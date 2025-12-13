Σε κλίμα χαμηλών τόνων αλλά με σαφή πολιτικό και θεσμικό συμβολισμό, το Cyprus Seeds επέλεξε να απευθυνθεί απευθείας στη δημοσιογραφική κοινότητα, φιλοξενώντας στις 3 Δεκεμβρίου τη συνάντηση «Seeds & Stories Behind the Headlines» στο boutique Amyth Hotel Nicosia, εντός των ενετικών τειχών της παλιάς Λευκωσίας.

Η εκδήλωση είχε χαρακτήρα «επιστροφής» προς τα μέσα ενημέρωσης, αναγνωρίζοντας τον ρόλο που διαχρονικά διαδραματίζουν στην ανάδειξη της αποστολής του Cyprus Seeds: τη μετατροπή της ακαδημαϊκής έρευνας σε εμπορικά αξιοποιήσιμες λύσεις και τη δημιουργία ενός σταθερού οικοσυστήματος deep-tech καινοτομίας στην Κύπρο.

Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν εκπρόσωποι κορυφαίων μέσων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία, σε ανεπίσημο αλλά ουσιαστικό πλαίσιο, να ενημερωθούν για τα πρόσφατα ορόσημα του οργανισμού, τις εξελίξεις από το 4ο cohort και τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, με ορίζοντα το Demo Day 2026.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη φιλοξενία του Amyth of Nicosia, με το Cyprus Seeds να εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον CEO του ομίλου Amyth και Thanos Hotels & Resorts, Θάνο Μιχαηλίδη, τον Hotel Manager Στέλιο Παππά και ολόκληρη την ομάδα του ξενοδοχείου για τη χορηγία και την υποστήριξη της βραδιάς. Οι προσκεκλημένοι ξεναγήθηκαν στους ανακαινισμένους χώρους του ξενοδοχείου, που συνδυάζουν τη σύγχρονη αισθητική με την ιστορική ταυτότητα της παλιάς πόλης.

Τον τόνο έδωσαν οι χαιρετισμοί του προέδρου του Cyprus Seeds, Jeremy Downward, καθώς και του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, οι οποίοι ανέδειξαν τη σημασία των συνεργειών μεταξύ καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και δημόσιου λόγου. Σε χαλαρό περιβάλλον, με ποτό και ελαφρύ φαγητό, αναπτύχθηκε ένας διάλογος που κινήθηκε πέρα από τις ανακοινώσεις, εστιάζοντας στη στρατηγική κατεύθυνση και τη μακροπρόθεσμη αξία της επένδυσης στη γνώση.

Παράλληλα, η διοίκηση του Cyprus Seeds ευχαρίστησε τους βασικούς δωρητές και εταίρους του οργανισμού, μεταξύ των οποίων τα κυπριακά πανεπιστήμια και το Κέντρο Αριστείας PHAETHON, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία του εγχειρήματος στηρίζεται σε ένα πυκνό δίκτυο θεσμικών και ιδιωτικών συνεργασιών.

Με διακριτικό παραπολιτικό αποτύπωμα, το μήνυμα της βραδιάς ήταν σαφές: η καινοτομία χρειάζεται όχι μόνο χρηματοδότηση και τεχνογνωσία, αλλά και αφήγηση. Και σε αυτή την αφήγηση, τα media παραμένουν κρίσιμος συνομιλητής και στρατηγικός σύμμαχος.