προέδρου, αν ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής στις ενδιάμεσες εκλογές. “Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε ερευνητικό και νομοθετικό μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για να αποκαταστήσουμε τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στην κυβέρνηση”, επισήμανε εκπρόσωπος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής. “Θα απαιτήσουμε από όσους εμπλέκονται σε αυτές τις υποθέσεις διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων όσων τις συνδράμουν, να παρουσιαστούν ενώπιον της Επιτροπής για να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να καταθέσουν έγγραφα”.

Η προειδοποίηση αυτή φέρνει τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων σε δύσκολη θέση. Το να ρίξουν χρήματα στον Τραμπ μπορεί να τους διευκολύνει τη ζωή βραχυπρόθεσμα, αλλά στο μέλλον ενδέχεται να περάσουν από εξονυχιστικό έλεγχο. Ας δούμε ποια άτομα και εταιρικές οντότητες που συνδέονται με τον Τραμπ συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του Κογκρέσου.

Changpeng Zhao

Παρά την περιουσία ύψους 79 δισ. δολαρίων, ο Changpeng “CZ” Zhao “την είχε άσχημα” αφού ήταν στη φυλακή και η εταιρεία του, η Binance, έπρεπε να καταβάλει 4,3 δισ. δολάρια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Zhao υπέβαλε αίτηση χάριτος την άνοιξη. Περίπου την ίδια περίοδο, οι επιχειρηματικές του σχέσεις με τον Τραμπ ενισχύθηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάλληλοι της Binance βοήθησαν την επιχείρηση κρυπτονομισμάτων του Τραμπ, World Liberty Financial, στο ξεκίνημά της. Ο συνιδρυτής της World Liberty, Zach Witkoff, ανέφερε τον Μάιο ότι ένα fund από το Αμπού Ντάμπι σχεδίαζε να επενδύσει 2 δισ. δολάρια στην Binance χρησιμοποιώντας ένα stablecoin της World Liberty. Κυρίως χάρη σε αυτή τη συμφωνία, το Forbes εκτιμά το μερίδιο του προέδρου στη World Liberty στα 235 εκατ. δολάρια.

Coinbase

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) κατέθεσε αγωγή εναντίον της Coinbase το 2023, υποστηρίζοντας ότι λειτουργούσε ως μη εγγεγραμμένη χρηματομεσιτική εταιρεία και ανταλλακτήριο Η εταιρεία αμφισβήτησε την αγωγή στο δικαστήριο, κερδίζοντας εν μέρει την υπόθεση και στη συνέχεια προσέφυγε στο Εφετειο. Εν μέσω όλων αυτών, η Coinbase δώρισε 1 εκατ. δολάρια στην επιτροπή ορκωμοσίας του Τραμπ. Έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του προέδρου, η SEC απέσυρε την αγωγή. Η Coinbase έκοψε άλλη μια επιταγή για την αίθουσα χορού που φτιάχνει ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Όπως παραδέχτηκε διευθυντής της εταιρείας, η κίνηση αυτή είχε ως στόχο τη διατήρηση των καλών σχέσεων με την Ουάσινγκτον. Όταν ρωτήθηκε τον Οκτώβριο σε ποιον απευθύνεται για βοήθεια σε θέματα κρυπτονομισμάτων, ο πρωτότοκος γιος του Τραμπ, Έρικ, ανέφερε τον CEO της Coinbase. “Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Brian Armstrong και αυτό που έχει δημιουργήσει”, είπε ο Έρικ. “Μια υπέροχη αμερικανική ιστορία. Μια υπέροχη αμερικανική εταιρεία”.

Crypto.com

Τον Αύγουστο του 2024, η SEC απείλησε να λάβει μέτρα κατά της Crypto.com για τη λειτουργία της ως μη εγγεγραμμένη χρηματιστηριακή εταιρεία. Τον Οκτώβριο, η Crypto.com αντέδρασε, καταθέτοντας μήνυση κατά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Δύο μήνες μετά, με τον Τραμπ έτοιμο να αναλάβει την προεδρία, η εταιρεία απέσυρε την αγωγή της. Συνέβαλε με 1 εκατ. δολάρια στην ορκωμοσία του Τραμπ και ένας από τους λομπίστες της εταιρείας διετέλεσε πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής. Η Crypto.com ανακοίνωσε συνεργασία για την προσφορά ETF με την Trump Media and Technology Group του προέδρου τον Μάρτιο. Τρεις ημέρες μετά, η Crypto.com ανακοίνωσε ότι η SEC είχε κλείσει την έρευνά της. Η συνεργασία ενισχύθηκε τους επόμενους μήνες, με την Trump Media να συγκεντρώνει ένα token της Crypto.com και την Crypto.com να υπόσχεται να βοηθήσει την εταιρεία να επεκταθεί στην αγορά προβλέψεων.

Donald Wilson

Τον Οκτώβριο του 2024, η SEC κατηγόρησε μια θυγατρική της εταιρείας DRW Holdings με έδρα το Σικάγο ότι λειτουργούσε ως μη εγγεγραμμένος trader τίτλων. Πέντε μήνες μετά, με τον Τραμπ στην εξουσία, η SEC απέσυρε την αγωγή της. Στη συνέχεια, ο ιδρυτής της DRW, Donald R. Wilson Jr, αγόρασε μετοχές της Trump Media αξίας 100 εκατ. δολαρίων. Η συμφωνία συνέβαλε στη χρηματοδότηση μιας επένδυσης 2 δισ. δολαρίων σε bitcoin, που “οδήγησε” την Trump Media στο χρηματιστήριο.

Justin Sun

Η SEC κατηγόρησε τον Κινέζο δισεκατομμυριούχο για πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων το 2023, με τη βοήθεια μερικών celebrities Β’ κατηγορίας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ισχυρίστηκε ότι ο Sun είχε ανεβάσει την αξία των κρυπτονομισμάτων μέσω εκατοντάδων χιλιάδων ψεύτικων πωλήσεων, δίνοντας την εντύπωση ότι τα κρυπτονομίσματά του συγκεντρώνουν μεγάλους όγκους συναλλαγών. Ο Sun αρνούνταν τις κατηγορίες και συγχρόνως επένδυσε στα κρυπτονομίσματα της οικογένειας Τραμπ. Ειδικότερα, τοποθέτησε 75 εκατ. δολάρια στην World Liberty μετά τις προεδρικές εκλογές και δεσμεύθηκε να αγοράσει memecoin του Τραμπ αξίας 100 εκατ. δολαρίων. Περίπου έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του προέδρου, η SEC ζήτησε από το δικαστήριο να αποσύρει την υπόθεση κατά του Sun. Ο Κινέζος δισεκατομμυριούχος παρευρέθηκε σε δείπνο που παρέθεσε ο Τραμπ τον Μάιο στο γκολφ κλαμπ του για τους κορυφαίους κατόχους του memecoin του.

Jesse Powell

Ο συνιδρυτής της Kraken δώρισε 1 εκατ. δολάρια στον Τραμπ τον Ιούνιο του 2024. Αποκαλύπτοντας τη δωρεά του μέσω της πλατφόρμας X, ο Powell έβαλε στο στόχαστρο τον πρώην πρόεδρο της SEC Gary Gensler, που είχε απαγγείλει μια σειρά κατηγοριών εναντίον της Kraken. Η ανάρτηση του Powell κατέληγε με μια ευχή: “#freeross”, μια αναφορά στον Ross Ulbricht, τον εγκέφαλο του Silk Road που καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη λειτουργία του πρώτου δικτύου εμπορίας ναρκωτικών, όπλων και άλλων παράνομων προϊόντων στο dark web, με συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Ο Τραμπ απένειμε χάρη στον Ούλμπριχτ μια μέρα μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Η SEC απέσυρε την αγωγή της κατά της Kraken δύο μήνες μετά. Εκπρόσωπος της Kraken υπονόησε ότι η εταιρεία ήταν πρόθυμη να χρηματοδοτήσει υποψηφίους και των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών: “Τα κρυπτονομίσματα δεν έχουν κομματικό χαρακτήρα”, είπε.

Ripple

Ίσως είναι η εταιρεία που έχει επηρεαστεί περισσότερο από την αναθεώρηση της στάσης Τραμπ απέναντι στα κρυπτονομίσματα. Τον Δεκέμβριο του 2020, η SEC επί διακυβέρνησης Τραμπ κινήθηκε εναντίον της εταιρείας, καταγγέλλοντάς την ότι πούλησε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ως μη καταχωρημένα χρεόγραφα σε επενδυτές. Η Ripple, που κάποτε νοίκιαζε γραφεία σε ένα κτίριο ιδιοκτησίας Τραμπ, δώρισε 5 εκατ. δολάρια στο ταμείο για την ορκομωσία του προέδρου. Τον Αύγουστο, η κυβέρνηση Τραμπ απέσυρε την έφεση που είχε ασκήσει στην υπόθεση, αν και η Ripple εξακολούθησε να πρέπει να καταβάλει πρόστιμο ύψους 125 εκατ. δολαρίων.

Robinhood

Η SEC ενημέρωσε την Robinhood τον Μάιο του 2024 ότι σχεδίαζε να λάβει μέτρα επιβολής της νομοθεσίας σχετικά με τις πρακτικές της εταιρείας στα κρυπτονομίσματα. Η Robinhood δώρισε 2 εκατ. δολάρια στο ταμείο της ορκομωσίας Τραμπ. “Εκφράζω την απογοήτευσή μου και τη γενική μου αίσθηση ότι η κυβέρνηση [Μπάιντεν] και η SEC έχουν πάρει λάθος κατεύθυνση προς μια ανεξέλεγκτη ρύθμιση μέσω επιβολής, έναν ανοιχτός πόλεμος κατά της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων στην Αμερική”, σχολίασε ο CEO της Robinhood, Vlad Tenev, μιλώντας στο Fox Business. Έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του προέδρου, η SEC ενημέρωσε την Robinhood ότι η έρευνα είχε κλείσει. Από την εκλογή Τραμπ και μετά, η μετοχή της Robinhood έχει τρέξει ένα ιλιγγιώδες ράλι 300%. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως υπάρχει σχέση μεταξύ της δωρεάς για την ορκωμοσία του Τραμπ και της απόφασης της SEC.

Roger Ver

Τον Φεβρουάριο του 2024, το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε τον Ver, γνωστό και ως “Bitcoin Jesus”, για απάτη, φοροδιαφυγή και υποβολή ψευδούς φορολογικής δήλωσης. Σχεδόν ένα χρόνο μετά, ο Ver δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο έλεγε ότι οι ισπανικές αρχές θα μπορούσαν να τον εκδώσουν ανά πάσα στιγμή στις ΗΠΑ και να καταδικαστεί σε φυλάκιση έως και 109 έτη. “Σε παρακαλώ, Ντόναλντ Τραμπ”, ικέτευσε στο βίντεο, κάνοντας add τον πρόεδρο στο X, “χρειάζομαι τη βοήθειά σου”. Ο Ver ζήτησε επίσης βοήθεια από τους συμμάχους του Τραμπ, προσλαμβάνοντας τον Roger Stone ως λομπίστα για 600.000 δολάρια. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι ο Ver παραδέχτηκε φοροδιαφυγή ύψους 17 εκατ. δολαρίων από τις πωλήσεις Bitcoin και ήρθε σε συμφωνία να καταβάλει 50 εκατ. δολάρια για να σταματήσει η σε βάρος του ποινική δίωξη.

Uniswap

Το Uniswap βοηθά τους επενδυτές κρυπτονομισμάτων να πραγματοποιούν συναλλαγές χωρίς να χρησιμοποιούν ένα παραδοσιακό χρηματιστήριο. Ωστόσο, η SEC φάνηκε να θεωρεί ότι στην πραγματικότητα επρόκειτο για ένα μη εγγεγραμμένο χρηματιστήριο, προαναγγέλλοντας την εφαρμογή μέτρων επιβολής νομοθεσίας τον Απρίλιο του 2024. Στο μεταξύ, η Επιτροπή Εμπορίας Προθεσμιακών Συμβολαίων Εμπορευμάτων (CFTC) έκρινε ότι το Uniswap κακώς ενήργησε ως χρηματιστήριο, επιβάλλοντάς του πρόστιμο 175.000 δολαρίων. Όταν ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές, ο ιδρυτής του Uniswap, Hayden Adams, δώρισε 246.000 δολάρια στο ταμείο για την ορκομωσία του προέδρου. Ο Τραμπ επέλεξε μια επίτροπο της CFTC που διαφώνησε στην υπόθεση Uniswap για να ηγηθεί της επιτροπής. “Θα είναι εξαιρετική”, σχολίασε ο Adams την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά της. Η SEC έκλεισε την έρευνα για το Uniswap έναν μήνα μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ. “Πρόκειται για δωρεά σε επιτροπή ορκομωσίας — όχι σε υποψήφιο, όχι σε πολιτικό κόμμα, όχι σε PAC”, δήλωσε εκπρόσωπος του Uniswap, απορρίπτοντας κάθε υπόνοια σύνδεσης μεταξύ της δωρεάς και της απόφασης της SEC.

Yuga Labs

Η SEC ξεκίνησε επίσης έρευνα για τη Yuga Labs. Τα NFT Bored Ape της εταιρείας γνώρισαν μεγάλη επιτυχία το 2021. Το θέμα ήταν αν τα NFT, τα οποία ο Τραμπ πούλησε κατά τη διάρκεια των ετών που δεν ήταν στην εξουσία, μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως τίτλοι. Η Yuga δώρισε 100.000 δολάρια στην επιτροπή ορκομωσίας του Τραμπ. Πριν περάσουν δύο μήνες από την έναρξη της δεύτερης θητείας του προέδρου, η Yuga ανακοίνωσε στο X: “Μετά από κάτι περισσότερο από 3 χρόνια, η SEC έκλεισε επισήμως την έρευνα της για τη Yuga Labs. Είναι μια τεράστια νίκη για τα NFT και όλους τους δημιουργούς που προωθούν το οικοσύστημά μας”.

Forbes