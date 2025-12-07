Κατά τον πρώην βουλευτή και ευρωβουλευτή Μάριο Ματσάκη ο ανασχηματισμός υπουργών γεννά πολλά ερωτηματικά.

Όπως έγραψε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, το μεγαλύτερο ερωτηματικό είναι γιατί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έδιωξε και τον υπουργό Γιώργο Παπαναστασίου και τον γενικό διευθυντή Μάριο Παναγίδη, που και οι δύο, κατά τον ίδιο, είχαν τεράστια εμπειρία σε θέματα ενέργειας και η παρουσία τους στο Υπουργείο Ενέργειας ήταν σημαντική.

Προσθέστε, βέβαια, και τη μετακίνηση του Χαράλαμπου Ρούσσου από τη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας.

«Μήπως κάτι πονηρό κρύβεται πίσω από αυτή την κίνηση;», διερωτάται ο κ. Ματσάκης. Θα δούμε σύντομα.

