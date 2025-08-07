Σε ισχύ τέθηκαν από σήμερα οι νέοι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί σε εισαγόμενα προϊόντα από δεκάδες οικονομίες, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για αναδιάρθρωση του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος.

Οι «ανταποδοτικοί» δασμοί, που αντικαθιστούν το βασικό ποσοστό του 10% που ίσχυε από τον Απρίλιο, κυμαίνονται πλέον μεταξύ 15% και 41%, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να αντιμετωπίζουν δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα τους.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Τραμπ ανήρτησε στο «Truth Social»: «Είναι μεσάνυχτα!!! Δισεκατομμύρια δολάρια σε δασμούς εισρέουν τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες!».

Το νέο κύμα μέτρων, που εντείνει την εμπορική πολιτική της Ουάσινγκτον μετά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία, στοχεύει εμπορικές πρακτικές που θεωρούνται αθέμιτες. Ορισμένοι τομείς όπως ο χάλυβας, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα αυτοκίνητα και τα μικροτσίπ εξαιρούνται προσωρινά ή ρυθμίζονται με ξεχωριστές εντολές.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης πρόθεση επιβολής δασμού 100% στους ημιαγωγούς, ωστόσο η TSMC, κορυφαία εταιρεία του κλάδου από την Ταϊβάν, αναμένεται να εξαιρεθεί λόγω της παρουσίας της στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, βιομηχανικές ενώσεις και οικονομολόγοι εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις στις μικρές επιχειρήσεις, την αύξηση του πληθωρισμού και τις μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις στην ανάπτυξη. Ο καθηγητής Marc Busch από το Georgetown εκτίμησε ότι οι επιχειρήσεις θα μετακυλήσουν το κόστος στους καταναλωτές, ειδικά μετά την εξάντληση των αποθεμάτων που συγκεντρώθηκαν ενόψει των νέων μέτρων.

«Με τις αγορές για την επιστροφή στα σχολεία να πλησιάζουν, οι επιπτώσεις θα έχουν και πολιτική σημασία», δήλωσε ο Busch.

Αβεβαιότητα σε διμερείς εμπορικές συμφωνίες

Παράλληλα, η εφαρμογή των νέων δασμών δημιουργεί ασάφεια για χώρες που έχουν πρόσφατα συνάψει εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Ιαπωνία και Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να διαφωνούν ως προς το χρονοδιάγραμμα μείωσης των δασμών στα ιαπωνικά αυτοκίνητα. Η Ουάσινγκτον δεν έχει ακόμη ορίσει ημερομηνία για την έναρξη ισχύος των μειωμένων δασμών στην Ιαπωνία, την ΕΕ και τη Νότια Κορέα.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο AFP ότι οι δασμοί 15% κατά της Ιαπωνίας προστίθενται στους υφιστάμενους, παρά τις προσδοκίες για παραχωρήσεις.

Στο μεταξύ, η ΕΕ επιδιώκει εξαίρεση για τον οινικό της τομέα. Σε επιστολή προς τον Τραμπ, η Συμμαχία Εμπορίου Οίνου των ΗΠΑ και άλλοι φορείς ζήτησαν την εξαίρεση των κρασιών, επισημαίνοντας ότι οι πωλήσεις τους αντιπροσωπεύουν έως και το 60% των ακαθάριστων περιθωρίων κέρδους των εστιατορίων πλήρους εξυπηρέτησης.