Οι χρήστες του ChatGPT σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή σοβαρά προβλήματα πρόσβασης, καθώς η δημοφιλής πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης παρουσίασε ξαφνική διακοπή λειτουργίας.

Η βλάβη επηρεάζει τόσο την ιστοσελίδα όσο και την εφαρμογή, με τους χρήστες να αναφέρουν αδυναμία σύνδεσης και διακοπές κατά τη διάρκεια συνομιλιών. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η αιτία της διακοπής, ούτε έχει ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με αναφορές στον διεθνή Τύπο, η διακοπή είναι παγκόσμιας εμβέλειας και πλήττει εκατομμύρια χρήστες που στηρίζονται στο ChatGPT για εργασία, εκπαίδευση και καθημερινή χρήση.

Η OpenAI, η εταιρεία που έχει αναπτύξει το ChatGPT, δεν έχει εκδώσει επίσημη τοποθέτηση μέχρι στιγμής. Παρόμοια περιστατικά είχαν καταγραφεί και στο παρελθόν, με βραχυπρόθεσμες διακοπές που αποδόθηκαν σε τεχνικές αναβαθμίσεις και υπερφόρτωση συστημάτων.

Πάντως στην Κύπρο τουλάχιστον η πλατφόρμα φαίνεται να λειτουργεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.