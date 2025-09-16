Σημαντική παρουσία έχουν επενδυτές από το Κατάρ στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, καθώς σύμφωνα με τη Le Monde, περίπου το 20% των ακινήτων της «ωραιότερης λεωφόρου του κόσμου» ανήκει σε οικογένειες και επενδυτικά κεφάλαια με καταβολές από το εμιράτο.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις διακρατικές συμφωνίες Γαλλίας – Κατάρ που υπεγράφησαν τη δεκαετία του 1990, οι οποίες παρείχαν φορολογικά και επενδυτικά κίνητρα στους πολίτες του Κατάρ για αγορά ακινήτων στη Γαλλία. Σημαντική παραμένει επίσης η παρουσία αγοραστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.

Υπολογισμοί και τιμές

Σύμφωνα με την εφημερίδα, τα ακίνητα που ανήκουν σε Καταριανούς επενδυτές καλύπτουν 390 μέτρα προσόψεων καταστημάτων, σε σύνολο 1.300 μέτρων της λεωφόρου. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε εκτίναξη των τιμών ακινήτων και σε σταδιακή μείωση των κατοίκων στην περιοχή.

Το κόστος ενοικίασης καταστημάτων στα Ηλύσια Πεδία κυμαίνεται σήμερα από 1.000 έως 1.500 ευρώ το τ.μ. τον μήνα, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν μειωθεί κατά 50% τα τελευταία 50 χρόνια.

Κενά διαμερίσματα

Η Le Monde αναφέρει ακόμη ότι το 36% των διαμερισμάτων πέριξ της λεωφόρου είναι κενά, ανήκοντας κυρίως σε ξένους ιδιοκτήτες που επισκέπτονται το Παρίσι λίγες ημέρες τον χρόνο, γεγονός που αλλάζει τον χαρακτήρα της περιοχής.