Για χρόνια, η επίσκεψη στο Κτηματολόγιο αποτελούσε μια πολύ τολμηρή απόφαση. Και αυτό γιατί ουσιαστικά θα έπρεπε να αφιερώσεις μια ολόκληρη μέρα για να διεκπεραιώσεις τις εργασίες που είχες σε εκκρεμότητα.

Σίγουρα θα έπρεπε να πιάσεις άδεια από τη δουλειά και ενδεχομένως αυτό να μην ήταν καν αρκετό. Το επισήμαναν τακτικά τόσο οι απλοί πολίτες, όσο και οι επιχειρηματίες και γενικά οι επαγγελματίες στον κλάδο των ακινήτων, οι οποίοι αναγκαστικά είχαν καθημερινή επαφή με το Κτηματολόγιο.

Ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου βάζει τον πήχη αρκετά ψηλά και δηλώνει ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε το 2026 να καταπολεμηθούν οι παθογένειες του παρελθόντος και τα τμήματα Κτηματολογίου και Πολεοδομίας να συναντήσουν τις ανάγκες του σήμερα.

Σε γραπτή του δήλωση, ο υπουργός Εσωτερικών σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «το 2026 προχωρούμε με ουσιαστικές αλλαγές στα Τμήματα Πολεοδομίας και Κτηματολογίου, με στόχο σύγχρονες υπηρεσίες, λιγότερη γραφειοκρατία και καλύτερη εξυπηρέτηση». Παράλληλα, συνεχίζει, το ΥΠΕΣ υλοποίησε την ταχεία αδειοδότηση της ανάπτυξης, μειώνοντας τις καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία πολιτών και επιχειρήσεων και με την πολεοδομική αμνηστία έδωσε τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες που παρέμεναν για χρόνια εγκλωβισμένοι, να εκδώσουν τίτλους ιδιοκτησίας.

Η γραφειοκρατία και οι καθυστερήσεις σε ένα τόσο ζωτικό κομμάτι της δημόσιας υπηρεσίας, αποτελεί σίγουρα τροχοπέδη στην ανάπτυξη του κλάδου των ακινήτων, αλλά και της οικονομίας ευρύτερα. Επομένως η εξεύρεση λύσεων για να υπερκεραστούν οι δυσκολίες αυτές, αποτελεί το λιγότερο αναγκαιότητα.

Αγ.Αγ.