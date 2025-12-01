Το βιβλίο «Αγοράζω Σπίτι» των Στράτου Παραδιά και Ηλία Παπαγεωργιάδη, που κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Καστανιώτη, επιχειρεί να καταγράψει με τρόπο συνολικό και πρακτικό όλες τις κρίσιμες πτυχές γύρω από την αγορά, πώληση και μίσθωση κατοικίας, σε μια περίοδο όπου η στέγη βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.

Στον πρόλογο του βιβλίου, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας επισημαίνει ότι η απόφαση αγοράς κατοικίας απαιτεί γνώση, προγραμματισμό και υπευθυνότητα, υπογραμμίζοντας ότι το έργο των δύο συγγραφέων «καλύπτει ένα κενό» στην ελληνική βιβλιογραφία και συμβάλλει στη διαφάνεια και ορθή ενημέρωση της αγοράς ακινήτων.

Το βιβλίο περιλαμβάνει 12 θεματικές ενότητες, με τους συγγραφείς να παραθέτουν έναν πρακτικό οδηγό δέκα βασικών κανόνων για την επιλογή μόνιμης κατοικίας.

1. Η τοποθεσία ως καθοριστικός παράγοντας

Η επιλογή περιοχής καθορίζεται από τον τόπο κατοικίας, εργασίας και τις μελλοντικές ανάγκες. Οι συγγραφείς τονίζουν τις διαφορετικές απαιτήσεις ανά στάδιο ζωής και τις προκλήσεις μετακίνησης στα μεγάλα αστικά κέντρα.

2. Σωστός υπολογισμός μεγέθους

Ο προσδιορισμός των τετραγωνικών δεν είναι προφανής υπόθεση. Η οικονομική αβεβαιότητα και η εξ αποστάσεως εργασία μπορούν να οδηγήσουν σε λάθος επιλογές—είτε αγορά μεγαλύτερου είτε μικρότερου χώρου από τον πραγματικά απαραίτητο.

3. «Τρεις Χάριτες»: παλαιότητα, ανακαίνιση, ενεργειακή αναβάθμιση

Η ηλικία του ακινήτου, το κόστος ανακαίνισης και οι ενεργειακές απαιτήσεις απαιτούν συνδυασμό ειδικοτήτων. Σημαντική παράμετρος είναι η υποχρεωτική αναβάθμιση κατοικιών ενεργειακής κλάσης Ζ και Η από το 2030 και μετά, ώστε να είναι δυνατή η πώληση ή ενοικίασή τους.

4. Η σημασία της ενεργειακής κλάσης

Η μόνωση, τα συστήματα θέρμανσης και ο ηλιακός θερμοσίφωνας επηρεάζουν το ενεργειακό προφίλ. Οι συγγραφείς θεωρούν ότι η έγκαιρη αναβάθμιση κοστίζει πολύ λιγότερο από ό,τι θα κοστίσει μετά το 2030.

5. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε ορόφου

Οι υψηλοί όροφοι προσφέρουν θέα αλλά έχουν αυξημένες θερμικές ανάγκες. Οι χαμηλοί όροφοι επηρεάζονται περισσότερο από θόρυβο και θέματα ασφάλειας. Η επιλογή εξαρτάται από ανάγκες και προϋπολογισμό.

6. Η αξία των βοηθητικών χώρων

Αποθήκες και χώροι στάθμευσης αυξάνουν σημαντικά τη λειτουργικότητα και την αξία του ακινήτου, ιδιαίτερα στις σύγχρονες πυκνές πόλεις.

7. Ρόλος της διαχείρισης της πολυκατοικίας

Η ποιότητα διαχείρισης, οι συνελεύσεις και η επίλυση θεμάτων καθημερινότητας επηρεάζουν σημαντικά την εμπειρία κατοίκησης.

8. Κοινόχρηστα και σχέσεις με συνιδιοκτήτες

Τα χιλιοστά, οι χρεώσεις και η συνέπεια των ενοίκων καθορίζουν την ομαλή λειτουργία του κτιρίου. Σημαντικό είναι και ποιοι κατοικούν στον χώρο.

9. «Έγκριση» από τον/την σύντροφο

Με χιουμοριστικό τρόπο οι συγγραφείς επισημαίνουν τον ρόλο του/της συντρόφου στην τελική απόφαση αγοράς οικογενειακού σπιτιού.

10. Εξισορρόπηση επιθυμιών και οικονομικών δυνατοτήτων

Η υπερβολική αισιοδοξία έχει οδηγήσει πολλούς σε υπερχρέωση. Η σύνεση είναι κρίσιμη, όπως υπενθυμίζουν τα παραδείγματα της οικονομικής κρίσης.

Το βιβλίο περιλαμβάνει επιπλέον ενότητες για δάνεια, μεσιτικά, νομικούς και πολεοδομικούς ελέγχους, φορολογία, ασφάλιση, καθώς και οδηγό για ενοικίαση και πώληση ακινήτου, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο απαραίτητων εγγράφων. Οι δύο συγγραφείς, με πολυετή εμπειρία σε Ελλάδα και Ευρώπη, παρουσιάζουν ένα αναλυτικό και χρηστικό εγχειρίδιο για όσους σχεδιάζουν να αποκτήσουν κατοικία με ασφάλεια και ρεαλισμό.