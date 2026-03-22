Με απόφαση του Συλλόγου των Τυροπαραγωγών της Λέσβου (Μυτιλήνη), η λειτουργία των τυροκομικών μονάδων του νησιού έχει ανασταλεί από χθες Σάββατο, λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων αφθώδους πυρετού και των περιοριστικών μέτρων που επεβλήθησαν από τις αρμόδιες αρχές.

Όπως σημειώνει ο σύλλογος «μετά και τη λήψη απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δυνάμει της οποίας το νωπό γάλα των ευαίσθητων ειδών και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία έχουν ήδη παραχθεί ή θα παραχθούν στο επόμενο διάστημα, δεν διακινούνται εκτός της νήσου Λέσβου, διακόπτονται οι εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Νήσο Λέσβο προς τρίτες χώρες, καθώς και το ενδοκοινοτικό εμπόριο».

Όπως σημειώνεται, «καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη η συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων μας». Πράγμα που σημαίνει ότι μεγάλες ποσότητες γάλακτος της τάξης των 60 με 70.000 κιλών καθημερινά πετιούνται.

Η αναστολή θα διαρκέσει «έως την άρση των περιοριστικών μέτρων ή μέχρι την αποκατάσταση της δυνατότητας ομαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων».

Οι τυροκόμοι της Μυτιλήνης ζητούν άμεση άρση της απαγόρευσης διάθεσης εκτός Λέσβου των ώριμων τυροκομικών προϊόντων, υπό την αίρεση της τήρησης και πλήρους εφαρμογής όλων των μέτρων βιοασφάλειας, απολυμάνσεων και ελέγχου τήρησης αυτών από τους αρμόδιους φορείς.

