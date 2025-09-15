Η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει δεχθεί μεγάλο αριθμό καταγγελιών για παραπλανητικά SMS που εμφανίζονται ψευδώς να προέρχονται από υπεραγορά. Στόχος των επιτηδείων είναι η απόσπαση τραπεζικών δεδομένων και κατ’ επέκταση χρηματικών ποσών από ανυποψίαστους πολίτες.

Τα μηνύματα ενημερώνουν ότι οι βαθμοί ανταμοιβής των παραληπτών δήθεν πρόκειται να λήξουν και τους καλούν να ακολουθήσουν ηλεκτρονικό σύνδεσμο για να τους εξαργυρώσουν. Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες επιδιώκουν να παραπλανήσουν το κοινό και να αποσπάσουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην ανταποκρίνονται σε τέτοια μηνύματα, αποφεύγοντας την παροχή οποιωνδήποτε στοιχείων μέσω ύποπτων συνδέσμων.