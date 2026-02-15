Έκανε δημόσια παρέμβαση για το υδατικό, την Πέμπτη, ο Μιχάλης Ιωαννίδης, Επικεφαλής Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ. Ο οποίος ΔΗΣΥ κυβέρνησε από το 2013 μέχρι το 2023.

Και πώς την ξεκίνησε την παρέμβαση; Με αυτό: «Στις 15 Φεβρουαρίου 2023 τα φράγματα ήταν στο 70%. Σήμερα μόλις στο 14%». Να υποθέσουμε πως φταίει η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη που δεν έβαλε «ττάππο» στις εξόδους νερού όλων των φραγμάτων για να μην πέσει η στάθμη, αφού νερό της βροχής πέφτει με το σταγονόμετρο τώρα πια;

Στην παρέμβαση του κ. Ιωαννίδη υπάρχουν σοβαρές και βάσιμες κατά τα άλλα παρατηρήσεις. Αλλά, κάνει ό,τι κάνουν και άλλοι αντιπολιτευόμενοι: Χαιρεκακεί πολιτικάντικα, εν γνώσει του πως στο υδατικό απέτυχαν πολλές κυβερνήσεις, όχι μόνο η σημερινή.

Διότι ο συναγερμός για τη μειωμένη βροχόπτωση, την σταδιακή ερημοποίηση και την ανάγκη να βρεθούν λύσεις από το κράτος για το κράτος -έξω από χρονοβόρες διαδικασίες των συμβάσεων- κτύπησε πριν πολλά χρόνια.

Και αντί το κράτος, από χρόνια πριν, να πει «θα αφαλατώνω εγώ νερό όπου θεωρώ σωστό», αποφάσισε να ιδιωτικοποιήσει και την αφαλάτωση και να τη θέσει υπό την αίρεση «επενδυτών» και των οικιστικών και τουριστικών αναπτύξεων της κάθε άνυδρης παραθαλάσσιας κοινότητας.

