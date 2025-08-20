Η απάντηση, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν είναι πάντα ξεκάθαρη. Οι ημερομηνίες λήξης που αναγράφονται στις συσκευασίες συχνά αφορούν την ποιότητα και όχι την ασφάλεια του προϊόντος.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχουν περίπου 50 διαφορετικές ενδείξεις όπως «να καταναλωθεί έως», «να πωληθεί έως» και «κατά προτίμηση πριν από». Όπως εξηγούν οι New York Times, οι ημερομηνίες αυτές υποδηλώνουν κυρίως πότε το προϊόν διατηρεί την καλύτερη γεύση και φρεσκάδα, όχι πότε γίνεται επικίνδυνο.

Η σύγχυση αυτή οδηγεί σε τεράστια σπατάλη τροφίμων. Σύμφωνα με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ReFED, κάθε χρόνο πετιούνται περίπου 1,5 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων εξαιτίας της λανθασμένης αντίληψης γύρω από τις ημερομηνίες.

Οι εταιρείες τροφίμων καθορίζουν οι ίδιες τις ημερομηνίες που τυπώνουν στις συσκευασίες, συχνά με διαφορετικές μεθοδολογίες: από μαθηματικά μοντέλα έως δοκιμές με υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και έκθεση σε μικροοργανισμούς. Το αποτέλεσμα είναι ότι δύο παρόμοια προϊόντα μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικές ημερομηνίες λήξης.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ενδείξεις δεν αποτελούν «κόλπο» των εταιρειών για περισσότερες πωλήσεις, αλλά προϊόν ενός ανομοιογενούς συστήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κατανάλωση μετά την ημερομηνία δεν συνιστά κίνδυνο για την υγεία.

Ποια τρόφιμα χρειάζονται προσοχή

Κατεψυγμένα τρόφιμα : έως 1 χρόνο

: έως 1 χρόνο Σφραγισμένα καρυκεύματα, έλαια, κονσέρβες : διαρκούν χρόνια

: διαρκούν χρόνια Αυγά στο ψυγείο : 3-5 εβδομάδες

: 3-5 εβδομάδες Γαλακτοκομικά (ανοικτά): 1-3 εβδομάδες

Ωστόσο, οι πιο κρίσιμες ημερομηνίες αφορούν κρέας και θαλασσινά, μη παστεριωμένα γαλακτοκομικά, βρεφικές τροφές και τρόφιμα παρασκευασμένα στο κατάστημα.

Η Μέριντιθ Καρόδερς, ειδικός ασφάλειας τροφίμων στην Υπηρεσία Επιθεώρησης Ασφάλειας Τροφίμων του USDA, υπογραμμίζει ότι οι ημερομηνίες στο ωμό κρέας «δεν αποτελούν εγγύηση», καθώς τα οικιακά ψυγεία συχνά δεν διατηρούνται τόσο κρύα όσο τα επαγγελματικά. Συνιστά την κατανάλωση εντός 1-2 ημερών για τα πουλερικά και 4-5 ημερών για κόκκινα κρέατα.