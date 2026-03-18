Με ρεκόρ συμμετοχών ολοκληρώθηκε ο Δεύτερος Κυπριακός Διαγωνισμός για το Χρήμα, τον οποίο διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου στο πλαίσιο του European Money Quiz, με τη νικήτρια ομάδα να εξασφαλίζει την εκπροσώπηση της Κύπρου στον ευρωπαϊκό τελικό που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της φετινής διοργάνωσης, συμμετείχαν 243 μαθήτριες και μαθητές από 101 τμήματα και 11 γυμνάσια, δημόσια και ιδιωτικά, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με την περσινή πρώτη διοργάνωση, στην οποία είχαν λάβει μέρος 117 μαθητές από 46 τμήματα.

Την πρώτη θέση κατέκτησε το τμήμα Γ3 του Περιφερειακού Γυμνασίου Ξυλοτύμπου στη Λάρνακα, το οποίο ξεχώρισε στον διαδικτυακό διαγωνισμό χρηματοοικονομικών γνώσεων, συνδυάζοντας ταχύτητα και σωστές απαντήσεις.

Με τη νίκη της αυτή, η ομάδα του σχολείου εξασφάλισε το εισιτήριο για τον μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό του διαγωνισμού, όπου θα εκπροσωπήσει την Κύπρο απέναντι σε ομάδες από 30 χώρες.

Ο τελικός του European Money Quiz θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία στις 18 και 19 Μαΐου 2026 στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή μαθητικών ομάδων από ολόκληρη την Ευρώπη.

Σε ό,τι αφορά τα βραβεία, οι δύο πρώτες ομάδες εξασφάλισαν από έναν σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή για το σχολείο τους, ενώ οι τρεις πρώτες ομάδες θα τιμηθούν επίσης με αναμνηστικές πλακέτες από τον Σύνδεσμο Τραπεζών.

Ο διαγωνισμός τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το οποίο ο Σύνδεσμος Τραπεζών ευχαρίστησε για τη διαχρονική στήριξή του στις δράσεις ενίσχυσης του χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού των νέων.

Σε δήλωσή του, ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών, Μάριος Σκανδάλης, ανέφερε ότι η ανταπόκριση της νέας γενιάς στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, προσθέτοντας ότι η εκπροσώπηση της Κύπρου στις Βρυξέλλες αποτελεί λόγο περηφάνειας.

Όπως σημείωσε, ο Σύνδεσμος Τραπεζών παραμένει προσηλωμένος στη στρατηγική του για συνεχή ενημέρωση και προώθηση δράσεων που ενισχύουν τις γνώσεις των παιδιών και δημιουργούν βάσεις για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.