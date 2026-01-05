Ο Νικόλας Παπαδόπουλος επιμένει στη θέση πως δεν χρειάζεται μελέτη επικαιροποίησης δεδομένων για την ηλεκτρική διασύνδεση. Η Κυβέρνηση επιμένει στη δική της απόφαση, που λήφθηκε από κοινού με την ελληνική: Χρειάζεται επικαιροποίηση πριν γίνουν τα επόμενα βήματα. Ωραία. Κάντε την επικαιροποίηση! Ποιον περιμένετε να την κάνει; Αυτό θα έπρεπε, νομίζουμε, να ρωτά ο κ. Παπαδόπουλος. Πέρασε πάνω από ένας μήνας από την απόφαση και τίποτα δεν ανακοινώθηκε για την περιβόητη επικαιροποίηση. Και έχουμε και τους… βιαστικούς να φωνάζουν πως η μελέτη είναι απλά ένα πρόσχημα για πάγωμα του έργου, ώστε να… ξεπεραστεί διά του στρίβειν το γεωπολιτικό πρόβλημα.

Για να είμαστε δίκαιοι, ο Πρόεδρος είπε την Τρίτη πως σύντομα θα ανακοινωθεί ποιος θα κάνει τη μελέτη. Αν το μάθουμε αυτό, η προσοχή θα πάει στο «πότε».

ΧΡΥΜΑ