Φανερά συγκινημένοι ήταν 16 βουλευτές που αφήνουν τα κοινοβουλευτικά έδρανα μετά από αρκετά χρόνια κοινοβουλευτικής δράσης και δεν επαναδιεκδικούν θέση στη νέα Βουλή.

Από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού, έκαναν απολογισμό για την πορεία και το έργο που επιτέλεσαν στο Κοινοβούλιο.

Ανάμεσα στους αποχωρούντες είναι οι Χάρης Γεωργιάδης, Ευθύμιος Δίπλαρος, Ονούφριος Κουλλά, Κυριάκος Χατζηγιάννης, Νίκος Τορναρίτης και Αβέρωφ Νεοφύτου του ΔΗΣΥ, Ανδρέας Καυκαλιάς, Κώστας Κώστα, Άνδρος Κυπριανού και Χρίστος Χριστόφιας του ΑΚΕΛ, ο Παύλος Μυλωνάς και Χρίστος Ορφανίδης του ΔΗΚΟ, ο Μαρίνος Σιζόπουλος και ο Ηλίας Μυριάνθους της ΕΔΕΚ, ο βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου και ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωστής Ευσταθίου.

Η απουσία κάποιων βουλευτών θα είναι ιδιαίτερα αισθητή, καθώς ήταν καθοριστική η συμβολή τους στη λήψη των αποφάσεων.

ΜΕΣ