Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα ότι μια πιθανή επένδυση της αμερικανικής κυβέρνησης στην Intel θα έχει στόχο να βοηθήσει την κατασκευάστρια τσιπ να σταθεροποιηθεί, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ερωτηθείς για δημοσιεύματα που φέρουν την αμερικανική κυβέρνηση να εξετάζει την αγορά μεριδίου 10% στην εταιρεία, ο Bessent δήλωσε στο CNBC ότι “το μερίδιο θα είναι μια μετατροπή των επιχορηγήσεων και ενδεχομένως μια αύξηση της επένδυσης στην Intel για να βοηθηθεί η εταιρεία να σταθεροποιηθεί για την παραγωγή τσιπ εδώ στις ΗΠΑ”.

Ο Μπέσεντ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το μέγεθος ή τον χρόνο της επένδυσης στην Intel, αλλά διευκρίνισε ότι στόχος δεν θα είναι να αναγκαστούν αμερικανικές επιχειρήσεις να αγοράσουν τσιπ από την Intel.

Οι δηλώσεις του έρχονται μια ημέρα μετά τη συμφωνία με την ιαπωνική SoftBank Group για επένδυση 2 δισ. δολ. στην αμερικανική εταιρεία.

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ ανέφερε σε διαφορετικό πρόγραμμα του CNBC ότι η προηγούμενη κυβέρνηση Μπάιντεν έδινε επιχορηγήσεις χωρίς καμία επιστροφή στην επένδυση, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να το αλλάξει αυτό.

“Η κυβέρνηση Μπάιντεν έδινε πραγματικά στην Intel τσάμπα χρήματα και έδινε στην TSMC τσάμπα χρήματα και όλες αυτές οι επιχειρήσεις έπαιρναν χρήματα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ το άλλαξε αυτό, λέγοντας ‘θέλουμε μετοχικά μερίδια για τα χρήματα. Αν είναι να σας δώσουμε χρήματα, θέλουμε ένα μέρος της δράσης για τον Αμερικανό φορολογούμενο'”.

