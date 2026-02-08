Κλείνει ένας από τους πιο βαρείς φακέλους της τραπεζικής κρίσης του 2018. Η ΚΕΔΙΠΕΣ και η Eurobank Limited έβαλαν οριστική τελεία σε εγγυήσεις, υποχρεώσεις και ανοιχτές ουρές που βάραιναν το κράτος εδώ και σχεδόν οκτώ χρόνια, απελευθερώνοντας την Κυπριακή Δημοκρατία από έναν διαρκή δημοσιονομικό πονοκέφαλο.

Στο παρασκήνιο, η συμφωνία θεωρείται προϊόν μακρών διαπραγματεύσεων, με αυστηρή εποπτεία από Βρυξέλλες και Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να μην αφήσει σκιές κρατικών ενισχύσεων. Το μήνυμα είναι καθαρό, το «βαρίδι» της Συνεργατικής κλείνει χωρίς νέες εκπλήξεις.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο τελικό καθαρό κόστος, που υπό ρεαλιστικές πλέον παραδοχές περιορίζεται περίπου στα €74 εκατ., σχεδόν στο μισό των αρχικών εκτιμήσεων. Στους κυβερνητικούς διαδρόμους, το αποτέλεσμα διαβάζεται ως σιωπηλή δικαίωση των χειρισμών και ως μια σπάνια περίπτωση όπου ο λογαριασμός δεν ξέφυγε.

