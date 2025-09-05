Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για την επιβολή «αρκετά σημαντικών» δασμών στις εισαγωγές τσιπ και ημιαγωγών από εταιρείες που δεν μεταφέρουν την παραγωγή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιρώντας όσες επενδύουν στην εγχώρια αγορά, όπως η Apple.

Κατά τη διάρκεια δείπνου στον Λευκό Οίκο με κορυφαίους τεχνολογικούς διευθύνοντες συμβούλους – μεταξύ αυτών τον Τιμ Κουκ της Apple, τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta και τη Σάφρα Κατζ της Oracle – ο Τραμπ τόνισε:

«Θα επιβάλουμε δασμούς σε εταιρείες που δεν έρχονται. Θα επιβάλουμε δασμούς πολύ σύντομα».

Πιθανή επιβολή 100% δασμών

Ο πρόεδρος υπενθύμισε την πρόθεσή του, που είχε διατυπώσει τον Αύγουστο, να επιβάλει 100% δασμούς στις εισαγωγές ημιαγωγών, με εξαίρεση προϊόντα από εταιρείες που μεταφέρουν γραμμές παραγωγής στις ΗΠΑ. Η Apple έχει ήδη δεσμευτεί να επενδύσει 100 δισ. δολάρια στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εγχώριας κατασκευής.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο Κουκ και η Apple βρίσκονται «σε αρκετά καλή κατάσταση» έναντι των πιθανών δασμών, λόγω των επενδυτικών σχεδίων της εταιρείας στις ΗΠΑ.

Πιέσεις σε εταίρους και αγορές

Από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο 2025, ο Τραμπ έχει καταστήσει τους δασμούς βασικό εργαλείο της εμπορικής και εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Η στρατηγική του έχει προκαλέσει ανησυχία σε εμπορικούς εταίρους, έχει επιβαρύνει τις χρηματοπιστωτικές αγορές και έχει ενισχύσει την παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα.

«Αν οι εταιρείες έρθουν στη χώρα, αν κατασκευάζουν, αν σχεδιάζουν να έρθουν, δεν θα υπάρξουν δασμοί», τόνισε ο πρόεδρος.