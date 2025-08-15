Με τη ζήτηση να επιβραδύνεται και τη προσφορά να επιταχύνει -με καταλύτη τον ΟΠΕΚ+ που θέλει να ανακτήσει το χαμένο μερίδιό του στην αγορά- οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου βρίσκονται σε τροχιά για νέο ρεκόρ πλεονάσματος το επόμενο έτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τη μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), τα αποθέματα πετρελαίου θα συσσωρευτούν με ρυθμό 2,96 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, ξεπερνώντας ακόμη και τη μέση συσσώρευση κατά τη διάρκεια του πανδημικού έτους 2020. Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου φέτος και του χρόνου αυξάνεται με λιγότερο από το μισό ρυθμό από αυτόν που παρατηρήθηκε το 2023.

Ταυτόχρονα, οι προμήθειες αυξάνονται ραγδαία. Το πετρελαϊκό καρτέλ, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία, επιταχύνει την έως τώρα λιμνάζουσα παραγωγή και ο IEA έχει ελαφρώς ενισχύσει τις προβλέψεις για την παραγωγή εκτός του ομίλου το 2026, με επικεφαλής την Αμερική. «Τα ισοζύγια της αγοράς πετρελαίου φαίνονται όλο και πιο διογκωμένα, καθώς η προβλεπόμενη προσφορά υπερκαλύπτει κατά πολύ τη ζήτηση προς το τέλος του έτους και το 2026», αναφέρει ο διεθνής οργανισμός στην έκθεσή του. «Είναι σαφές ότι κάτι θα πρέπει να αλλάξει για να ισορροπήσει η αγορά». Οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν μειωθεί περίπου κατά 12% φέτος, διαπραγματευόμενες κοντά στα 66 δολάρια το βαρέλι στο Λονδίνο, καθώς η αύξηση των προμηθειών τόσο από τον ΟΠΕΚ+ όσο και από τους ανταγωνιστές του συμπίπτει με την αυξανόμενη ανησυχία ότι ο εμπορικός πόλεμος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη.

Η υποχώρηση των τιμών προσφέρει κάποια ανακούφιση για τους καταναλωτές μετά από χρόνια πληθωρισμού και μια νίκη για τον Τραμπ, καθώς πιέζει για χαμηλότερο κόστος καυσίμων (και κατ’ επέκταση χαμηλότερο πληθωρισμό που θα ανοίξει τον δρόμο για μειώσεις στα επιτόκια) αλλά αποτελεί οικονομική απειλή για τις εταιρείες και τις χώρες που παράγουν πετρέλαιο. Οι αγορές πετρελαίου αντλούν προς το παρόν κάποια στήριξη από την ισχυρή ζήτηση για καύσιμα κινητήρων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά τα στοιχεία του IEA υποδηλώνουν ότι ήδη οδεύουν προς υπερπροσφορά. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έφτασαν σε υψηλό 46 μηνών τον Ιούνιο. Οι νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ή του Ιράν θα μπορούσαν ακόμη να αλλάξουν την εικόνα, πρόσθεσε ο οργανισμός.

Σε τριμηνιαία βάση, το πλεόνασμα που παρατηρήθηκε το 2020 θα παραμείνει το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ, φτάνοντας στο αποκορύφωμά του σε περισσότερα από 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το δεύτερο τρίμηνο του ίδιου έτους, καθώς τα μέτρα lockdown περιόρισαν τις μεταφορές και την οικονομική δραστηριότητα. Αυτό το πλεόνασμα στη συνέχεια μετριάστηκε από τις μαζικές περικοπές του ΟΠΕΚ+.

Η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου θα αυξηθεί κατά μόλις 680.000 βαρέλια την ημέρα φέτος, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2019, εν μέσω απογοητευτικής ζήτησης στην Κίνα, την Ινδία και τη Βραζιλία. Θα αυξηθεί κατά 700.000 βαρέλια την ημέρα το 2026, σύμφωνα με την έκθεση. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) έχει προβλέψει ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα σταματήσει να αυξάνεται μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας, καθώς οι χώρες θα στρέφονται από τα ορυκτά καύσιμα προς τα ηλεκτρικά οχήματα.