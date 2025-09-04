Η Apple σχεδιάζει να παρουσιάσει το δικό της εργαλείο αναζήτησης στο Διαδίκτυο, το οποίο θα βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), εντείνοντας τον ανταγωνισμό με την OpenAI και την Perplexity.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός αναπτύσσει ένα νέο σύστημα με την ονομασία «World Knowledge Answers», που θα ενσωματωθεί στον ψηφιακό φωνητικό βοηθό Siri.

Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο η νέα τεχνολογία να ενταχθεί μελλοντικά και στο Safari καθώς και στο Spotlight, διευρύνοντας τη χρήση της στα λειτουργικά συστήματα της.

Η κυκλοφορία του εργαλείου αναμένεται την άνοιξη του 2026, στο πλαίσιο μιας ευρείας μεταμόρφωσης της Siri. Στόχος είναι να αποτελέσει έναν ενιαίο κόμβο, όπου οι χρήστες θα μπορούν να κάνουν αναζητήσεις στο Internet, αντίστοιχες με αυτές που προσφέρουν το ChatGPT, τα AI Overviews της Google και άλλες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η προσέγγιση της Apple θα στηρίζεται σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs), την καίρια τεχνολογία που τροφοδοτεί την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη.